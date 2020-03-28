Malaysia Airlines 29MAR20 – 12APR20 International operations as of 1430GMT 28MAR20

Malaysia Airlines in the last few days filed service changes for International flight. The following is planned operation for the period of 29MAR20 – 12APR20, as of 1430GMT 28MAR20. Additional changes remain possible.
Note the airline has not filed changes in regards to service to Mainland China, as China's CAAC restricts foreign carriers serving 1 route with 1 weekly flight maximum, starting 29MAR20.
Kuala Lumpur – Adelaide 3 weekly A330-300 (service operates from 09APR20)
Kuala Lumpur – Auckland 3 weekly A330-200 (06APR20 – 08APR20)
Kuala Lumpur – Bandar Seri Begawan 1 flight on 29MAR20
Kuala Lumpur – Bangalore 2 weekly 737-800
Kuala Lumpur – Bangkok
29MAR20 – 04APR20 6 weekly 737-800
05APR20 – 11APR20 6 weekly 737-800
Kuala Lumpur – Brisbane 2 weekly A330-300 (resumes on 08APR20)
Kuala Lumpur – Chennai 3 weekly 737-800 (resumes on 03APR20)
Kuala Lumpur – Colombo 4 weekly 737-800
Kuala Lumpur – Delhi 6 weekly A330-300 (resumes on 01APR20)
Kuala Lumpur – Denpasar
29MAR20 – 04APR20 8 weekly
05APR20 – 11APR20 12 weekly
Kuala Lumpur – Dhaka 1 daily A330-200 (selected flights 737-800; resumes on 01APR20)
Kuala Lumpur – Guangzhou 29MAR20 – 11APR20 3 weekly A330-200 (further changes likely)
Kuala Lumpur – Hanoi 2 weekly 737-800
Kuala Lumpur – Ho Chi Minh City 05APR20 – 11APR20 2 weekly 737-800 (resumes on 10APR20)
Kuala Lumpur – Hong Kong 29MAR20 – 12APR20 1 daily A330-300
Kuala Lumpur – Hyderabad 3 weekly 737-800
Kuala Lumpur – Jakarta
29MAR20 – 04APR20 7 weekly 737-800/A330-300
05APR20 – 11APR20 8 weekly 737-800
Kuala Lumpur – Kochi 2 weekly 737-800
Kuala Lumpur – London Heathrow
29MAR20 – 04APR20 12 weekly A350-900XWB
05APR20 – 11APR20 8 weekly A350-900XWB
Kuala Lumpur – Manila
29MAR20 – 04APR20 1 weekly 737-800 (operates on 03APR20)
05APR20 – 11APR20 2 weekly 737-800
Kuala Lumpur – Medan Kualanamu
29MAR20 – 04APR20 1 weekly 737-800
05APR20 – 11APR20 737-800
Kuala Lumpur – Melbourne
29MAR20 – 04APR20 1 weekly A330-300
05APR20 – 11APR20 8 weekly A330-300
Kuala Lumpur – Mumbai
29MAR20 – 04APR20 2 weekly 737-800
05APR20 – 11APR20 3 weekly 737-800
Kuala Lumpur – Osaka Kansai
29MAR20 – 04APR20 4 weekly A330-300
05APR20 – 11APR20 3 weekly A330-300
Kuala Lumpur – Perth 05APR20 – 11APR20 5 weekly A330-200 (selected flight 737-800)
Kuala Lumpur – Phnom Penh
29MAR20 – 04APR20 2 weekly 737-800
05APR20 – 11APR20 1 weekly 737-800
Kuala Lumpur – Phuket 1 flight on 11APR20, 737-800 (resumes on 11APR20)
Kuala Lumpur – Seoul Incheon
29MAR20 – 04APR20 2 weekly A330-300
05APR20 – 11APR20 3 weekly A330-300
Kuala Lumpur – Shanghai Pu Dong
29MAR20 – 04APR20 1 weekly A330-300
05APR20 – 11APR20 3 weekly A330-300 (further changes likely)
Kuala Lumpur – Singapore
29MAR20 – 04APR20 5 weekly 737-800 (selected flight A330-300)
05APR20 – 11APR20 11 weekly 737-800
Kuala Lumpur – Surabaya 05APR20 – 11APR20 1 weekly 737-800 (resumes on 08APR20)
Kuala Lumpur – Sydney 9 weekly A330-300
Kuala Lumpur – Taipei Taoyuan 05APR20 – 11APR20 4 weekly A330-200 (selected flights 737-800)
Kuala Lumpur – Tokyo Narita
29MAR20 – 04APR20 2 weekly A350-900XWB
05APR20 – 11APR20 5 weekly A350-900XWB
Kuala Lumpur – Yangon
29MAR20 – 04APR20 2 weekly 737-800
05APR20 – 11APR20 3 weekly 737-800
Malaysia Airlines 29MAR20 – 12APR20 International operations as of 1430GMT 28MAR20
Posted
Malaysia Airlines in the last few days filed service changes for International flight. The following is planned operation for the period of 29MAR20 – 12APR20, as of 1430GMT 28MAR20. Additional changes remain possible.