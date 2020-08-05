AirAsia during the month of August 2020 plans to operate following domestic routes in Malaysia, as of 02AUG20 OAG schedules listing. Ongoing travel and quarantine guidelines may force the airline to file last minute changes.
Johor Bahru – Alor Setar 4 weekly
Johor Bahru – Ipoh 3 weekly
Johor Bahru – Kota Kinabalu 7 weekly
Johor Bahru – Kuching 14 weekly
Johor Bahru – Langkawi 5 weekly (6 weekly from 23AUG20)
Johor Bahru – Penang 14 weekly
Johor Bahru – Sibu 7 weekly
Johor Bahru – Tawau 4 weekly
Kota Kinabalu – Kota Bharu 3 weekly
Kota Kinabalu – Kuching 21 weekly
Kota Kinabalu – Miri 17 weekly
Kota Kinabalu – Penang 7-9 weekly
Kota Kinabalu – Sandakan 21 weekly
Kota Kinabalu – Tawau 28 weekly
Kuala Lumpur – Alor Setar 14 weekly
Kuala Lumpur – Bintulu 14 weekly
Kuala Lumpur – Johor Bahru 11 weekly
Kuala Lumpur – Kota Bharu 42 weekly
Kuala Lumpur – Kota Kinabalu 63 weekly
Kuala Lumpur – Kuala Terengganu 24 weekly
Kuala Lumpur – Kuching 65 weekly
Kuala Lumpur – Labuan 10 weekly
Kuala Lumpur – Langkawi 40 weekly (45 weekly from 16AUG20)
Kuala Lumpur – Miri 28 weekly
Kuala Lumpur – Penang 28 weekly
Kuala Lumpur – Sandakan 17 weekly
Kuala Lumpur – Sibu 21 weekly
Kuala Lumpur – Tawau 28 weekly
Kuching – Bintulu 21 weekly
Kuching – Kota Bharu 3 weekly
Kuching – Miri 28 weekly
Kuching – Penang 7 weekly
Kuching – Sibu 28 weekly
Penang – Langkawi 14 weekly
AirAsia August 2020 Domestic operations as of 02AUG20
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AirAsia during the month of August 2020 plans to operate following domestic routes in Malaysia, as of 02AUG20 OAG schedules listing. Ongoing travel and quarantine guidelines may force the airline to file last minute changes.