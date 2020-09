Spirit Airlines Sep 2020 International network as of 02SEP20

Spirit Airlines during the month of September 2020 plans to operate following International routes, as well as service to Puerto Rico. Latest adjustment as of 02SEP20 as follows. Planned operation remains subject to change.



Baltimore/Washington – San Juan 1 daily A321 (5 weekly A319/320 from 11SEP20)

Boston – San Juan 1 daily A320

Chicago O’Hare – Cancun eff 12SEP20 1 weekly A320

Dallas/Ft. Worth – Cancun 2 weekly A320 (5 weekly from 18SEP20)

Detroit – Cancun 1 weekly A320

Fort Lauderdale – Armenia eff 10SEP20 3 weekly A320neo

Fort Lauderdale – Aruba 1 weekly A321

Fort Lauderdale – Bogota eff 10SEP20 1 daily A320neo

Fort Lauderdale – Cali eff 10SEP20 1 daily A320neo

Fort Lauderdale – Cancun 1 daily A321

Fort Lauderdale – Cartagena eff 11SEP20 4 weekly A320neo

Fort Lauderdale – Guatemala City eff 10SEP20 1 daily A320neo

Fort Lauderdale – Guayaquil 5 weekly A320neo

Fort Lauderdale – Kingston 3 weekly A320neo (A321 from 10SEP20)

Fort Lauderdale – Lima eff 19SEP20 1 weekly A320neo

Fort Lauderdale – Managua eff 10SEP20 1 daily A321

Fort Lauderdale – Medellin eff 10EP20 1 daily A321

Fort Lauderdale – Montego Bay 1 daily A320 (5 weekly A321 from 10SEP20)

Fort Lauderdale – Panama City eff 23SEP20 1 daily A321

Fort Lauderdale – Port-au-Prince 1 daily A320 (A321 from 09SEP20)

Fort Lauderdale – Punta Cana 3 weekly A320 (1 weekly A320neo from 12SEP20)

Fort Lauderdale – St. Croix 5 weekly A320 (2 weekly from 10SEP20)

Fort Lauderdale – St. Maarten 1 weekly A320 (A321 from 12SEP20)

Fort Lauderdale – St. Thomas 7 weekly A320/320neo (6 weekly from 10SEP20)

Fort Lauderdale – San Jose (Costa Rica) 1 daily A321

Fort Lauderdale – San Juan 1 daily A321

Fort Lauderdale – San Pedro Sula 3 weekly A321

Fort Lauderdale – San Salvador eff 19SEP20 1 daily A321

Fort Lauderdale – Santiago (Dominican Republic) 4 weekly A321

Fort Lauderdale – Santo Domingo 1 daily A321

Houston – Cancun 5 weekly A320

Houston – San Pedro Sula 2 weekly A320

Newark – San Juan 1 daily A320 (A320neo from 10SEP20)

Orlando – St. Thomas 3 weekly A319 (A320 from 10SEP20)

Orlando – San Juan 3 daily A320 (2 daily A320/320neo from 09SEP20)

Philadelphia – San Juan 1 daily A320

Tampa – San Juan 5 weekly A320neo (A320 from 10SEP20)