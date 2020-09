Etihad Sep 2020 operations as of 08SEP20

Etihad Airways during the month of September 2020 plans to operate following service, as of 08SEP20. Due to various travel restrictions, the airline does not have passenger traffic rights on certain outbound flights from Abu Dhabi. Limitation may be applied on reservations on selected routes.



Abu Dhabi – Ahmedabad 1 weekly 787-9

Abu Dhabi – Amman eff 13SEP20 1 daily A320

Abu Dhabi – Amsterdam 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Athens 5 weekly 787-9/A321

Abu Dhabi – Bahrain 1 daily A320/787-9

Abu Dhabi – Bangalore 4 weekly 787-9 (5 weekly from 17SEP20)

Abu Dhabi – Bangkok 1 daily 777-300ER

Abu Dhabi – Barcelona 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Beirut 1 daily A320/321

Abu Dhabi – Belgrade 2 weekly A320 (4 weekly from 04OCT20)

Abu Dhabi – Brussels 3 weekly 787-9

Abu Dhabi – Cairo 2 daily 787-9/A321

Abu Dhabi – Casablanca eff 11SEP20 3 weekly 787-9

Abu Dhabi – Chennai 1 weekly 787-10

Abu Dhabi – Chicago O’Hare 5 weelky 787-9

Abu Dhabi – Colombo 3 weekly 777-300ER/787-9

Abu Dhabi – Delhi 4 weekly 787-9

Abu Dhabi – Dublin 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Dusseldorf 3 weekly 787-9

Abu Dhabi – Frankfurt 12 weekly 777-300ER (787-10/777-300ER from 16SEP20)

Abu Dhabi – Geneva 3 weekly 787-9

Abu Dhabi – Hyderabad 1 weekly 787-9

Abu Dhabi – Islamabad 2 daily A321/787-9

Abu Dhabi – Karachi 1 daily 787-9/A320

Abu Dhabi – Kochi 3 weekly A321/787-9

Abu Dhabi – Kozhikode 2 weekly A321

Abu Dhabi – Kuala Lumpur 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Kuwait City 1 daily A320

Abu Dhabi – Lahore 11 weekly 777-300ER/A320/321

Abu Dhabi – London Heathrow 2 daily 787-9/-10 (3 daily from 10SEP20)

Abu Dhabi – Madrid 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Mahe Island 2 weekly A320

Abu Dhabi – Male 3 weekly A320

Abu Dhabi – Manchester 1 daily 787-9

Abu Dhabi – Manila 1 daily 777-300ER

Abu Dhabi – Melbourne 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Milan Malpensa 12 weekly 787-9/-10

Abu Dhabi – Minsk 2 weekly A320

Abu Dhabi – Moscow Domodedovo eff 16SEP20 4 weekly A321

Abu Dhabi – Mumbai 5 weekly 777-300ER

Abu Dhabi – Munich 4 weekly 787-9

Abu Dhabi – Muscat eff 16SEP20 1 daily A320

Abu Dhabi – New York JFK 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Paris CDG 12 weekly 777-300ER/787-10

Abu Dhabi – Rome 4 weekly 787-9

Abu Dhabi – Seoul Incheon 1 daily 787-10

Abu Dhabi – Shanghai Pu Dong 1 weekly 777-300ER

Abu Dhabi – Singapore 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Sydney 1 daily 787-9 (5 weekly from 15SEP20)

Abu Dhabi – Thiruvananthapuram 1 weekly A320

Abu Dhabi – Tokyo Narita 3 weekly 787-9

Abu Dhabi – Toronto 5 weekly 787-9

Abu Dhabi – Washington Dulles 3 weekly 787-9

Abu Dhabi – Zurich 4 weekly 787-9