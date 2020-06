Finnair July/August 2020 European operations as of 31MAY20

Finnair last week gradually filed planned European operation for the month of July and August 2020, where the airline schedules 39 routes. Planned operation, excluding Finnair Leisure service, as follows.



Helsinki – Amsterdam 12 weekly (14 weekly 01AUG20)

Helsinki – Barcelona eff 03AUG20 3 weekly

Helsinki – Berlin Tegel 7 weekly (9 weekly from 01AUG20)

Helsinki – Brussels 5 weekly (9 weekly from 01AUG20)

Helsinki – Budapest 4 weekly (7 weekly from 01AUG20)

Helsinki – Copenhagen 14 weekly (28 weekly from 01AUG20)

Helsinki – Dublin 4 weekly (5 weekly from 01AUG20)

Helsinki – Dusseldorf 5 weekly (9 weekly from 01AUG20)

Helsinki – Edinburgh 3 weekly

Helsinki – Frankfurt 7 weekly (9 weekly from 01AUG20)

Helsinki – Geneva 4 weekly (5 weekly from 01AUG20)

Helsinki – Gothenburg 7 weekly

Helsinki – Hamburg 5 weekly (7 weekly from 01AUG20)

Helsinki – Ivalo – Kittila – Helsinki eff 02AUG20 4 weekly

Helsinki – Kuopio 21 weekly

Helsinki – London Heathrow 14 weekly (20 weekly from 01AUG20)

Helsinki – Madrid eff 01AUG20 2 weekly

Helsinki – Malaga 2 weekly (3 weekly from 01AUG20)

Helsinki – Manchester 4 weekly (5 weekly from 01AUG20)

Helsinki – Mariehamn 7 weekly

Helsinki – Milan Malpensa eff 02AUG20 5 weekly

Helsinki – Moscow Sheremetyevo 7 weekly (14 weekly from 01AUG20)

Helsinki – Munich 5 weekly (9 weekly)

Helsinki – Oslo 14 weekly

Helsinki – Oulu 33 weekly

Helsinki – Paris CDG 12 weekly (14 weekly from 01AUG20)

Helsinki – Prague 4 weekly (6 weekly from 01AUG20)

Helsinki – Riga 7 weekly

Helsinki – Rome eff 02AUG20 5 weekly

Helsinki – Rovaniemi 14 weekly

Helsinki – St. Petersburg 14 weekly

Helsinki – Stockholm Arlanda 28 weekly (33 weekly from 01AUG20)

Helsinki – Tallinn 28 weekly (42 weekly from 01AUG20)

Helsinki – Turku 7 weekly

Helsinki – Vaasa 14 weekly

Helsinki – Vienna 5 weekly (9 weekly from 01AUG20)

Helsinki – Vilnius 7 weekly

Helsinki – Warsaw eff 01AUG20 7 weekly

Helsinki – Zurich 7 weekly (9 weekly from 01AUG20)



The airline also plans to resume service to Kuusamo and Tampere in September 2020. Additional changes remain possible.