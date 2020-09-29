Copa Airlines during the month of October 2020 plans to operate following service, based on the airline’s announcement earlier this month. Operational frequency is based on schedule listing as of 27SEP20.
Selected routes not listed below are available for reservation from mid-October 2020, but they are not mentioned by the airline in recent statement. Additional changes remain highly possible.
Panama City – Bogota 4 weekly
Panama City – Cali 4 weekly
Panama City – Cancun 4 weekly
Panama City – Cartagena 2 weekly
Panama City – David 3 weekly
Panama City – Guatemala City 3 weekly
Panama City – Guayaquil 8 weekly
Panama City – Kingston eff 16OCT20 2 weekly
Panama City – Los Angeles 4 weekly
Panama City – Medellin 4 weekly
Panama City – Mexico City 8 weekly
Panama City – Miami 8 weekly
Panama City – Montevideo 3 weekly
Panama City – New York JFK 8 weekly
Panama City – Orlando 4 weekly
Panama City – Punta Cana 3 weekly
Panama City – Quito 4 weekly
Panama City – Rio de Janeiro Galeao eff 16OCT20 3 weekly
Panama City – San Juan eff 16OCT20 3 weekly
Panama City – San Pedro Sula 2 weekly
Panama City – San Salvador 4 weekly
Panama City – Santa Cruz 2 weekly
Panama City – Santo Domingo 4 weekly
Panama City – Sao Paulo Guarulhos 5 weekly
Panama City – Washington Dulles 3 weekly
Copa Airlines October 2020 operations as of 27SEP20
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Copa Airlines during the month of October 2020 plans to operate following service, based on the airline’s announcement earlier this month. Operational frequency is based on schedule listing as of 27SEP20.