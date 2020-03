Laudamotion Mar/Apr 2020 frequency changes as of 0000GMT 11MAR20

Laudamotion in the last few days filed frequency changes for its service, in effect from mid-March 2020 until late-April 2020. The following is planned frequency changes, based on comparison of OAG data as of 23FEB20 vs Laudamotion’s website booking system as of 0000GMT 11MAR20, all frequencies listed below on weekly basis.



Further changes remain likely.



Dusseldorf – Copenhagen

15MAR20 – 21MAR20 4 (weekly listed in OAG as of 23FEB20) > 1 (weekly listed available for booking on Lauda website as of 11MAR20)

22MAR20 – 28MAR20 4 > 0

29MAR20 – 25APR20 6 > 3

26APR20 – 02MAY20 6 > 4



Dusseldorf – Fuerteventura 22MAR20 – 28MAR20 4 > 2

Dusseldorf – Gran Canaria 22MAR20 – 28MAR20 5 > 4

Dusseldorf – Ibiza 29MAR20 – 30APR20 7 > 6

Dusseldorf – Malaga

15MAR20 – 28MAR20 7 > 5

29MAR20 – 04APR20 9 > 8



Dusseldorf – Milan Bergamo 13MAR20 – 30APR20 5 weekly (4 weekly from 29MAR20) cancelled

Dusseldorf – Naples 14MAR20 – 30APR20 3 weekly (4 weekly from 29MAR20) cancelled

Dusseldorf – Palermo

29MAR20 – 04APR20 3 > 0 (cancelled)

05APR20 – 11APR20 3 > 2



Dusseldorf – Palma Mallorca

15MAR20 – 21MAR20 11 > 10

22MAR20 – 28MAR20 11 > 8

29MAR20 – 25APR20 38 > 30

26APR20 – 02MAY20 38 > 33



Dusseldorf – Stockholm Skavsta

15MAR20 – 21MAR20 4 > 3

22MAR20 – 28MAR20 4 > 2

29MAR20 – 02MAY20 3 > 2



Dusseldorf – Tenerife South

15MAR20 – 21MAR20 6 > 3

22MAR20 – 28MAR20 6 > 2

29MAR20 – 02MAY20 4 > 3



Palma Mallorca – Dusseldorf

15MAR20 – 21MAR20 11 > 10

22MAR20 – 28MAR20 11 > 8

29MAR20 – 04APR20 38 > 31

05APR20 – 11APR20 38 > 30

12APR20 – 18APR20 38 > 28

19APR20 – 25APR20 38 > 30

26APR20 – 02MAY20 38 > 33



Palma Mallorca – Friedrichshafen 29MAR20 – 02MAY20 4 > 3

Palma Mallorca – Hannover 29MAR20 – 02MAY20 7 > 2

Palma Mallorca – Munich

29MAR20 – 04APR20 17 > 8

05APR20 – 18APR20 17 > 7

19APR20 – 25APR20 17 > 8

26APR20 – 02MAY20 17 > 11



Palma Mallorca – Salzburg 29MAR20 – 02MAY20 7 > 2

Palma Mallorca – Vienna

29MAR20 – 25APR20 23 > 15

26APR20 – 02MAY20 23 > 17



Stuttgart – Alghero

29MAR20 – 11APR20 2 > 0 (cancelled)

12APR20 – 02MAY20 2 > 1



Stuttgart – Bologna 14MAR20 – 01MAY20 3 > 0 (cancelled)

Stuttgart – Budapest 22MAR20 – 28MAR20 3 > 2

Stuttgart – Copenhagen

15MAR20 – 21MAR20 4 > 3

22MAR20 – 28MAR20 4 > 2



Stuttgart – Fuerteventura 15MAR20 – 28MAR20 2 > 1

Stuttgart – Gothenburg

29MAR20 – 25APR20 2 > 0 (cancelled)

