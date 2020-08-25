Kenya Airways Sep 2020 International operations as of 23AUG20

Kenya Airways during the month of September 2020 plans to operate following International service, including additional service resumptions, based on schedule listing as of 23AUG20. Additional changes remain highly possible, as travel restrictions continue to impact the airline’s planned service.
Nairobi – Abidjan – Dakar 2 weekly 737-800
Nairobi – Accra – Freetown 2 weekly 737-800
Nairobi – Accra – Monrovia 2 weekly 737-800
Nairobi – Addis Ababa 5 weekly E190
Nairobi – Amsterdam 2 weekly 787-8
Nairobi – Antananarivo 2 weekly E190
Nairobi – Bujumbura 1 daily E190
Nairobi – Cape Town 1 weekly 737-800
Nairobi – Dar es Salaam 1 daily E190
Nairobi – Douala – Yaounde – Nairobi 2 weekly E190
Nairobi – Dubai 6 weekly 737-800/787-8 (7 weekly from 13SEP20, 8 weekly from 25SEP20)
Nairobi – Dzaoudzi 1 weekly E190
Nairobi – Juba 4 weekly E190/737-800
Nairobi – Kigali 1 daily E190
Nairobi – Kilimanjaro eff 26SEP20 2 weekly E190
Nairobi – Kinshasa 3 weekly 737-800
Nairobi – Lilongwe – Nampula – Nairobi 2 weekly E190
Nairobi – Livingstone – Cape Town 1 weekly E190
Nairobi – London Heathrow 3 weekly 787-8
Nairobi – Lubumbashi – Ndola – Nairobi 2 weekly E190
Nairobi – Lusaka – Harare 2 weekly E190
Nairobi – Mauritius 2 weekly E190
Nairobi – Moroni eff 18SEP20 1 weekly E190
Nairobi – Mumbai 3 weekly 737-800
Nairobi – Paris CDG 2 weekly 787-8