Ethiopian Airlines NS20 Johannesburg aircraft changes as of 10FEB20

Ethiopian Airlines in the last few days filed additional aircraft changes for Addis Ababa – Johannesburg service, for Northern summer season from 29MAR20. The Star Alliance carrier now plans to operate Boeing 787-8 twice a day, -9 once daily, instead of 1 daily each Boeing 737-800/787-8 and Airbus A350-900XWB.



ET809 ADD0840 – 1305JNB 789 D

ET849 ADD1530 – 1955JNB 787 D

ET859 ADD2330 – 0355+1JNB 787 D



ET848 JNB0820 – 1445ADD 787 D

ET808 JNB1410 – 2025ADD 789 D

ET858 JNB2300 – 0525+1ADD 787 D