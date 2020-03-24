Air Antilles temporary downsizes operation from 24MAR20

Air Antilles since yesterday (23MAR20) downsized its operation, as the airline temporary suspends all scheduled passenger service. According to the airline, the airline starting today (24MAR20) will operate interim schedule, serving St. Martin, St. Barthelemy and Marie Galante, with DHC6 Twin Otter aircraft.
Pointe-a-Pitre – St. Martin Grand Case – St. Barthelemy 1 daily
3S818 PTP1330 – 1440SFG1500 – 1515SBH DHC D
3S819 SBH1530 – 1545SFG1605 – 1715PTP DHC D
Pointe-a-Pitre – Marie Galante 2 weekly
3S820 PTP1530 – 1550GBJ DHC 25
3S821 GBJ1605 – 1625PTP DHC 25
Following scheduled service cancelled from 23MAR20:
Fort-de-France – Bridgetown 4 weekly
Fort-de-France – Dominica 3 weekly
Fort-de-France – St. Lucia 3 weekly
Pointe-a-Pitre – Dominica 3 weekly
Pointe-a-Pitre – Dominica Cane Field 4 weekly
Pointe-a-Pitre – Fort-de-France 46 weekly
Pointe-a-Pitre – San Juan 3 weekly
Pointe-a-Pitre – Santo Domingo 4 weekly
Pointe-a-Pitre – St. Barthelemy 28 weekly
Pointe-a-Pitre – St. Maarten 7 weekly
Pointe-a-Pitre – St. Martin Grand Case 24 weekly
St. Maarten – Dominica 6 weekly
St. Maarten – San Juan 5 weekly