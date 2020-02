Korean Air extends Mainland China service reduction to April 2020

Korean Air this week extended service reduction to Mainland China to late-April 2020, instead of late-March 2020. Planned adjustment as of 26FEB20 as follows.



Busan – Beijing Capital 02FEB20 – 25APR20 4 weekly service cancelled

Busan – Nanjing 02FEB20 – 25APR20 3 weekly service cancelled

Busan – Qingdao Reduce from 7 weekly to

02FEB20 – 10FEB20 4 weekly

11FEB20 – 25APR20 Cancelled



Busan – Shanghai Pu Dong Reduce from 7 weekly to

02FEB20 – 10FEB20 4 weekly

11FEB20 – 25APR20 Cancelled



Jeju – Beijing Capital

02FEB20 – 10FEB20 Reduce from 7 to 3 weekly

11FEB20 – 25APR20 7 weekly cancelled



Seoul Gimpo – Beijing Capital 29MAR20 – 25APR20 1 daily cancelled

Seoul Incheon – Beijing Capital Reduce from 17 weekly to

04FEB20 – 19FEB20 14 weekly

20FEB20 – 28MAR20 7 weekly

29MAR20 – 25APR20 10 weekly



Seoul Incheon – Changsha 02FEB20 – 25APR20 4 weekly service cancelled

Seoul Incheon – Dalian 11FEB20 – 25APR20 Reduce from 7 to 4 weekly

Seoul Incheon – Dayong 02FEB20 – 25APR20 2 weekly service cancelled

Seoul Incheon – Guangzhou 18FEB20 – 25APR20 Reduce from 7 to 4 weekly

Seoul Incheon – Hangzhou 11FEB20 – 25APR20 2 weekly service cancelled

Seoul Incheon – Hefei 11FEB20 – 25APR20 3 weekly service cancelled

Seoul Incheon – Jinan 11FEB20 – 25APR20 4 weekly service cancelled

Seoul Incheon – Kunming 02FEB20 – 25APR20 4 weekly service cancelled

Seoul Incheon – Mudanjiang 18FEB20 – 25APR20 Reduce from 5 to 3 weekly

Seoul Incheon – Nanjing11FEB20 – 25APR20 4 weekly service cancelled

Seoul Incheon – Qingdao 02FEB20 – 25APR20 Reduce from 2 to 1 daily

Seoul Incheon – Shanghai Pu Dong Reduce from 21 weekly to

07FEB20 – 17FEB20 14 weekly

18FEB20 – 25APR20 7 weekly



Seoul Incheon – Shenyang 11FEB20 – 25APR20 Reduce from 2 to 1 daily

Seoul Incheon – Shenzhen 10FEB20 – 25APR20 1 daily service cancelled

Seoul Incheon – Tianjin 07FEB20 – 25APR20 1 daily service cancelled

Seoul Incheon – Tunxi 02FEB20 – 28MAR20 2 weekly service cancelled

Seoul Incheon – Weihai 08FEB20 – 25APR20 1 daily service cancelled

Seoul Incheon – Wuhan 24JAN20 – 25APR20 5 weekly service cancelled

Seoul Incheon – Xi’An 08FEB20 – 25APR20 1 daily service cancelled

Seoul Incheon – Xiamen 07FEB20 – 24APR20 1 daily service cancelled (Except 21APR20 / 23APR20)

Seoul Incheon – Yanji 11FEB20 – 25APR20 Reduce from 7 to 4 weekly

Seoul Incheon – Zhengzhou 11FEB20 – 25APR20 4 weekly service cancelled