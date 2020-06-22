AirAsia in July 2020 plans to resume additional International routes, based on schedule listing in the OAG. Due to various travel restrictions, the actual service resumption date has been revised and reflected in the airline’s reservation system on its website.
Planned operation as of 22JUN20 as follows. Additional changes remain likely.
Johor Bahru – Ho Chi Minh City eff 16JUL20 3 weekly
Kota Kinabalu – Singapore 4 weekly
Kuala Lumpur – Bandar Seri Begawan 1 daily
Kuala Lumpur – Bangalore eff 17JUL20 4 weekly
Kuala Lumpur – Bangkok Don Mueang 1 daily
Kuala Lumpur – Chennai eff 17JUL20 4 weekly
Kuala Lumpur – Da Nang eff 17JUL20 3 weekly
Kuala Lumpur – Dhaka 4 weekly
Kuala Lumpur – Hanoi eff 17JUL20 4 weekly
Kuala Lumpur – Ho Chi Minh City eff 16JUL20 1 daily
Kuala Lumpur – Jakarta eff 08JUL20 1 daily
Kuala Lumpur – Manila 07JUL20 / 21JUL20
Kuala Lumpur – Medan Kualanamu eff 08JUL20 4 weekly
Kuala Lumpur – Padang eff 08JUL20 4 weekly
Kuala Lumpur – Palembang eff 08JUL20 4 weekly
Kuala Lumpur – Pekanbaru eff 08JUL20 4 weekly
Kuala Lumpur – Phnom Penh eff 16JUL20 3 weekly
Kuala Lumpur – Phuket 4 weekly
Kuala Lumpur – Pontianak eff 08JUL20 4 weekly
Kuala Lumpur – Semarang eff 08JUL20 4 weekly
Kuala Lumpur – Singapore 5 daily
Kuala Lumpur – Tiruchirappalli eff 17JUL20 4 weekly
Kuala Lumpur – Yangon eff 13JUL20 4 weekly
Kuala Lumpur – Yogyakarta eff 08JUL20 4 weekly
Penang – Jakarta eff 08JUL20 4 weekly
Penang – Medan Kualanamu eff 08JUL20 4 weekly
Penang – Singapore 2 daily
AirAsia July 2020 International operations as of 22JUN20
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AirAsia in July 2020 plans to resume additional International routes, based on schedule listing in the OAG. Due to various travel restrictions, the actual service resumption date has been revised and reflected in the airline’s reservation system on its website.