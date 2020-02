China Eastern Feb/Mar 2020 Asia service changes as of 14FEB20

China Eastern in the last few days gradually filed service changes for service to Asia (this list excludes regional service to Hong Kong, Macau and Taiwan), during the period of 10FEB20 – 28MAR20. Planned changes as of 14FEB20 as follows.



Beijing Capital – Bangkok 03FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Beijing Capital – Denpasar 03FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Beijing Capital – Krabi 03FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Beijing Capital – Nagoya 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Beijing Capital – Osaka Kansai Reduce from 7 weekly to

03FEB20 – 08FEB20 3 weekly

09FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Beijing Capital – Saipan 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Beijing Daxing – Da Nang 02FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Changsha – Seoul Incheon 03FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Changsha – Singapore Reduce from 7 weekly to

03FEB20 – 09FEB20 5 weekly

10FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Chengdu – Bangkok 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Chengdu – Kalibo 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Chengdu – Phuket 04FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Dalian – Kitakyushu 06FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Dalian – Osaka Kansai 03FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Guangzhou – Bangkok Reduce from 12 weekly to

03FEB20 – 09FEB20 5 weekly

10FEB20 – 14FEB20 2 weekly

15FEB20 – 07MAR20 Cancelled

08MAR20 – 16MAR20 2 weekly

17MAR20 – 28MAR20 7 weekly



Hangzhou – Okinawa 01FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Hangzhou – Osaka Kansai 03FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Hangzhou – Shizuoka 03FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Hefei – Bangkok 02FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Hefei – Krabi 03FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Kunming – Bangkok Reduce from 3 daily to

03FEB20 – 10FEB20 2 daily

11FEB20 – 16FEB20 1 daily

17FEB20 – 29FEB20 4 weekly

01MAR20 – 28MAR20 1 daily



Kunming – Chiang Mai 12FEB20 – 28MAR20 12 weekly cancelled

Kunming – Chiang Rai 10FEB20 – 28MAR20 6 weekly cancelled

Kunming – Colombo – Male 10FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Kunming – Dhaka 11FEB20 – 01MAR20 Reduce from 7 to 3 weekly

Kunming – Dubai 04FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Kunming – Hanoi 02FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Kunming – Ho Chi Minh City 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Kunming – Kathmandu Reduce from 11 weekly to

03FEB20 – 09FEB20 7 weekly

10FEB20 – 02MAR20 4 weekly

03MAR20 – 28MAR20 7 weekly



Kunming – Kolkata Reduce from 8 weekly to

03FEB20 – 09FEB20 6 weekly

10FEB20 – 29FEB20 Cancelled

01MAR20 – 07MAR20 4 weekly

11MAR20 – 28MAR20 2 weekly



Kunming – Luang Prabang Reduce from 7 weekly to

03FEB20 – 11FEB20 4 weekly

12FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Kunming – Mandalay Reduce from 14 weekly to

04FEB20 – 09FEB20 7 weekly

10FEB20 – 29FEB20 2 weekly

01MAR20 – 28MAR20 3 weekly



Kunming – Nay Pyi Taw 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled (EXCEPT 14MAR20 / 24MAR20)

Kunming – Osaka Kansai 04FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Kunming – Phnom Penh Reduce from 13 weekly to

10FEB20 – 02MAR20 Cancelled (EXCEPT 23FEB20)

03MAR20 – 28MAR20 3 weekly



Kunming – Phuket 03FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Kunming – Seoul Incheon 10FEB20 – 28MAR20 5 weekly cancelled

Kunming – Siem Reap 08FEB20 – 28MAR20 6 weekly cancelled

Kunming – Singapore 05FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Kunming – Tokyo Narita 18FEB20 – 28MAR20 Planned 4 weekly service cancelled (Launch date further revised to 30MAR20, instead of 16MAR20)

