JetBlue July 2020 International operations as of 12JUL20

JetBlue Airways this month gradually restores selected International routes and frequencies. Overall operation for the month of July 2020 as of 12JUL20 as follows. Certain routes may see frequency variations on selected weeks, while selected routes operated prior to 06JUL20 as limited-time service is excluded from following list.



Boston – Aruba 6 weekly A320/321/321neo

Boston – Montego Bay 1 weekly A320

Boston – San Juan 28 weekly A320/321

Boston – Santo Domingo 14 weekly A320

Fort Lauderdale – Cancun 12 weekly A320

Fort Lauderdale – Guayaquil 4 weekly A320

Fort Lauderdale – Kingston 13 weekly A320

Fort Lauderdale – Montego Bay 14 weekly A320

Fort Lauderdale – Nassau 7 weekly E190

Fort Lauderdale – Port-au-Prince 14 weekly A320/321

Fort Lauderdale – Punta Cana 3 weekly A320

Fort Lauderdale – Quito 3 weekly A320

Fort Lauderdale – San Juan 21 weekly A320

Fort Lauderdale – Santo Domingo 4 weekly A320

Hartford – San Juan 12 weekly A320

Newark – San Juan 27 weekly A320

Newark – Santiago (Dominican Republic) 21 weekly A320

Newark – Santo Domingo 14 weekly A320

New York JFK – Antigua 2 weekly A320

New York JFK – Aruba 9 weekly A320/321/321neo

New York JFK – Bridgetown 1 weekly A320

New York JFK – Cancun 7 weekly A320

New York JFK – Guayaquil 3 weekly A321neo

New York JFK – Kingston 14 weekly A320

New York JFK – Montego Bay 14 weekly A320

New York JFK – Nassau 4 weekly A321

New York JFK – Port-au-Prince 14 weekly A320/321

New York JFK – Puerto Plata 7 weekly A321

New York JFK – Punta Cana 7 weekly A320

New York JFK – San Juan 45 weekly A320/321/321neo

New York JFK – Santiago (Dominican Republic) 55 weekly A320/321/321neo

New York JFK – Santo Domingo 48 weekly A320/321/321neo

New York JFK – St. Lucia 3 weekly A321

Orlando – Montego Bay 5 weekly A320

Orlando – San Juan 41 weekly E190/A320

Orlando – Santo Domingo 3 weekly A320

San Juan – Punta Cana 2 weekly A320

San Juan – St. Thomas 14 weekly E190

San Juan – Santo Domingo 21 weekly E190

Tampa – San Juan 4 weekly A320

Washington Reagan – San Juan 7 weekly A320