Scoot increases North East Asia service from Feb 2020

Scoot from February 2020 is increasing service to North East Asia, including flights to Seoul, Taipei and Tokyo. Planned changes as follows.



Singapore – Taipei Taoyuan – Seoul Incheon eff 17FEB20 Increase from 3 to 7 weekly

TR896 SIN1220 – 1645TPE1800 – 2135ICN 789 4

TR896 SIN1220 – 1705TPE1805 – 2135ICN 789 6

TR896 SIN1220 – 1705TPE1805 – 2135ICN 788 357

TR896 SIN1220 – 1710TPE1810 – 2135ICN 789 12



TR897 ICN2235 – 0025+1TPE0130+1 – 0620+1SIN 789 6

TR897 ICN2235 – 0025+1TPE0130+1 – 0615+1SIN 788 357

TR897 ICN2235 – 0025+1TPE0130+1 – 0615+1SIN 789 124



Singapore – Taipei Taoyuan – Tokyo Narita eff 16FEB20 Increase from 12 to 14 weekly

TR898 SIN0100 – 0535TPE0640 – 1045NRT 789 D

TR874 SIN0830 – 1315TPE1445 – 1900NRT 320 37

TR874 SIN0830 – 1315TPE1450 – 1900NRT 320 x37



TR899 NRT1145 – 1510TPE1610 – 2055SIN 789 D

TR875 NRT2010 – 2330TPE0030+1 – 0515+1SIN 320 D



Overall service for Singapore – Taipei Taoyuan sector will increase from 23 to 29 weekly, while Tokyo Narita overall service increases from 19 to 21 weekly.