26APR20 – 02MAY20 2 > 1



Stuttgart – Krakow

15MAR20 – 28MAR20 3 > 2

29MAR20 – 25APR20 3 > 0

26APR20 – 02MAY20 3 > 1



Stuttgart – Kyiv Borispil 15MAR20 – 27MAR20 4 > 3

Stuttgart – Milan Bergamo 14MAR20 – 30APR20 5-8 weekly cancelled

Stuttgart – Naples 13MAR20 – 30APR20 4-6 weekly cancelled

Stuttgart – Palermo 29MAR20 – 03MAY20 2 weekly cancelled

Stuttgart – Palma Mallorca

15MAR20 – 21MAR20 5 > 4

22MAR20 – 28MAR20 5 > 2

29MAR20 – 18APR20 25 > 23

19APR20 – 25APR20 24 > 22

26APR20 – 02MAY20 24 > 23



Stuttgart – Venice 14MAR20 – 30APR20 2-3 weekly cancelled

Stuttgart – Zadar 29MAR20 – 02MAY20 2-3 weekly cancelled

Vienna – Alghero 29MAR20 – 11APR20 2 > 0 (cancelled)

Vienna – Athens

15MAR20 – 21MAR20 7 > 6

22MAR20 – 02MAY20 7 > 5



Vienna – Barcelona

15MAR20 – 21MAR20 12 > 11

22MAR20 – 28MAR20 12 > 10

29MAR20 – 25APR20 12 > 8

26APR20 – 02MAY20 12 > 9



Vienna – Birmingham 22MAR20 – 02MAY20 3 > 2

Vienna – Bologna

12MAR20 – 28MAR20 4 > 0

29MAR20 – 11APR20 5 > 0

12APR20 – 02MAY20 5 > 2



Vienna – Bordeaux 15MAR20 – 02MAY20 3 > 2

Vienna – Brindisi 29MAR20 – 02MAY20 5 > 2

Vienna – Brussels South Charleroi 29MAR20 – 02MAY20 6 > 4

Vienna – Bucharest 29MAR20 – 02MAY20 7 > 4

Vienna – Catania

29MAR20 – 10APR20 3 > 0 (cancelled)

11APR20 – 02MAY20 3 > 2



Vienna – Copenhagen 29MAR20 – 02MAY20 7 > 5

Vienna – Ibiza 29MAR20 – 02MAY20 5 > 3

Vienna – Lamezia Terme

29MAR20 – 10APR20 2 > 0 (cancelled)

11APR20 – 02MAY20 2 > 1



Vienna – Larnaca

15MAR20 – 21MAR20 2 > 1 (operating on 15MAR20)

22MAR20 – 28MAR20 2 > 0 (cancelled)



Vienna – Lisbon 22MAR20 – 02MAY20 7 > 6

Vienna – London Stansted

29MAR20 – 25APR20 13 > 10

26APR20 – 02MAY20 13 > 11



Vienna – Madrid 22MAR20 – 28MAR20 7 > 6

Vienna – Malta

29MAR20 – 25APR20 6 > 3

26APR20 – 02MAY20 6 > 4



Vienna – Marseille 28MAR20 – 02MAY20 3 > 2

Vienna – Milan Bergamo

10MAR20 – 08APR20 7 > 0 (cancelled)

09APR20 – 02MAY20 7 > 3



Vienna – Milan Malpensa

29MAR20 – 09APR20 7 > 0

10APR20 – 25APR20 7 > 3

26APR20 – 02MAY20 7 > 4



Vienna – Muenster 29MAR20 – 02MAY20 4 > 2

Vienna – Palermo

29MAR20 – 10APR20 3 > 0 (cancelled)

11APR20 – 02MAY20 3 > 2



Vienna – Porto 15MAR20 – 28MAR20 4 > 3

Vienna – Rome

14MAR20 – 28MAR20 11 > 0 (cancelled)

29MAR20 – 04APR20 12 > 1 (operating on 31MAR20)

05APR20 – 11APR20 12 > 4

12APR20 – 02MAY20 12 > 6



Vienna – Sandefjord 29MAR20 – 02MAY20 4 > 1

Vienna – Sofia 29MAR20 – 02MAY20 5 > 3

Vienna – Stockholm Skavsta 29MAR20 – 02MAY20 4 > 2

Vienna – Stuttgart

15MAR20 – 28MAR20 12 > 11

29MAR20 – 25APR20 12 > 2

26APR20 – 02MAY20 11 > 2



Vienna – Tel Aviv

12MAR20 – 08APR20 7 > 0

26APR20 – 02MAY20 7 > 6