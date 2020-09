ANA Sep 2020 International operations as of 31AUG20

ANA during the month of September 2020 plans to operate following International routes, as of 31AUG20. Various travel restrictions is affecting the airline’s passenger traffic rights, especially on Southeast Asia routes on certain direction.



Last minute adjustment remains highly possible.



Tokyo Haneda – Bangkok 1 daily 787-9

Tokyo Haneda – Frankfurt 1 daily 787-9

Tokyo Haneda – Ho Chi Minh City 2 weekly 787-9

Tokyo Haneda – London Heathrow 3 weekly 777-300ER

Tokyo Haneda – Los Angeles 3 weekly 777-300ER

Tokyo Haneda – Manila 3 weekly 787-9

Tokyo Haneda – Paris CDG 2 weekly 787-9

Tokyo Haneda – Sydney 3 weekly 787-9

Tokyo Haneda – Taipei Song Shan 2 weekly 767

Tokyo Haneda – Washington Dulles 3 weekly 787-9

Tokyo Narita – Chicago O’Hare 1 daily 777-300ER

Tokyo Narita – Hanoi 2 weekly 787-8

Tokyo Narita – Ho Chi Minh City 3 weekly 787-9

Tokyo Narita – Hong Kong 1 weekly 767

Tokyo Narita – Jakarta 4 weekly 787-8

Tokyo Narita – Kuala Lumpur 3 weekly 787-9

Tokyo Narita – Los Angeles 1 daily 777-300ER

Tokyo Narita – Manila 5 weekly 787-9

Tokyo Narita – Mexico City 5 weekly 787-8

Tokyo Narita – Shanghai Pu Dong 1 weekly 787-10

Tokyo Narita – Yangon 2 weekly 767