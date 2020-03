ANA 29MAR20 – 24APR20 International operations as of 27MAR20

ANA on Friday (27MAR20) filed additional changes to its scheduled International passenger service, for the period of 29MAR20 – 24APR20. Latest adjustment as of 27MAR20 as follows.



Tokyo Haneda – Bangkok 1 daily 787-9 (Additional flights scheduled up to 01APR20)

Tokyo Haneda – Frankfurt 3 weekly 777-300ER

Tokyo Haneda – London Heathrow 3 weekly 777-300ER

Tokyo Haneda – Manila 1 daily 787-9

Tokyo Haneda – Seoul Gimpo 1 daily 787-8 (resumes on 08APR20)

Tokyo Haneda – Sydney 1 daily 787-9 (Planned 2nd daily delayed to 25APR20)

Tokyo Haneda – Taipei Song Shan 3 weekly 787-8

Tokyo Haneda – Vancouver 3 weekly 787-9

Tokyo Narita – Bangkok 1 daily 787-9 (until 01APR20)

Tokyo Narita – Chennai 3 weekly 787-8 (resumes on 16APR20)

Tokyo Narita – Chicago O’Hare 1 daily 777-300ER

Tokyo Narita – Hanoi 3 weekly 787-8

Tokyo Narita – Ho Chi Minh City 3 weekly 787-9

Tokyo Narita – Hong Kong 767-300ER operates on 29MAR20, 01APR20, 03APR20, 05APR20, 06APR20, and 08APR20 – 24APR20

Tokyo Narita – Jakarta 1 daily 787-8

Tokyo Narita – Kuala Lumpur 3 weekly 787-9

Tokyo Narita – Los Angeles 1 daily 777-300ER

Tokyo Narita – Mexico City 1 daily 787-8 (4 weekly from 08APR20)

Tokyo Narita – Mumbai 1 daily 787-9 (resumes on 16APR20)

Tokyo Narita – New York JFK 3 weekly 777-300ER

Tokyo Narita – San Francisco 3 weekly 777-300ER

Tokyo Narita – Shanghai Pu Dong 1 weekly 777-300ER

Tokyo Narita – Singapore 3 weekly 787-9/-10

Tokyo Narita – Yangon 3-4 weekly 767-300ER