Saudia Oct 2020 International operations as of 20SEP20

Saudia during the month of October 2020 plans to operate following International routes, based on schedule listing as of 20SEP20. Planned operation for the period of 01OCT20 – 24OCT20 as follows, further changes remain likely.



Various travel restrictions continue to impact the airline’s planned operation.



Jeddah – Addis Ababa 3 weekly A330-300

Jeddah – Amman 4 weekly A320/321

Jeddah – Borg el Arab 2 weekly A320 (3 weekly from 10OCT20)

Jeddah – Cairo 2 daily A330-300/A330Regional

Jeddah – Dhaka 2 weekly 777-300ER

Jeddah – Dubai 2 daily 787-9

Jeddah – Islamabad 3 weekly 777-300ER

Jeddah – Istanbul 1 weekly A320 (A330-300 from 17OCT20)

Jeddah – Jakarta 3 weekly 777-300ER

Jeddah – Karachi 3 weekly A330-300

Jeddah – Khartoum 3 weekly A330-300

Jeddah – Kozhikode 3 weekly A330-300

Jeddah – Kuala Lumpur 3 weekly 787-10

Jeddah – London Heathrow 1 weekly 777-300ER

Jeddah – Manila 2 weekly 787-9

Jeddah – Paris CDG 1 weekly 787-10

Jeddah – Tunis eff 09OCT20 1 weekly A330-300 (2 weekly from 19OCT20)

Jeddah – Washington Dulles 1 weekly 777-300ER

Riyadh – Amman 3 weekly A321

Riyadh – Borg el Arab 2 weekly A320 (3 weekly from 08OCT20)

Riyadh – Cairo 2 daily A330-300/A330Regional

Riyadh – Dhaka 2 weekly 777-300ER

Riyadh – Frankfurt 1 weekly 787-9

Riyadh – Guangzhou 1 weekly 777-300ER

Riyadh – Istanbul eff 08OCT20 1 weekly A320

Riyadh – Khartoum 3 weekly A330-300

Riyadh – Kuala Lumpur 1 weekly 787-9

Riyadh – Lahore 2 weekly A330Regional

Riyadh – London Heathrow 3 weekly 777-300ER/787-10

Riyadh – Manila 2 weekly 787-9

Riyadh – Paris CDG 2 weekly 787-10

Riyadh – Washington Dulles 1 weekly 777-300ER