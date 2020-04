S7 Airlines week of 05APR20 Domestic service reductions

oneWorld member S7 Airlines in April 2020 is reducing operations on various domestic routes, gradually in effect from the week of 05APR20. The airline’s overall domestic flights for the week of 05APR20 is being reduced from 2130 weekly (15MAR20 OAG schedules) to 1369 weekly (05APR20), approximately 35% reductions.



Breakdown of domestic weekly departures from the airline’s hubs, based on comparison of 15MAR20 vs 05APR20 as follows:

Irkutsk Reduce from 26 to 20 weekly

Moscow Domodedovo Reduce from 741 to 426 weekly (Approximately 42% reduction)

Novosibirsk Reduce from 309 to 245 weekly

St. Petersburg Reduce from 123 to 92 weekly

Vladivostok Reduce from 37 to 27 weekly



Frequency adjustment as follows (all frequencies listed below is based on listing in OAG as of 05APR20, additional changes may have been filed in the last 72 hours):

Irkutsk – Magadan 1 weekly (1 weekly as of 15MAR20)

Moscow Domodedovo – Abakan 2 weekly (5)

Moscow Domodedovo – Anapa 11 weekly (21)

Moscow Domodedovo – Astrakhan 7 weekly (10)

Moscow Domodedovo – Barnaul 4 weekly (7)

Moscow Domodedovo – Belgorod 2 weekly (21)

Moscow Domodedovo – Blagoveschensk 4 weekly (7)

Moscow Domodedovo – Bratsk 2 weekly (6)

Moscow Domodedovo – Chelyabinsk 7 weekly (14)

Moscow Domodedovo – Chita 4 weekly (7)

Moscow Domodedovo – Gorno-Altaysk 2 weekly (3)

Moscow Domodedovo – Irkutsk 7 weekly (7)

Moscow Domodedovo – Kaliningrad 13 weekly (14)

Moscow Domodedovo – Kazan 16 weekly (35)

Moscow Domodedovo – Kemerovo 5 weekly (7)

Moscow Domodedovo – Krasnodar 26 weekly (42)

Moscow Domodedovo – Krasnoyarsk 7 weekly (7)

Moscow Domodedovo – Lipetsk 1 weekly (operating on 05APR20; 14)

Moscow Domodedovo – Mineralnye Vody 15 weekly (21)

Moscow Domodedovo – Murmansk 14 weekly (14)

Moscow Domodedovo – Nadym 2 weekly (2)

Moscow Domodedovo – Nizhnevartovsk 4 weekly (7)

Moscow Domodedovo – Nizhny Novgorod 14 weekly (28)

Moscow Domodedovo – Norilsk 6 weekly (6)

Moscow Domodedovo – Novokuznetsk 4 weekly (7)

Moscow Domodedovo – Novosibirsk 25 weekly (35)

Moscow Domodedovo – Novy Urengoy 9 weekly (14)

Moscow Domodedovo – Omsk 8 weekly (14)

Moscow Domodedovo – Penza 2 weekly (21)

Moscow Domodedovo – Perm 11 weekly (21)

Moscow Domodedovo – Rostov-on-Don 8 weekly (28)

Moscow Domodedovo – Samara 18 weekly (35)

Moscow Domodedovo – Saratov 7 weekly (14)

Moscow Domodedovo – Sochi 28 weekly (32)

Moscow Domodedovo – St Petersburg 59 weekly (84)

Moscow Domodedovo – Stavropol 7 weekly (7)

Moscow Domodedovo – Tomsk 5 weekly (7)

Moscow Domodedovo – Tyumen 4 weekly (4)

Moscow Domodedovo – Ufa 15 weekly (21)

Moscow Domodedovo – Ulan-Ude 4 weekly (7)

Moscow Domodedovo – Vladikavkaz 7 weekly (7)

Moscow Domodedovo – Volgograd 8 weekly (21)

Moscow Domodedovo – Voronezh 9 weekly (28)

