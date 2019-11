Loganair expands Newcastle service from April 2020

Loganair in April 2020 is adding new routes at Newquay, on board Embraer ERJ135/145 aircraft. The airline will add 2 new nonstop sectors to Newcastle and Norwich.



Newquay – Newcastle eff 01APR20 4 weekly (5 weekly from 23MAY20, 7 weekly from 07JUL20)

LM512 NQY1125 – 1250NCL ER4 6

LM512 NQY1200 – 1325NCL ER3 13

LM005 NQY1200 – 1325NCL ER3 24

LM005 NQY1250 – 1415NCL ER3 7

LM007 NQY1615 – 1740NCL ER3 5



LM002 NCL0955 – 1120NQY ER3 x567

LM511 NCL1055 – 1220NQY ER3 7

LM511 NCL1335 – 1500NQY ER4 6

LM002 NCL1405 – 1530NQY ER3 5



Day 6 operates from 23MAY20

Day 24 from 07JUL20



Newquay – Norwich eff 03APR20 2 weekly (3 weekly from 24MAY20, 4 weekly from 15JUL20)

LM568 NQY1550 – 1710NWI ER3 x246

LM567 NWI1400 – 1520NQY ER3 x246



Day 7 operates from 24MAY20

Day 3 operates from 15JUL20