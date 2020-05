Frontier Airlines week of 03MAY20 operations

Frontier Airlines in May 2020 further adjusts operations, which sees the airline operating selected triangle routing. The airline since late-March 2020 gradually reduced operation, with deepest reduction in the second half of April 2020, based on 03MAY20 OAG schedules.



The week of 12APR20 saw the airline operated 344 weekly flights, 285 for week of 19APR20, 277 for week of 26APR20, 523 for week of 03MAY20, 566 for week of 10MAY20, 644 for week of 17MAY20 and 708 for week of 24MAY20.



Week of 03MAY20 operations as follows.



Denver – Albuquerque 1 weekly

Denver – Atlanta 3 weekly

Denver – Austin 4 weekly

Denver – Billings – Bozeman – Denver 1 weekly (scheduled on 09/16MAY20)

Denver – Bloomington IL 2 weekly

Denver – Cedar Rapids – Sioux Falls – Denver 1 weekly (scheduled on 09/16MAY20)

Denver – Chicago O’Hare 4 weekly

Denver – Cincinnati 2 weekly

Denver – Cleveland 2 weekly

Denver – Columbus OH 1 weekly

Denver – Dallas/Ft. Worth 4 weekly

Denver – Des Moines 3 weekly

Denver – El Paso 1 weekly

Denver – Fresno 1 weekly

Denver – Grand Rapids 3 weekly

Denver – Houston 3 weekly

Denver – Houston – Harlingen – Denver 1 weekly (scheduled 09MAY20 – 20JUN20)

Denver – Indianapolis 3 weekly

Denver – Kansas City 3 weekly

Denver – Las Vegas 10 weekly

Denver – Los Angeles 4 weekly

Denver – Madison – Milwaukee – Denver 2 weekly (scheduled 04MAY20 – 18MAY20)

Denver – Memphis 1 weekly

Denver – Miami 1 weekly

Denver – Minneapolis/St. Paul 2 weekly

Denver – Minneapolis/St. Paul – Fargo – Denver 1 weekly (scheduled on 08/15MAY20)

Denver – Minneapolis/St. Paul – Green Bay – Denver 1 weekly (scheduled 04MAY20 – 18MAY20)

Denver – Nashville 1 weekly

Denver – New Orleans – Pensacola – Denver 1 weekly (scheduled on 08/15MAY20)

Denver – Oklahoma City – Little Rock – Denver 1 weekly (scheduled on 09/16MAY20)

Denver – Omaha 4 weekly

Denver – Ontario 4 weekly

Denver – Orlando 10 weekly

Denver – Palm Springs 1 weekly

Denver – Pensacola 1 weekly

Denver – Philadelphia 2 weekly

Denver – Phoenix 13 weekly

Denver – Portland OR 4 weekly

Denver – Raleigh/Durham 1 weekly

Denver – Salt Lake City 4 weekly

Denver – San Antonio 3 weekly

Denver – San Diego 4 weekly

Denver – San Francisco 4 weekly

Denver – Seattle 4 weekly

Denver – St. Louis 2 weekly

Denver – Tampa 2 weekly

Denver – Tucson 1 weekly

Denver – Washington Reagan 6 weekly

Denver – Wichita 1 weekly

Fort Myers – Cincinnati 1 weekly

Fort Myers – Cleveland 2 weekly

Fort Myers – Philadelphia 3 weekly

Fort Myers – Trenton 2 weekly

Las Vegas – Atlanta 1 weekly

Las Vegas – Cincinnati 1 weekly

Las Vegas – Colorado Springs 2 weekly

Las Vegas – Milwaukee 1 weekly

Las Vegas – Orlando 2 weekly

Las Vegas – Reno 1 weekly

Las Vegas – Sacramento 3 weekly

Las Vegas – Spokane 2 weekly

Las Vegas – St. Louis 1 weekly

Miami – Atlanta 2 weekly

Miami – Boston 1 weekly

Miami – New York LaGuardia 1 weekly

Miami – Newark 3 weekly

Miami – Philadelphia 1 weekly

Miami – San Juan 1 weekly

Miami – Trenton 1 weekly

Miami – West Palm Beach – Philadelphia – Miami 3 weekly (scheduled 04MAY20 – 18MAY20)

Orlando – Albany NY – Syracuse – Orlando 2 weekly (scheduled 07MAY20 – 17MAY20)

Orlando – Atlanta 2 weekly

Orlando – Boston 1 weekly

Orlando – Buffalo 3 weekly

Orlando – Burlington VT 1 weekly

Orlando – Chicago O’Hare 2 weekly

Orlando – Cincinnati 4 weekly

Orlando – Cleveland 6 weekly

Orlando – Columbus OH – Cincinnati – Orlando 1 weekly (scheduled on 08/15MAY20)

Orlando – Detroit 2 weekly

Orlando – Greenville 2 weekly

Orlando – Harrisburg 1 weekly

Orlando – Hartford 3 weekly

Orlando – Huntsville 1 weekly

Orlando – Islip 2 weekly

Orlando – Louisville 1 weekly

Orlando – Milwaukee 3 weekly

Orlando – Mobile Downtown 1 weekly

Orlando – Nashville 3 weekly

Orlando – New Orleans 2 weekly

Orlando – Newark 2 weekly

Orlando – Norfolk – Raleigh/Durham – Orlando 2 weekly (scheduled 04MAY20 – 18MAY20)

Orlando – Philadelphia 10 weekly

Orlando – Trenton 3 weekly

Orlando – San Juan 3 weekly

Orlando – Sarasota – Chicago O’Hare – Orlando 3 weekly (scheduled 07MAY20 – 17MAY20)

Philadelphia – Atlanta 2 weekly

Philadelphia – Jacksonville FL 1 weekly

Philadelphia – Portland ME 2 weekly

Philadelphia – Tampa 3 weekly

Tampa – Cleveland 3 weekly

West Palm Beach – Trenton 1 weekly