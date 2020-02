EVA Air extends Mainland China service reductions to late-Feb 2020

EVA Air in the last few days extended service reduction to Mainland China, including service operated by UNI Air. Previously scheduled until 16FEB20, service reduction is now extended to 29FEB20.

EVA Air

Kaohsiung – Guangzhou

06FEB20 – 13FEB20 Reduce from 2 to 1 weekly

14FEB20 – 29FEB20 Service cancelled



Kaohsiung – Ningbo 04FEB20 – 28FEB20 2 weekly service cancelled

Kaohsiung – Shanghai Pu Dong Reduce from 5 weekly to

10FEB20 – 20FEB20 1 weekly

21FEB20 – 27FEB20 3 weekly



Taipei Song Shan – Chongqing 06FEB20 – 29FEB20 2 weekly service cancelled

Taipei Song Shan – Shanghai Hongqiao 18FEB20 – 29FEB20 Reduce from 6 to 2 weekly

Taipei Song Shan – Tianjin 27JAN20 – 29FEB20 2 weekly service cancelled (Except 31JAN20)

Taipei Taoyuan – Beijing Capital 06FEB20 – 29FEB20 Reduce from 7 to 4 weekly

Taipei Taoyuan – Chengdu 07FEB20 – 29FEB20 Reduce from 2 to 1 weekly

Taipei Taoyuan – Guangzhou Service cancelled on 09FEB20, 17FEB20, 23FEB20

Taipei Taoyuan – Guilin 04FEB20 – 29FEB20 2 weekly service cancelled

Taipei Taoyuan – Hangzhou Reduce from 7 weekly to

06FEB20 – 16FEB20 4-5 weekly

17FEB20 – 29FEB20 3 weekly



Taipei Taoyuan – Harbin 02FEB20 – 28FEB20 Reduce from 3 to 1 weekly

Taipei Taoyuan – Hohhet 30JAN20 – 29FEB20 2 weekly service cancelled

Taipei Taoyuan – Jinan 02FEB20 – 29FEB20 2 weekly service cancelled

Taipei Taoyuan – Shanghai Pu Dong 11FEB20 – 29FEB20 Reduce from 15 to 7 weekly

Taipei Taoyuan – Taiyuan 03FEB20 – 29FEB20 2 weekly service cancelled

Taipei Taoyuan – Tianjin 05FEB20 – 29FEB20 2 weekly service cancelled

Taipei Taoyuan – Tunxi 02FEB20 – 29FEB20 2 weekly service cancelled

Taipei Taoyuan – Zhengzhou 04FEB20 – 29FEB20 2 weekly service cancelled (Except 07FEB20)

UNI AIR

Kaohsiung – Fuzhou 17FEB20 – 29FEB20 2 weekly service cancelled

Kaohsiung – Hangzhou 29JAN20 – 29FEB20 2 weekly service cancelled

Kaohsiung – Kunming 02FEB20 – 29FEB20 2 weekly service cancelled

Kaohsiung – Wuxi 10FEB20 – 29FEB20 2 weekly service cancelled

Taichung – Guangzhou 12FEB20 – 29FEB20 2 weekly service cancelled

Taichung – Wuxi 11FEB20 – 29FEB20 2 weekly service cancelled

Taipei Song Shan – Hangzhou 28JAN20 – 29FEB20 2 weekly service cancelled

Taipei Song Shan – Shanghai Pu Dong 06FEB20 – 29FEB20 3 weekly service cancelled

Taipei Song Shan – Xiamen Reduce from 3 weekly to

05FEB20 – 12FEB20 2 weekly

13FEB20 – 29FEB20 Service only operates on 24FEB20



Taipei Taoyuan – Chongqing 18FEB20 – 29FEB20 Reduce from 2 to 1 weekly

Taipei Taoyuan – Dalian 04FEB20 – 29FEB20 2 weekly service cancelled

Taipei Taoyuan – Fuzhou Service cancelled on 24FEB20

Taipei Taoyuan – Nanjing

03FEB20 – 12FEB20 Service cancelled on 07FEB20 / 10FEB20

14FEB20 – 29FEB20 Reduce from 4 to 2 weekly

Service cancelled on 07FEB20 / 10FEB20



Taipei Taoyuan – Ningbo 12FEB20 – 27FEB20 2 weekly service cancelled

Taipei Taoyuan – Qingdao 04FEB20 – 29FEB20 Reduce from 2 to 1 weekly

Taipei Taoyuan – Shenyang Service cancelled on 14FEB20 / 24FEB20

Taipei Taoyuan – Shenzhen 10FEB20 – 29FEB20 Service cancelled on selected dates, instead of 5 weekly

Taipei Taoyuan – Xi’An 04FEB20 – 29FEB20 2 weekly service cancelled (Except 11FEB20)