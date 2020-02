Korean carriers Feb/Mar 2020 China/Hong Kong/Macau service changes as of 06FEB20

Korean carriers as of 06FEB20 filed expanded service reductions to Mainland China, Hong Kong and Macau, now extended to March 2020. Planned adjustment as follows. Note this list excludes Asiana Airlines and Korean Air.

Air Busan

Expanded service cut

Busan – Dayong 28JAN20 – 28MAR20 4 weekly service cancelled

Busan – Haikou 01FEB20 – 29FEB20 2 weekly service cancelled

Busan – Hong Kong Reduce from 7 weekly to following

02FEB20 – 11FEB20 4 weekly

12FEB20 – 21MAR20 3 weekly



Busan – Macau 07FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Busan – Qingdao 10FEB20 – 28MAR20 Reduce from 7 to 4 weekly

Busan – Sanya 29JAN20 – 28MAR20 4 weekly service cancelled

Busan – Xi’An 05FEB20 – 28MAR20 2 weekly service cancelled

Busan – Yanji Service reductions

03FEB20 – 16FEB20 Reduce from 6 to 2 weekly

17FEB20 – 28MAR20 Service cancelled



Seoul Incheon – Chengdu 07FEB20 – 28MAR20 3 weekly service cancelled

Seoul Incheon – Ningbo 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly service cancelled

Seoul Incheon – Shenzhen 12FEB20 – 28MAR20 6 weekly service cancelled

EastarJet

Expanded service cut, including Hong Kong and Macau

Cheongju – Dayong 30JAN20 – 29FEB20 2 weekly cancelled

Cheongju – Haikou 01FEB20 – 01MAR20 2 weekly service cancelled

Cheongju – Yanji 10FEB20 – 20FEB20 3 weekly service cancelled

Jeju – Macau 07FEB20 – 29FEB20 4 weekly service cancelled (Previous plan: Reduce from 4 to 2 weekly 02FEB20 – 29FEB20)

Jeju – Shanghai Pu Dong 02FEB20 – 20FEB20 1 daily service cancelled

Seoul Incheon – Hong Kong 10FEB20 – 28FEB20 Reduce from 7 to 4 weekly

Seoul Incheon – Macau 11FEB20 – 29FEB20 1 daily service cancelled (Previous plan: Reduce from 7 to 4 weekly)

Seoul Incheon – Shanghai Pu Dong 09FEB20 – 29FEB20 1 daily service cancelled (Previous plan: Reduce from 7 to 4 weekly)

Seoul Incheon – Yantai 10FEB20 – 28FEB20 4 weekly service cancelled

Seoul Incheon – Zhengzhou 09FEB20 – 29FEB20 2 weekly service cancelled

Jeju Air

Expanded service cut

Busan – Dayong 28JAN20 – 28MAR20 2 weekly service cancelled

Jeju – Hong Kong 19FEB20 – 28MAR20 4 weekly service cancelled

Muan – Dayong 30JAN20 – 26MAR20 2 weekly service cancelled

Muan – Sanya 29JAN20 – 28MAR20 2 weekly service cancelled

Seoul Incheon – Haikou 01FEB20 – 28MAR20 2 weekly service cancelled (selected flights showing not available for reservation

Seoul Incheon – Macau 07FEB20 – 29MAR20 Reduce from 2 to 1 daily

Seoul Incheon – Nantong 01FEB20 – 28MAR20 3 weekly service cancelled

Seoul Incheon – Qingdao 11FEB20 – 28MAR20 Reduce from 11 to 7 weekly

Seoul Incheon – Sanya 03FEB20 – 29MAR20 4 weekly service cancelled (Except 06FEB20 / 09FEB20; Selected flights showing not available for reservation)

Seoul Incheon – Weihai 10FEB20 – 28MAR20 Reduce from 2 to 1 daily

Seoul Incheon – Yantai Reduce from 11 weekly to following

06FEB20 – 10FEB20 7 weekly

11FEB20 – 29FEB20 Cancelled

01MAR20 – 28MAR20 7 weekly

Jin Air

Jeju – Shanghai Pu Dong 03FEB20 – 28MAR20 1 daily service cancelled

Jeju – Xi’An 02FEB20 – 27MAR20 2 weekly service cancelled

Seoul Incheon – Macau 07FEB20 – 29FEB20 2 daily service cancelled

T’Way Air

Daegu – Dayong 29JAN20 – 28MAR20 2 weekly service cancelled

Daegu – Yanji 29JAN20 – 28MAR20 3 weekly service cancelled

Seoul Incheon – Qingdao 04FEB20 – 28MAR20 1 daily service cancelled

Seoul Incheon – Sanya 29JAN20 – 28MAR20 2 weekly service cancelled

Seoul Incheon – Shenyang 06FEB20 – 28MA20 1 daily service cancelled

Seoul Incheon – Wenzhou 31JAN20 – 28MAR20 6 weekly service cancelled

Seoul Incheon – Wuhan 25JAN20 – 28MAR20 2 weekly service cancelled (This route was launched on 14JAN20)