Kunming – Vientiane 05FEB20 – 28MAR20 Reduce from 14 to 7 weekly

Kunming – Yangon Reduce from 10 weekly to

02FEB20 – 10FEB20 7 weekly

11FEB20 – 22FEB20 2 weekly

23FEB20 – 02MAR20 Cancelled

02MAR20 – 28MAR20 3 weekly



Lanzhou – Bangkok 03FEB20 – 28MAR20 5 weekly cancelled

Nanchang – Osaka Kansai 03FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Nanchang – Shizuoka 01FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Nanjing – Bangkok 10FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled (EXCEPT 16FEB20)

Nanjing – Cebu 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Nanjing – Chiang Mai 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Nanjing – Osaka Kansai 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Nanjing – Phuket 09FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Nanjing – Seoul Incheon 10FEB20 – 28MAR20 Reduce from 7 to 2 weekly (Frequency varies on selected weeks)

Nanjing – Tokyo Narita 10FEB20 – 28MAR20 Reduce from 7 to 4 weekly

Nanning – Hanoi 02FEB20 – 28MAR20 1 weekly cancelled

Nanning – Phnom Penh 05FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Nanning – Yangon 12FEB20 – 28MAR20 1 weekly cancelled

Nanning – Vientiane 08FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Ningbo – Osaka Kansai 02FEB20 – 28MAR20 5 weekly cancelled

Ningbo – Shizuoka 03FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Qingdao – Fukuoka 03FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Qingdao – Nagoya 06FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Qingdao – Osaka Kansai 04FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Qingdao – Seoul Incheon

MU2039/2040 12FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled (EXCEPT 26FEB20 / 27FEB20)

MU2033/2034 16FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled (EXCEPT 28FEB20 – 02MAR20)

MU5021/5022 03FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

MU559/560 1 daily unchanged

MU2043/2044 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled



Qingdao – Tokyo Narita 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Quanzhou – Singapore 03FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Shanghai Hongqiao – Seoul Gimpo 10FEB20 – 28MAR20 A321 replaces A330-200/-300, reduce from 7 weekly to

17FEB20 – 27FEB20 5 weekly

28FEB20 – 09MAR20 4 weekly



Shanghai Hongqiao – Tokyo Haneda 17FEB20 – 28MAR20 A320/321 replaces A330-200/-300, except selected dates

Shanghai Pu Dong – Bangkok 10FEB20 – 28MAR20 2 daily, selected dates cancelled

Shanghai Pu Dong – Busan 10FEB20 – 28MAR20 Reduce from 7 to 2-3 weekly

Shanghai Pu Dong – Cebu 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shanghai Pu Dong – Chiang Mai Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 16FEB20 4 weekly

17FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Shanghai Pu Dong – Clark 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shanghai Pu Dong – Colombo Reduce from 4 weekly to

10FEB20 – 16FEB20 2 weekly

17FEB20 – 28MAR20 1 weekly



Shanghai Pu Dong – Daegu 10FEB20 – 28MAR20 Reduce from 7 to 2 weekly

Shanghai Pu Dong – Delhi 10FEB20 – 28MAR20 Reduce from 7 to 2 weekly (A330-200 replaces -300 from 17FEB20)

Shanghai Pu Dong – Denpasar 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shanghai Pu Dong – Dubai 09FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Shanghai Pu Dong – Fukuoka 16FEB20 – 28MAR20 Reduce from 24 weekly to 5-7 weekly (Gradual reduction between 06FEB20 and 15FEB20)

Shanghai Pu Dong – Hanamaki 09FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Shanghai Pu Dong – Hiroshima Reduce from 7 weekly to

11FEB20 – 16FEB20 5 weekly

17FEB20 – 28MAR20 3 weekly



Shanghai Pu Dong – Ho Chi Minh City 02FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shanghai Pu Dong – Jakarta 08FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shanghai Pu Dong – Jeju Reduce from 12 weekly to

10FEB20 – 16FEB20 5 weekly

17FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Shanghai Pu Dong – Kagoshima 10FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Shanghai Pu Dong – Komatsu 10FEB20 – 28MAR20 Reduce from 6 to 1 weekly

