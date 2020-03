Air China temporary adds Shanghai Pu Dong – London Heathrow service in late-March 2020

Air China since yesterday added Shanghai Pu Dong – London Heathrow service on temporary basis, as the Star Alliance carrier schedules 9 round-trip flights between 19MAR20 and 27MAR20, on board Boeing 777-300ER and Airbus A350-900XWB aircraft. Planned schedule as follows.



CA601 PVG1220 – 1650LHR 359 19MAR20

CA9787 PVG0250 – 0710LHR 359 20MAR20

CA9855 PVG1125 – 1555LHR 77W 20MAR20

CA9855 PVG1125 – 1555LHR 359 23MAR20

CA9937 PVG1330 – 1750LHR 359 24MAR20

CA9855 PVG1125 – 1555LHR 359 25MAR20

CA601 PVG1220 – 1650LHR 359 26MAR20

CA9787 PVG0250 – 0710LHR 359 27MAR20

CA9855 PVG1125 – 1555LHR 77W 27MAR20



CA602 LHR1850 – 1420+1PVG 359 19MAR20

CA9788 LHR1205 – 0730+1PVG 359 20MAR20

CA9856 LHR1740 – 1310+1PVG 77W 20MAR20

CA9856 LHR1740 – 1310+1PVG 359 23MAR20

CA9938 LHR2025 – 1550+1PVG 359 24MAR20

CA9856 LHR1740 – 1310+1PVG 359 25MAR20

CA601 LHR1850 – 1420+1PVG 359 26MAR20

CA9788 LHR1205 – 0730+1PVG 359 27MAR20

CA9856 LHR1740 – 1310+1PVG 77W 27MAR20



Separately, the airline from 19MAR20 to 28MAR20 is temporary increasing Shanghai Pu Dong – London Gatwick service, from 4 to 7 weekly.