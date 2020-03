Malaysia Airlines 29MAR20 – 12APR20 International operations as of 1430GMT 28MAR20

Malaysia Airlines in the last few days filed service changes for International flight. The following is planned operation for the period of 29MAR20 – 12APR20, as of 1430GMT 28MAR20. Additional changes remain possible.



Note the airline has not filed changes in regards to service to Mainland China, as China's CAAC restricts foreign carriers serving 1 route with 1 weekly flight maximum, starting 29MAR20.



Kuala Lumpur – Adelaide 3 weekly A330-300 (service operates from 09APR20)

Kuala Lumpur – Auckland 3 weekly A330-200 (06APR20 – 08APR20)

Kuala Lumpur – Bandar Seri Begawan 1 flight on 29MAR20

Kuala Lumpur – Bangalore 2 weekly 737-800

Kuala Lumpur – Bangkok

29MAR20 – 04APR20 6 weekly 737-800

05APR20 – 11APR20 6 weekly 737-800



Kuala Lumpur – Brisbane 2 weekly A330-300 (resumes on 08APR20)

Kuala Lumpur – Chennai 3 weekly 737-800 (resumes on 03APR20)

Kuala Lumpur – Colombo 4 weekly 737-800

Kuala Lumpur – Delhi 6 weekly A330-300 (resumes on 01APR20)

Kuala Lumpur – Denpasar

29MAR20 – 04APR20 8 weekly

05APR20 – 11APR20 12 weekly



Kuala Lumpur – Dhaka 1 daily A330-200 (selected flights 737-800; resumes on 01APR20)

Kuala Lumpur – Guangzhou 29MAR20 – 11APR20 3 weekly A330-200 (further changes likely)

Kuala Lumpur – Hanoi 2 weekly 737-800

Kuala Lumpur – Ho Chi Minh City 05APR20 – 11APR20 2 weekly 737-800 (resumes on 10APR20)

Kuala Lumpur – Hong Kong 29MAR20 – 12APR20 1 daily A330-300

Kuala Lumpur – Hyderabad 3 weekly 737-800

Kuala Lumpur – Jakarta

29MAR20 – 04APR20 7 weekly 737-800/A330-300

05APR20 – 11APR20 8 weekly 737-800



Kuala Lumpur – Kochi 2 weekly 737-800

Kuala Lumpur – London Heathrow

29MAR20 – 04APR20 12 weekly A350-900XWB

05APR20 – 11APR20 8 weekly A350-900XWB



Kuala Lumpur – Manila

29MAR20 – 04APR20 1 weekly 737-800 (operates on 03APR20)

05APR20 – 11APR20 2 weekly 737-800



Kuala Lumpur – Medan Kualanamu

29MAR20 – 04APR20 1 weekly 737-800

05APR20 – 11APR20 737-800



Kuala Lumpur – Melbourne

29MAR20 – 04APR20 1 weekly A330-300

05APR20 – 11APR20 8 weekly A330-300



Kuala Lumpur – Mumbai

29MAR20 – 04APR20 2 weekly 737-800

05APR20 – 11APR20 3 weekly 737-800



Kuala Lumpur – Osaka Kansai

29MAR20 – 04APR20 4 weekly A330-300

05APR20 – 11APR20 3 weekly A330-300



Kuala Lumpur – Perth 05APR20 – 11APR20 5 weekly A330-200 (selected flight 737-800)

Kuala Lumpur – Phnom Penh

29MAR20 – 04APR20 2 weekly 737-800

05APR20 – 11APR20 1 weekly 737-800



Kuala Lumpur – Phuket 1 flight on 11APR20, 737-800 (resumes on 11APR20)

Kuala Lumpur – Seoul Incheon

29MAR20 – 04APR20 2 weekly A330-300

05APR20 – 11APR20 3 weekly A330-300



Kuala Lumpur – Shanghai Pu Dong

29MAR20 – 04APR20 1 weekly A330-300

05APR20 – 11APR20 3 weekly A330-300 (further changes likely)



Kuala Lumpur – Singapore

29MAR20 – 04APR20 5 weekly 737-800 (selected flight A330-300)

05APR20 – 11APR20 11 weekly 737-800



Kuala Lumpur – Surabaya 05APR20 – 11APR20 1 weekly 737-800 (resumes on 08APR20)

Kuala Lumpur – Sydney 9 weekly A330-300

Kuala Lumpur – Taipei Taoyuan 05APR20 – 11APR20 4 weekly A330-200 (selected flights 737-800)

Kuala Lumpur – Tokyo Narita

29MAR20 – 04APR20 2 weekly A350-900XWB

05APR20 – 11APR20 5 weekly A350-900XWB



Kuala Lumpur – Yangon

29MAR20 – 04APR20 2 weekly 737-800

05APR20 – 11APR20 3 weekly 737-800