Moscow Domodedovo – Yakutsk 5 weekly (7)

Moscow Domodedovo – Yekaterinburg 8 weekly (21)

Novosibirsk – Abakan 5 weekly (7)

Novosibirsk – Anapa 1 weekly (1)

Novosibirsk – Barnaul 5 weekly (5)

Novosibirsk – Blagoveschensk 5 weekly (7)

Novosibirsk – Bratsk 3 weekly (3)

Novosibirsk – Chelyabinsk 7 weekly (7)

Novosibirsk – Chita 6 weekly (7)

Novosibirsk – Gorno-Altaysk 1 weekly (1)

Novosibirsk – Irkutsk 5 weekly (12)

Novosibirsk – Kazan 2 weekly (5)

Novosibirsk – Kemerovo 5 weekly (5)

Novosibirsk – Khabarovsk 7 weekly (10)

Novosibirsk – Khanty-Mansiysk 2 weekly (2)

Novosibirsk – Krasnodar 7 weekly (7)

Novosibirsk – Krasnoyarsk 16 weekly (21)

Novosibirsk – Magadan 6 weekly (6)

Novosibirsk – Magnitogorsk 2 weekly (2)

Novosibirsk – Mineralnye Vody 2 weekly (2)

Novosibirsk – Mirny 3 weekly (3)

Novosibirsk – Nadym 1 weekly (1)

Novosibirsk – Neryungri 3 weekly (4)

Novosibirsk – Nizhnekamsk 2 weekly (2)

Novosibirsk – Nizhnevartovsk 7 weekly (7)

Novosibirsk – Nizhny Novgorod 2 weekly (2)

Novosibirsk – Nojabrsk 1 weekly (1)

Novosibirsk – Norilsk 6 weekly (6)

Novosibirsk – Novokuznetsk 4 weekly (4)

Novosibirsk – Novy Urengoy 4 weekly (4)

Novosibirsk – Omsk 7 weekly (14)

Novosibirsk – Perm 4 weekly (4)

Novosibirsk – Petropavlovsk-Kamchatsky 5 weekly (6)

Novosibirsk – Samara 3 weekly (4)

Novosibirsk – Sochi 6 weekly (7)

Novosibirsk – St. Petersburg 13 weekly (14)

Novosibirsk – Surgut 7 weekly (7)

Novosibirsk – Talakan 5 weekly (5)

Novosibirsk – Tomsk 5 weekly (5)

Novosibirsk – Tyumen 5 weekly (7)

Novosibirsk – Ufa 3 weekly (3)

Novosibirsk – Ulan-Ude 7 weekly (7)

Novosibirsk – Ulyanovsk 2 weekly (2)

Novosibirsk – Vladivostok 7 weekly (13)

Novosibirsk – Voronezh 2 weekly (2)

Novosibirsk – Yakutsk 5 weekly (9)

Novosibirsk – Yekaterinburg 8 weekly (14)

Novosibirsk – Yuzhno-Sakhalinsk 5 weekly (7)

St. Petersburg – Irkutsk 3 weekly (3)

St. Petersburg – Kaluga 7 weekly (7)

St. Petersburg – Lipetsk 3 weekly (3)

St. Petersburg – Penza 2 weekly (2)

St. Petersburg – Ulyanovsk 2 weekly (2)

St. Petersburg – Yaroslavl 3 weekly (3)

Vladivostok – Irkutsk 3 weekly (3)

Vladivostok – Krasnoyarsk 2 weekly (2)

Vladivostok – Magadan 1 weekly (1)

Vladivostok – Petropavlovsk-Kamchatsky 4 weekly (5)

Vladivostok – Yakutsk 2 weekly (3)

Vladivostok – Yuzhno-Sakhalinsk 7 weekly (7)



Following service cancelled:

Moscow Domodedovo – Mirny 1 weekly

St. Petersburg – Kirovsk 5 weekly

Vladivostok – Khabarovsk 3 weekly