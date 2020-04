EVA Air May 2020 Operations as of 0745GMT 29APR20

EVA Air in the last few days filed additional changes to its planned operation for May 2020. As of 0745GMT 29APR20, planned operation as follows.



Kaohsiung – Shanghai Pu Dong 2 weekly A321

Taipei Song Shan – Shanghai Pu Dong 3 weekly A330-300

Taipei Song Shan – Xiamen 2 weekly A330-300 (UNI Air service)

Taipei Taoyuan – Bangkok 1 weekly 777-300ER

Taipei Taoyuan – Bangkok – London Heathrow 1 weekly 777-300ER (No passenger traffic on Taipei – Bangkok sector)

Taipei Taoyuan – Bangkok – Vienna 787-10 scheduled on 02MAY20 from TPE

Taipei Taoyuan – Beijing Capital 2 weekly 777-200ER

Taipei Taoyuan – Cebu 4 weekly A321 from 17MAY20

Taipei Taoyuan – Chengdu 2 weekly 787-10 (selected dates A330-200)

Taipei Taoyuan – Chicago O’Hare 1 weekly 777-300ER

Taipei Taoyuan – Fukuoka A330-300 scheduled on 06MAY20 / 10MAY20

Taipei Taoyuan – Hanoi 2 weekly A321

Taipei Taoyuan – Ho Chi Minh City 6 weekly 777-300ER (2 weekly from 11MAY20)

Taipei Taoyuan – Hong Kong 3 weekly 787-10

Taipei Taoyuan – Houston 1 weekly 777-300ER

Taipei Taoyuan – Jakarta 2 weekly A330-200 (Additional flights added 18MAY20 – 21MAY20)

Taipei Taoyuan – Los Angeles 1 weekly 777-300ER

Taipei Taoyuan – Macau 1 weekly A321 (1 daily from 16MAY20)

Taipei Taoyuan – Manila 1 weekly 787-10

Taipei Taoyuan – New York JFK 1 weekly 777-300ER

Taipei Taoyuan – Osaka Kansai 1 weekly A330-300

Taipei Taoyuan – Paris CDG 1 weekly 777-300ER

Taipei Taoyuan – Phnom Penh 777-300ER scheduled on 01MAY20

Taipei Taoyuan – San Francisco 1 weekly 777-300ER

Taipei Taoyuan – Seattle 1 weekly 777-300ER (787-9 from 20MAY20)

Taipei Taoyuan – Seoul Incheon 1 weekly A330-300

Taipei Taoyuan – Singapore 1 weekly 777-300ER (1 daily from 16MAY20)

Taipei Taoyuan – Tokyo Narita 1 weekly A330-300

Taipei Taoyuan – Toronto 1 weekly 777-300ER

Taipei Taoyuan – Vancouver 1 weekly 787-9 (777-300ER from 20MAY20)