Archive: Iran Air NW77/78 Network

The following is Iran Air’s operational network from Winter 1977/78 season, originally published on Airlineroute on 29DEC08. Information is taken from OAG Worldwide Edition, Dec 1977.

International

Abadan – Kuwait City 6 weekly 727 / 1 weekly 737

Bandar Abbas – Abu Dhabi 1 weekly 727

Bandar Abbas – Dubai 5 weekly 727 / 1 weekly 707

Bandar Abbas – Sharjah 2 weekly 727

Shiraz – Abu Dhabi 2 weekly 727

Shiraz – Bahrain 3 weekly 727

Shiraz – Dhahran 2 weekly 727

Shiraz – Doha 3 weekly 727

Shiraz – Dubai 3 weekly 727

Shiraz – Dubai – Muscat 1 weekly 727

Shiraz – Kuwait City 3 weekly 727

Shiraz – Muscat 1 weekly 727

Shiraz – Sharjah 1 weekly 727

Tehran – Abadan – Athens – London 4 weekly 707

Tehran – Ankara – Istanbul 2 weekly 727

Tehran – Athens – Vienna 3 weekly 727

Tehran – Baghdad 2 weekly 737

Tehran – Cairo 3 weekly 727

Tehran – Frankfurt 4 weekly 707 / 3 weekly 747SP

Tehran – Istanbul 2 weekly 727

Tehran – Jeddah 1 weekly 727

Tehran – Kabul 2 weekly 727

Tehran – Karachi – Bombay 1 weekly 707 / 1 weekly 727

Tehran – Kuwait City 2 weekly 727

Tehran – London 3 weekly 747SP

Tehran – London – New York 4 weekly 747

Tehran – London – New York – Tehran 3 weekly 747SP

Tehran – Moscow 1 weekly 727

Tehran – Paris Orly – London 3 weekly 747SP / 1 weekly 707

Tehran – Paris Orly – New York 2 weekly 747SP

Tehran – Pekin – Tokyo 2 weekly 707

Tehran – Rome – Geneva 3 weekly 707

Tehran – Rome – Paris Orly 3 weekly 707

Tehran – Zurich – London 3 weekly 707



Domestic

Tehran – Abadan 9 weekly 727

Tehran – Ahwaz 10 weekly 737 / 3 weekly 727

Tehran – Ahwaz – Abadan 1 weekly 727

Tehran – Ahwaz – Abadan – Shiraz 1 weekly 727 / 1 weekly 737

Tehran – Bandar Abbas 5 weekly 727 / 1 weekly 707

Tehran – Bandar Lengeh 1 weekly 727

Tehran – Bandar Lengeh – Bandar Abbas 1 weekly 727

Tehran – Bushehr – Khark Island – Abadan 2 weekly 737

Tehran – Isfahan 7 weekly 727

Tehran – Isfahan – Abadan – Khark Island 1 weekly 737

Tehran – Isfahan – Ahwaz 3 weekly 737

Tehran – Isfahan – Ahwaz – Abadan 3 weekly 737

Tehran – Isfahan – Ahwaz – Shiraz 1 weekly 727

Tehran – Isfahan – Mashad 2 weekly 737

Tehran – Isfahan – Shiraz 17 weekly 737 / 3 weekly 727

Tehran – Isfahan – Shiraz – Bushehr 4 weekly 727

Tehran – Isfahan – Shiraz – Bushehr – Khark Island – Abadan 2 weekly 737

Tehran – Isfahan – Yazd – Kerman 3 weekly 727

Tehran – Kerman 5 weekly 727

Tehran – Kerman – Bandar Abbas 2 weekly 727

Tehran – Kerman – Zahedan – Mashad – Tehran 1 weekly 727

Tehran – Kermanshah 5 weekly 737 / 2 weekly 727

Tehran – Mashad 14 weekly 707 / 7 weekly 727

Tehran – Mashad – Zahedan 2 weekly 727

Tehran – Ramsar 6 weekly 737

Tehran – Rasht 6 weekly 737 / 1 weekly 727

Tehran – Shiraz 14 weekly 727

Tehran – Shiraz – Bandar Abbas 2 weekly 727

Tehran – Shiraz – Bandar Lengeh – Bandar Abbas 3 weekly 727

Tehran – Shiraz – Bushehr 2 weekly 727

Tehran – Shiraz – Bushehr – Khark Island – Abadan 2 weekly 737

Tehran – Shiraz – Mashad 2 weekly 727

Tehran – Tabriz 13 weekly 727

Tehran – Tabriz – Rezayieh 4 weekly 727

Tehran – Yazd – Kerman 1 weekly 727

Tehran – Yazd – Kerman – Zahedan – Kerman – Tehran 1 weekly 727

Tehran – Yazd – Zahedan 2 weekly 727

Tehran – Zahedan 4 weekly 727