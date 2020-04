Southwest Airlines May 2020 operation overview as of 19APR20

Southwest Airlines in recent schedule update further downsizes operation, which now includes schedule for most of May 2020. Based on comparison, the week of 10MAY20 sees systemwide operation reduced from 27146 weekly (15MAR20 OAG schedules update) to 9618 weekly (19APR20 OAG schedules update), representing 64% reduction in terms of frequency.



Planned operation on key airports as follows.



From Atlanta (served 7 weekly each unless otherwise stated):

Austin, Baltimore/Washington (14), Chicago Midway (21), Columbus OH , Dallas Love field (14), Denver (14), Fort Lauderdale, Fort Myers, Greenville (14), Houston Hobby (14), Indianapolis (14), Jacksonville FL (14), Kansas City, Las Vegas (14), Los Angeles, Memphis, New Orleans, Orlando (21), Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Raleigh/Durham (14), Richmond (14), St. Louis, Tampa (21), Washington Dulles, Washington Reagan



From Baltimore/Washington (served 7 weekly each unless otherwise stated):

Albany NY (14), Albuquerque, Atlanta (21), Boston (21), Buffalo (21), Charleston SC, Charlotte (21), Chicago Midway (28), Cincinnati (14), Cleveland (14), Columbus OH, Dallas Love Field, Denver, Detroit, Fort Lauderdale (35), Fort Myers (21), Hartford (14), Houston Hobby (14), Indianapolis (14), Islip, Jacksonville FL (14), Kansas City, Las Vegas (21), Los Angeles, Louisville (14), Manchester (21), Milwaukee, Nashville (14), New Orleans, New York LaGuardia (14), Norfolk (21), Orlando (35), Phoenix, Pittsburgh, Portland ME (14), Providence (14), Raleigh/Durham (14), Rochester NY (14), Salt Lake City, San Antonio, San Juan, St. Louis (14), Tampa (21), West Palm Beach (14)



From Chicago Midway (served 7 weekly each unless otherwise stated):

Albany NY, Albuquerque, Atlanta (21), Austin (21), Baltimore/Washington (28), Boston (21), Buffalo (21), Charleston SC, Cincinnati, Cleveland (21), Columbus OH (21), Dallas Love Field (35), Denver (21), Detroit (14), Fort Lauderdale (14), Fort Myers (21), Grand Rapids (14), Houston (14), Kansas City (28), Las Vegas (35), Los Angeles (21), Louisville (14), Memphis, Minneapolis/St. Paul (21), Nashville (14), New Orleans (14), Oakland, Oklahoma City, Omaha (14), Orlando (42), Philadelphia (14), Phoenix (14), Pittsburgh (14), Portland OR, Providence (14), Raleigh/Durham, Salt Lake City, San Antonio, San Diego (14), San Juan, Seattle, St. Louis, Tampa (28), Tucson, Washington Reagan (14)



From Dallas Love Field (served 7 weekly each unless otherwise stated):

Albuquerque (14), Amarillo (14), Atlanta (14), Austin (21), Baltimore/Washington, Birmingham, Charleston SC, Chicago Midway (28), Columbus OH, Denver (21), El Paso (14), Fort Lauderdale, Houston Hobby (42), Kansas City (21), Las Vegas (21), Little Rock (14), Los Angeles (14), Lubbock (14), Memphis, Midland (14), Nashville, New Orleans (14), Oakland, Orlando (21), Panama City/NW Florida, Pensacola, Phoenix (21), Pittsburgh, San Antonio (21), San Diego (14), St. Louis (28), Tampa (14), Tulsa (21), Washington Reagan (14)



From Denver (served 7 weekly each unless otherwise stated):

Albany NY, Albuquerque, Atlanta, Austin (21), Baltimore/Washington (14), Boise, Boston, Buffalo, Burbank (14), Chicago Midway (21), Columbus OH, Dallas Love Field (14), Detroit, Fort Lauderdale, Hartford, Houston (21), Indianapolis (21), Jacksonville FL, Kansas City (14), Las Vegas (28), Los Angeles (21), Louisville, Lubbock, Milwaukee (14), Minneapolis/St. Paul (21), Nashville (21), New Orleans, Ontario (14), Orange County (14), Orlando (14), Philadelphia (14), Phoenix (28), Pittsburgh, Portland OR (14), Raleigh/Durham (14), Reno, Sacramento (21), Salt Lake City (14), San Antonio (14), San Diego (28), San Francisco, San Jose CA (14), Seattle (21), Spokane, St. Louis (21), Tampa (14), Tucson, Washington Dulles



From Houston Hobby (served 7 weekly each unless otherwise stated):

Atlanta (21), Austin (14), Baltimore/Washington (14), Chicago Midway (21), Columbus OH, Corpus Christi (14), Dallas Love Field (28), Denver (21), Fort Lauderdale (14), Harlingen (14), Jacksonville FL, Las Vegas (21), Los Angeles (21), Milwaukee, Nashville, New Orleans (14), Oklahoma City (14), Orlando (14), Phoenix (14), San Antonio (21), San Diego, St. Louis, Tampa



From Las Vegas (served 7 weekly each unless otherwise stated):

