Cambodian carriers Feb/Mar 2020 Mainland Chian service changes as of 04FEB20

Cambodian carriers in the last few days gradually filed service update to Mainland China, for the month of February and March 2020.

Cambodia Airways

Current schedule only updated until 09FEB20 for flights to/from Phnom Penh

Phnom Penh – Chengdu 04FEB20 – 09FEB20 Cancelled

Phnom Penh – Fuzhou 04FEB20 – 08FEB20 Cancelled

Phnom Penh – Shenzhen 05FEB20 – 08FEB20 Cancelled

Siem Reap – Fuzhou 02FEB20 – 26FEB20 2 weekly cancelled

Cambodia Angkor Air (Previously reported)

Phnom Penh – Guangzhou 03FEB20 – 29FEB20 1 daily schedule removed

Phnom Penh – Haikou 03FEB20 – 29FEB20 2 weekly schedule removed

Phnom Penh – Hangzhou 30JAN20 – 01MAR20 2 weekly schedule removed

Phnom Penh – Shanghai Pu Dong 04FEB20 – 27MAR20 2 weekly schedule removed

Siem Reap – Haikou 30JAN20 – 03MAR20 2 weekly schedule removed

Siem Reap – Hangzhou 01FEB20 – 05MAR20 1 weekly schedule removed

Siem Reap – Shanghai Pu Dong 02FEB20 – 02MAR20 3 weekly schedule removed

Sihanoukville – Beijing Capital 05FEB20 – 29FEB20 3 weekly schedule removed

JC Airlines

Phnom Penh – Fuzhou 06FEB20 – 28MAR20 3 weekly schedule removed

Phnom Penh – Hangzhou 04FEB20 – 28MAR20 4 weekly schedule removed

Siem Reap – Hefei 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly schedule removed

Siem Reap – Kunming 01FEB20 – 28MAR20 3 weekly schedule removed

Siem Reap – Wanzhou 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly schedule removed

Sihanoukville – Chongqing 02FEB20 – 02MAR20 3 weekly schedule removed

Sihanoukville – Hangzhou 02FEB20 – 02MAR20 2 weekly schedule removed

Sihanoukville – Quanzhou 02FEB20 – 28MAR20 4 weekly schedule removed



Lanmei Airlines has filed ad-hoc cancellations for the first half of February 2020.