Air China Sep/Oct 2020 International operations as of 25AUG20

Air China recently adjusted planned International operation for the remainder of Northern summer season. As of 25AUG20, planned operation for the period of 01SEP20 – 24OCT20 as follows.



Various travel restrictions continue to impact the airline’s operation, including quarantine point on inbound flights to Beijing.



Beijing Capital – Athens – Chengdu – Beijing Capital 1 weekly A330-200

Beijing Capital – Athens – Shijiazhuang – Beijing Capital 1 weekly A330-200

Beijing Capital – Copenhagen – Shijiazhuang – Beijing Capital 2 weekly A330-200

Beijing Capital – Delhi – Taiyuan – Beijing Capital 1 weekly A330-200

Beijing Capital – Dubai – Xi’An – Beijing Capital 1 weekly A330-200

Beijing Capital – Islamabad – Xi’An – Beijing Capital A330-200 operates every 14 days

Beijing Capital – Karachi – Xi’An – Beijing Capital A330-200 operates every 14 days

Beijing Capital – Los Angeles – Tianjin – Beijing Capital 1 weekly 777-300ER

Beijing Capital – Madrid – Tianjin – Beijing Capital 1 weekly 747-400

Beijing Capital – Madrid – Xi’An – Beijing Capital 1 weekly 747-400

Beijing Capital – Manila – Qingdao – Beijing Capital 1 weekly A330-200 (Current schedule lists Manila nonstop to Beijing on/after 08SEP20)

Beijing Capital – Minsk – Hohhet – Beijing Capital 1 weekly A330-200

Beijing Capital – Moscow Sheremetyevo 1 weekly 777-300ER. From Moscow, service operates via following points (specified date based on Moscow departure)

Lanzhou: 04SEP20, 02OCT20

Nanjing: 11SEP20, 09OCT20

Shijiazhuang: 25SEP20, 23OCT20

Zhengzhou: 18SEP20, 16OCT20



Beijing Capital – Paris CDG – Tianjin – Beijing Capital 1 weekly 737-800

Beijing Capital – Phnom Penh – Zhengzhou – Beijing Capital 1 weekly A321

Beijing Capital – Stockholm Arlanda – Tianjin – Beijing Capital 1 weekly A330-200

Beijing Capital – Stockholm Arlanda – Xi’An – Beijing Capital 1 weekly A330-200

Beijing Capital – Vancouver – Shenyang – Beijing Capital 1 weekly 777-300ER

Beijing Capital – Vienna – Hohhet – Beijing Capital 1 weekly A330-200

Beijing Capital – Warsaw – Taiyuan – Beijing Capital 1 weekly A330-200

Beijing Capital – Yangon – Zhengzhou 2 weekly 737-800

Chengdu – Frankfurt 1 weekly A330-200

Chengdu – Kathmandu 1 weekly A330-200

Chengdu – Singapore 1 weekly A330-300

Hangzhou – Seoul Incheon 1 weekly A330-200

Hangzhou – Tokyo Narita 1 weekly A330-200

Shanghai Pu Dong – Frankfurt 1 weekly 777-300ER

Shanghai Pu Dong – London Heathrow 1 weekly 777-300ER

Shanghai Pu Dong – Tokyo Narita 1 weekly A330-300



Separately, Shenzhen Airlines will operate 1 weekly Shenzhen – Tokyo Narita with A330-200 for the remainder of Summer season.