Shanghai Pu Dong – Male 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shanghai Pu Dong – Manila 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shanghai Pu Dong – Matsuyama 10FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Shanghai Pu Dong – Muan 02FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Shanghai Pu Dong – Nagasaki 08FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Shanghai Pu Dong – Nagoya

MU529/530 01MAR20 – 28MAR20 1 daily cancelled (Selected dates also cancelled 17FEB20 – 29FEB20)

MU719/720 10FEB20 – 20FEB20 1 daily cancelled (Selected dates also cancelled 21FEB20 – 29FEB20)

MU291/292 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

MU2691/2698 17FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled



Shanghai Pu Dong – Niigata 09FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Shanghai Pu Dong – Okayama 14FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shanghai Pu Dong – Okinawa 22FEB20 – 28MAR20 Reduce from 14 to 2 weekly

Shanghai Pu Dong – Osaka Kansai Reduce from 4 daily to

10FEB20 – 16FEB20 3 daily

17FEB20 – 28MAR20 1 daily



Shanghai Pu Dong – Phnom Penh 04FEB20 – 28MAR20 Reduce from 2 to 1 daily

Shanghai Pu Dong – Sapporo New Chitose 10FEB20 – 28MAR20 Reduce from 9 to 4-5 weekly

Shanghai Pu Dong – Seoul Incheon 10FEB20 – 28MAR20 Reduce from 31 weekly to

11FEB20 – 16FEB20 6 weekly

17FEB20 – 23FEB20 4 weekly

24FEB20 – 07MAR20 Cancelled (EXCEPT 28FEB20 – 01MAR20)

08MAR20 – 13MAR20 2 weekly

15MAR20 – 28MAR20 7 weekly



Shanghai Pu Dong – Shizuoka 11FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Shanghai Pu Dong – Siem Reap Reduce from 7 weekly to

04FEB20 – 09FEB20 5 weekly

10FEB20 – 16FEB20 3 weekly

17FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Shanghai Pu Dong – Singapore 10FEB20 – 28MAR20 4 daily cancelled

Shanghai Pu Dong – Tokyo Haneda 17FEB20 – 28MAR20 Reduce from 2 to 1 daily (MU539/540 A320/321 replaces A330)

Shanghai Pu Dong – Tokyo Narita

MU727/728 09FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

MU523/524 12FEB20 – 28MAR20 A320/321 replaces A330-300, 1 daily

MU521/522 17FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

MU271/272 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled



Shanghai Pu Dong – Yangon 09FEB20 – 28FEB20 Reduce from 7 to 6 weekly

Shenzhen – Bangkok 06FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Taiyuan – Bangkok 02FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Taiyuan – Phuket 01FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Weihai – Cheongju 05FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Weihai – Seoul Incheon Reduce from 7 weekly to

11FEB20 – 16FEB20 4 weekly

20FEB20 – 26FEB20 3 weekly

27FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Wuxi – Seoul Incheon 13FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Xi’An – Dubai 01FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Xi’An – Krabi 03FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Xi’An – Nagoya 07FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled

Xi’An – Phuket 03FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Xi’An – Tokyo Narita 06FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Yancheng – Seoul Incheon 10FEB20 – 28MAR20 2 weekly cancelled (EXCEPT 16FEB20 / 23FEB20 / 26FEB20)

Yanji – Seoul Incheon 10FEB20 – 28MAR20 1 daily cancelled

Yantai – Bangkok 02FEB20 – 18FEB20 3 weekly cancelled (Originally scheduled until 18FEB20)

Yantai – Nagoya 02FEB20 – 28MAR20 4 weekly cancelled

Yantai – Osaka Kansai 03FEB20 – 28MAR20 6 weekly cancelled

Yantai – Seoul Incheon Reduce from 21 weekly to

10FEB20 – 16FEB20 7 weekly

17FEB20 – 24FEB20 4 weekly

25FEB20 – 28MAR20 7 weekly



Yantai – Tokyo Narita 07FEB20 – 28MAR20 3 weekly cancelled