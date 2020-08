Belavia August 2020 operations as of 11AUG20

Belavia Belorussian Airlines during the month of August 2020 schedules following routes from Minsk. As of 11AUG20 the airline filed revised service resumption to Russia, now scheduled from late-August 2020. Various travel restrictions continue to impact the airline’s planned operation.



Minsk – Almaty eff 26AUG20 4 weekly

Minsk – Amsterdam 14 weekly

Minsk – Baku 2 weekly (5 weekly from 09AUG20)

Minsk – Barcelona 4 weekly

Minsk – Beirut eff 25AUG20 1 weekly

Minsk – Belgrade 3 weekly

Minsk – Berlin Schoenefeld 4 weekly

Minsk – Brussels South Charleroi 3 weekly

Minsk – Budapest 2 weekly

Minsk – Chisinau 4 weekly

Minsk – Frankfurt 3 weekly

Minsk – Hannover 2 weekly

Minsk – Helsinki 5 weekly

Minsk – Istanbul 7 weekly

Minsk – Kaliningrad eff 22AUG20 6 weekly

Minsk – Kharkiv 3 weekly

Minsk – Kyiv Boorispil 14 weekly

Minsk – Kyiv Zhulyany 10 weekly (21 weekly from 16AUG20)

Minsk – Krasnodar eff 23AUG20 3 weekly

Minsk – London Gatwick 4 weekly

Minsk – Lviv 5-7 weekly

Minsk – Milan Malpensa 4-5 weekly

Minsk – Moscow Domodedovo eff 22AUG20 28 weekly

Minsk – Moscow Sheremetyevo eff 22AUG20 14 weekly

Minsk – Moscow Zhukovsky eff 22AUG20 14 weekly

Minsk – Munich 4 weekly

Minsk – Nur-Sultan eff 25AUG20 5 weekly

Minsk – Odessa 8 weekly (11 weekly from 16AUG20)

Minsk – Paris CDG 10 weekly

Minsk – Prague 4 weekly (7 weekly from 16AUG20)

Minsk – Riga eff 17AUG20 4 weekly

Minsk – Rome 4-5 weekly

Minsk – Rostov-on-Don eff 15AUG20 3 weekly

Minsk – St. Petersburg eff 22AUG20 21 weekly

Minsk – Sochi eff 22AUG20 3 weekly

Minsk – Stockholm Arlanda 4 weekly

Minsk – Tallinn 2 weekly (3 weekly from 20AUG20)

Minsk – Tashkent 1 weekly

Minsk – Tel Aviv 3 weekly

Minsk – Vienna eff 16AUG20 4 weekly

Minsk – Vilnius 4 weekly

Minsk – Warsaw 7 weekly

Minsk – Yerevan 7 weekly