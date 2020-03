Air Canada May 2020 International operations as of 31MAR20

Air Canada this week filed International service changes for the month of May 2020. As of 1200GMT 31MAR20, planned International operation (this list excludes the US service) from 01MAY20 to 31MAY20 as follows.



Additional changes remain highly possible.



Calgary – Cancun 1 weekly A320

Montreal – Brussels 4 weekly A330-300

Montreal – Cancun 1 daily 767

Montreal – Cayo Coco 1 weekly A321

Montreal – Cozumel 1 weekly A321

Montreal – Fort-de-France 2 weekly A321

Montreal – Frankfurt 1 daily 787-9

Montreal – London Heathrow 5 weekly A330-300

Montreal – Mexico City 4 weekly A319

Montreal – Montego Bay 1 weekly A321

Montreal – Nassau 1 weekly A220

Montreal – Paris CDG 1 daily 777-300ER (400-seater)

Montreal – Providenciales 1 weekly A319

Montreal – Punta Cana 4 weekly A319/320/321

Montreal – Samana 2 weekly A319/321

Montreal – San Salvador (Bahamas) 1 weekly A319

Montreal – Santa Clara 2 weekly A321

Toronto – Antigua 1 weekly A320

Toronto – Aruba 2 weekly A320

Toronto – Bermuda 6 weekly A319

Toronto – Bogota 1 daily 767

Toronto – Bridgetown 1 daily A321

Toronto – Cancun 1 daily 767

Toronto – Cayo Coco 2 weekly A319

Toronto – Curacao 1 weekly A320

Toronto – Frankfurt 1 daily 777-300ER (400-seater)

Toronto – Grand Cayman 1 weekly A321

Toronto – Grenada 2 weekly A319

Toronto – Holguin 1 weekly A319

Toronto – Kingston 5 weekly A319

Toronto – London Heathrow 2 daily 777-300ER (400-seater)/787-9

Toronto – Montego Bay 1 daily 767/A319/320

Toronto – Mexico City 2 daily A319/320

Toronto – Nassau 6 weekly A321

Toronto – Panama City 3 weekly A319

Toronto – Port of Spain 2 weekly 767

Toronto – Providenciales 1 weekly A321

Toronto – Punta Cana 6 weekly 767

Toronto – San Jose (Costa Rica) 2 weekly 767

Toronto – Santa Clara 1 weekly A320

Toronto – St. Lucia 3 weekly A319

Toronto – St. Vincent 1 weekly A319

Toronto – Tokyo Haneda 4 weekly 787-9

Toronto – Varadero 2 weekly A319/320

Toronto – Zurich 4 weekly 787-9

Vancouver – Cancun 1 weekly A320 (until 15MAY20)

Vancouver – Hong Kong 5 weekly 787-9

Vancouver – London Heathrow 5 weekly 787-8

Vancouver – Mexico City 1 daily A319

Vancouver – Puerto Vallarta 1 weekly A320

Vancouver – Tokyo Narita 5 weekly 787-9