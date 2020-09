Air Europa Sep 2020 Intercontinental network as of 30AUG20

Air Europa during the month of September 2020 schedules following Intercontinental service, based on OAG schedules as of 30AUG20. Planned operation as follows. Due to various travel restrictions, booking restriction may be applied on selected routes.



Madrid – Bogota 1 weekly 787-8

Madrid – Buenos Aires Ezeiza 1 weekly 787-9

Madrid – Lima 1 weekly 787-9

Madrid – Medellin 1 weekly 787-8/-9

Madrid – Miami 1 weekly 787-8

Madrid – Montevideo 1 weekly 787-9

Madrid – New York JFK 1 weekly 787-8/-9

Madrid – Quito – Guayaquil – Madrid 2 weekly 787-8

Madrid – San Pedro Sula 1 weekly A330-200

Madrid – Santa Cruz 1 weekly 787-9

Madrid – Santo Domingo 3 weekly 787-9

Madrid – Sao Paulo Guarulhos 2 weekly 787-9

Madrid – Tel Aviv 1 weekly 737-800

Madrid – Tunis 2 weekly 737-800 (until 13SEP20)