Albuquerque (14), Atlanta (14), Austin, Baltimore/Washington (21), Birmingham AL, Boise, Burbank (21), Chicago Midway (35), Columbus OH (14), Dallas Love Field (21), Denver (42), Fort Lauderdale, Houston (21), Indianapolis, Kansas City (14), Los Angeles (21), Lubbock, Milwaukee, Nashville (14), Oakland (14), Omaha (14), Ontario, Orange County (14), Orlando, Phoenix (28), Pittsburgh, Portland OR (21), Reno (35), Sacramento (21), Salt Lake City, San Antonio (14), San Diego (21), San Francisco (14), San Jose CA, Seattle, Spokane (14), St. Louis (14), Tampa, Tucson



From Los Angeles (served 7 weekly each unless otherwise stated):

Atlanta, Baltimore/Washington, Chicago Midway (21), Dallas Love Field (14), Denver (21), Houston (14), Kansas City, Las Vegas (28), Nashville, Oakland (21), Phoenix (21), Reno, Sacramento (14), Salt Lake City, San Francisco, San Jose (14), St. Louis



From Oakland (served 7 weekly each unless otherwise stated):

Boise, Burbank (21), Chicago Midway, Dallas Love Field, Denver (21), Honolulu (14), Kansas City, Las Vegas (14), Long Beach (14), Los Angeles (21), New Orleans, Ontario, Phoenix (14), Portland OR (21), Salt Lake City, San Diego (21), Seattle (21), Spokane



From Orlando (served 7 weekly each unless otherwise stated):

Atlanta (21), Austin (14), Baltimore/Washington (35), Birmingham, Buffalo, Chicago Midway (42), Columbus OH (14), Dallas Love Field (14), Denver (14), Fort Lauderdale, Hartford, Houston Hobby (21), Indianapolis, Islip, Kansas City, Las Vegas, Louisville, Manchester, Milwaukee (14), Nashville (21), New Orleans, Philadelphia, Pittsburgh (14), Providence, San Juan, St. Louis (14)



From Phoenix (served 7 weekly each unless otherwise stated):

Albuquerque, Atlanta, Austin (14), Baltimore/Washington, Burbank (14), Chicago Midway (14), Dallas Love Field (21), Denver (35), El Paso, Houston, Indianapolis, Kansas City (14), Las Vegas (28), Los Angeles (21), Milwaukee (14), Nashville (14), New Orleans, Oakland (21), Oklahoma City, Omaha, Ontario (14), Orange County (14), Reno, Sacramento (14), Salt Lake City, San Antonio, San Diego (21), San Francisco, San Jose CA (14), Seattle, St. Louis (14)



In New York area, the airline operates:

Islip – Baltimore/Washington 7 weekly

Islip – Orlando 7 weekly

New York LaGuardia – Baltimore/Washington 7 weekly



Other notable operations:

From Fort Lauderdale (served 7 weekly each unless otherwise stated):

Atlanta (14), Baltimore/Washington (21), Chicago Midway (14), Dallas Love Field (14), Denver, Houston (14), Las Vegas, Nashville (14), New Orleans, Orlando (14), San Juan, St. Louis, Tampa (14), Washington Reagan



From Honolulu (14 weekly each):

Hilo, Kahului, Kona, Lihue, Oakland (The airline also operates 7 weekly Kona – Kahului)



From Nashville (served 7 weekly each unless otherwise stated):

Austin (14), Baltimore/Washington (14), Boston, Charleston SC, Chicago Midway (14), Cleveland, Dallas Love Field (14), Denver (21), Detroit (14), Fort Lauderdale (14), Houston, Jacksonville FL, Kansas City, Las Vegas (14), Los Angeles, Milwaukee, New Orleans, Oklahoma City, Orlando (21), Panama City/NW Florida Beaches (14), Pensacola, Philadelphia (14), Phoenix, Raleigh/Durham (14), St. Louis, Tampa, Washington Reagan (14)



From New Orleans (served 7 weekly each unless otherwise stated):

Atlanta, Austin, Baltimore/Washington, Chicago Midway (14), Dallas Love Field (14), Fort Lauderdale (14), Houston (14), Nashville, Oakland, Orlando, Phoenix, Tampa, Washington Reagan



From Seattle (served 7 weekly each unless otherwise stated):

Denver (21), Las Vegas, Oakland (14), Phoenix, Sacramento, San Jose CA (14)



From St. Louis (served 7 weekly each unless otherwise stated):

Atlanta, Austin, Baltimore/Washington (14), Boston, Chicago Midway (14), Dallas Love Field (28), Denver (21), Des Moines (14), Fort Lauderdale, Fort Myers, Houston, Kansas City, Las Vegas (14), Little Rock, Los Angeles, Milwaukee, Nashville, Omaha, Orlando (14), Panama City NW Florida Beaches, Phoenix, Portland, Sacramento, San Diego, Tampa, Tulsa, Washington Reagan, Wichita



From Tampa (served 7 weekly each unless otherwise stated):

Atlanta, Baltimore/Washington, Buffalo, Chicago Midway (14), Dallas Love Field (14), Denver (14), Fort Lauderdale (14), Hartford, Houston (14), Indianapolis, Las Vegas, Manchester, Milwaukee (14), Nashville (14), New Orleans, Pittsburgh, San Juan, St. Louis, Washington Reagan