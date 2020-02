Juneyao Airlines Feb/Mar 2020 International service changes as of 14FEB20

Juneyao Airlines during the month of February and March 2020 is adjusting international service, including various service reductions. Planned changes as of 14FEB20 as follows.



Changsha – Osaka Kansai Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 16FEB20 4 weekly

17FEB20 – 28MAR20 3 weekly



Changzhou – Osaka Kansai 04FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Harbin – Osaka Kansai Reduce from 7 weekly to

03FEB20 – 10FEB20 5 weekly

11FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Nanjing – Jeju Reduce from 4 weekly to

10FEB20 – 01MAR20 Cancelled

02MAR20 – 28MAR20 2 weekly



Nanjing – Nagoya Reduce from 7 weekly to

04FEB20 – 10FEB20 5 weekly

11FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Nanjing – Okinawa 06FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Nanjing – Osaka Kansai Reduce from 21 weekly to

03FEB20 – 07FEB20 10 weekly

08FEB20 – 28MAR20 7 weekly



Nanjing – Sapporo New Chitose 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shanghai Pu Dong – Bangkok 03FEB20 – 28MAR20 2 daily cancelled

Shanghai Pu Dong – Cebu 01FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Shanghai Pu Dong – Chiang Mai 03FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shanghai Pu Dong – Helsinki Reduce from 3 weekly to

17FEB20 – 28FEB20 2 weekly

29FEB20 – 28MAR20 1 weekly



Shanghai Pu Dong – Jeju Reduce from 13 weekly to

12FEB20 – 29FEB20 Cancelled

01MAR20 – 28MAR20 4 weekly



Shanghai Pu Dong – Kalibo 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Shanghai Pu Dong – Nagoya Reduce from 14 weekly to

03FEB20 – 09FEB20 7 weekly

10FEB20 – 16FEB20 6 weekly

17FEB20 – 28MAR20 7 weekly



Shanghai Pu Dong – Okinawa Reduce from 7 weekly to

11FEB20 – 16FEB20 4 weekly

18FEB20 – 28MAR20 2 weekly



Shanghai Pu Dong – Osaka Kansai

HO1333/1334 19FEB20 – 29FEB20 Reduce from 7 to 4 weekly (Cancelled 01MAR20 – 28MAR20)

HO1337/1338 17FEB20 – 29FEB20 Cancelled

HO1339/1340 17FEB20 – 23FEB20 Reduce from 7 to 4 weekly (2 weekly 24FEB20 – 29FEB20)

HO1335/1336 03FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Shanghai Pu Dong – Phuket 04FEB20 – 28MAR20 2 daily cancelled

Shanghai Pu Dong – Sapporo New Chitose Reduce from 14 weekly to

10FEB20 – 16FEB20 5 weekly (A320 replaces A321 10FEB20 – 28MAR20)

17FEB20 – 28FEB20 2 weekly

29FEB20 – 28MAR20 4 weekly



Shanghai Pu Dong – Singapore 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shanghai Pu Dong – Tokyo Haneda 3 weekly 787-9 replaced by

11FEB20 – 16FEB20 A321

18FEB20 – 27FEB20 A320

28FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Shanghai Pu Dong – Tokyo Narita 11FEB20 – 28MAR20 Reduce from 2 to 1 daily

Wenzhou – Osaka Kansai 10FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Wuxi – Nagoya 03FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled