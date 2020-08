AirAsia August 2020 Domestic operations as of 02AUG20

AirAsia during the month of August 2020 plans to operate following domestic routes in Malaysia, as of 02AUG20 OAG schedules listing. Ongoing travel and quarantine guidelines may force the airline to file last minute changes.



Johor Bahru – Alor Setar 4 weekly

Johor Bahru – Ipoh 3 weekly

Johor Bahru – Kota Kinabalu 7 weekly

Johor Bahru – Kuching 14 weekly

Johor Bahru – Langkawi 5 weekly (6 weekly from 23AUG20)

Johor Bahru – Penang 14 weekly

Johor Bahru – Sibu 7 weekly

Johor Bahru – Tawau 4 weekly

Kota Kinabalu – Kota Bharu 3 weekly

Kota Kinabalu – Kuching 21 weekly

Kota Kinabalu – Miri 17 weekly

Kota Kinabalu – Penang 7-9 weekly

Kota Kinabalu – Sandakan 21 weekly

Kota Kinabalu – Tawau 28 weekly

Kuala Lumpur – Alor Setar 14 weekly

Kuala Lumpur – Bintulu 14 weekly

Kuala Lumpur – Johor Bahru 11 weekly

Kuala Lumpur – Kota Bharu 42 weekly

Kuala Lumpur – Kota Kinabalu 63 weekly

Kuala Lumpur – Kuala Terengganu 24 weekly

Kuala Lumpur – Kuching 65 weekly

Kuala Lumpur – Labuan 10 weekly

Kuala Lumpur – Langkawi 40 weekly (45 weekly from 16AUG20)

Kuala Lumpur – Miri 28 weekly

Kuala Lumpur – Penang 28 weekly

Kuala Lumpur – Sandakan 17 weekly

Kuala Lumpur – Sibu 21 weekly

Kuala Lumpur – Tawau 28 weekly

Kuching – Bintulu 21 weekly

Kuching – Kota Bharu 3 weekly

Kuching – Miri 28 weekly

Kuching – Penang 7 weekly

Kuching – Sibu 28 weekly

Penang – Langkawi 14 weekly