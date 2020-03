KLM 01APR20 – 11APR20 European operations as of 31MAR20

KLM in recent days gradually filed planned European operations for the period of 01APR20 – 11APR20, which sees the airline schedules 29 routes during this period. Planned operation as of 31MAR20 as follows.



Amsterdam – Aberdeen 1 daily Embraer E175/190

Amsterdam – Barcelona 1 daily 737-800

Amsterdam – Berlin Tegel 1 daily 737-800

Amsterdam – Billund 1 daily Embraer E190

Amsterdam – Birmingham 1 daily 737-800

Amsterdam – Brussels 1 daily Embraer E190

Amsterdam – Copenhagen 1 daily Embraer E190

Amsterdam – Dublin 1 daily Embraer E190

Amsterdam – Dusseldorf 1 daily Embraer E190

Amsterdam – Edinburgh 1 daily 737-800

Amsterdam – Frankfurt 1 daily Embraer E190

Amsterdam – Geneva 1 daily Embraer E190

Amsterdam – Glasgow 1 daily 737-800

Amsterdam – Gothenburg 1 daily 737-800

Amsterdam – Hamburg 1 daily Embraer E190

Amsterdam – Lisbon 1 daily Embraer 737-800

Amsterdam – London Heathrow 1 daily 737-800

Amsterdam – Lyon 1 flight on 11APR20, Embraer E175

Amsterdam – Madrid 1 daily 737-800

Amsterdam – Manchester 1 daily 737-800

Amsterdam – Munich 1 daily Embraer E190

Amsterdam – Newcastle 1 daily 737-800 (Except certain date)

Amsterdam – Oslo 1 daily Embraer E190

Amsterdam – Paris CDG 2 daily 737-800

Amsterdam – Rome 1 daily 737-800 from 04APR20

Amsterdam – Stockholm Arlanda 1 daily 737-800

Amsterdam – Stuttgart 1 daily Embraer E190

Amsterdam – Vienna 1 daily Embraer E190

Amsterdam – Zurich 1 daily Embraer E190



Certain routes may be affected by travel restrictions. Additional changes remain possible.