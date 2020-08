airBaltic Sep/Oct 2020 operations as of 19AUG20

airBaltic this week filed latest update for its planned operation for the remainder of summer 2020 season. As of 19AUG20, planned operation for the period of 01SEP20 – 24OCT20 as follows. Additional changes remain highly possible, due to ongoing travel restrictions in certain countries.



Riga – Amsterdam 2 daily

Riga – Athens 3 weekly (2 weekly from 22SEP20)

Riga – Barcelona 4 weekly

Riga – Berlin Tegel 12 weekly

Riga – Billund 5 weekly (7 weekly from 06SEP20)

Riga – Brussels 5 weekly

Riga – Budapest 2 weekly

Riga – Catania 1 weekly

Riga – Copenhagen 2 daily

Riga – Dublin 3 weekly

Riga – Dubrovnik 2 weekly

Riga – Dusseldorf 4 weekly

Riga – Frankfurt 1 daily

Riga – Gothenburg 5 weekly

Riga – Hamburg 1 daily (4 weekly 08SEP20 – 13SEP20)

Riga – Helsinki 15 weekly

Riga – Kaliningrad eff 07SEP20 5 weekly

Riga – Kyiv Borispil eff 07SEP20 1 daily (2 daily from 14SEP20)

Riga – Larnaca 2 weekly

Riga – Liepaja 3 weekly (4 weekly from 14SEP20)

Riga – Lisbon 2 weekly

Riga – London Gatwick 11 weekly

Riga – Madrid 2 weekly

Riga – Malaga 2 weekly

Riga – Milan Malpensa 2 weekly

Riga – Minsk 1 daily

Riga – Moscow Sheremetyevo eff 07SEP20 1 daily (2 daily from 14SEP20)

Riga – Munich 1 daily

Riga – Nice 2 weekly

Riga – Odessa eff 07SEP20 2 weekly

Riga – Oslo 12 weekly (14 weekly from 14SEP20)

Riga – Palanga 1 daily

Riga – Paris CDG 5 weekly

Riga – Prague 5 weekly (2 weekly 08SEP20 – 13SEP20)

Riga – Reykjavik Keflavik 4 weekly (3 weekly from 07SEP20)

Riga – Rhodes 2 weekly

Riga – Rijeka 1 weekly until 16SEP20

Riga – Rome 3 weekly (2 weekly from 05OCT20)

Riga – Split 1 weekly

Riga – St. Petersburg eff 07SEP20 1 daily (2 daily from 14SEP20)

Riga – Stockholm Arlanda 2 daily

Riga – Stuttgart 2 weekly

Riga –Tallinn 3 daily

Riga – Tbilisi 2 weekly

Riga – Tel Aviv eff 15SEP20 2 weekly

Riga – Thessaloniki 04SEP20 – 09OCT20 2 weekly

Riga – Turku 4 weekly (5 weekly from 14SEP20)

Riga – Vienna 5 weekly (1 daily from 13SEP20)

Riga – Vilnius 17 weekly (21 weekly from 07SEP20)

Riga – Warsaw 4 weekly (3 weekly 08SEP20 – 13SEP20, 1 daily from 14SEP20)

Riga – Zurich 1 daily

Tallinn – Amsterdam 1 daily

Tallinn – Berlin Tegel 2 weekly

Tallinn – Brussels 3 weekly

Tallinn – Copenhagen 4 weekly

Tallinn – London Gatwick 2 weekly

Tallinn – Malaga eff 05SEP20 1 weekly

Tallinn – Oslo 2 weekly

Tallinn – Paris CDG 3 weekly

Tallinn – Stockholm Arlanda 1 daily

Tallinn – Vienna 3 weekly

Tallinn – Vilnius 6 weekly (12 weekly from 12SEP20)

Vilnius – Amsterdam 1 daily

Vilnius – Berlin Tegel 2 weekly

Vilnius – Dublin 2 weekly

Vilnius – Dubrovnik 1 weekly until 25SEP20

Vilnius – London Gatwick 3 weekly

Vilnius – Munich 2 weekly (4 weekly from 30SEP20)

Vilnius – Oslo 2 weekly

Vilnius – Paris CDG 3 weekly