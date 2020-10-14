Anadolu Jet Nov 2020 International operations as of 11OCT20

By Jim Liu

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Anadolu Jet during the month of November 2020 plans to operate following International routes, based on schedule listing in the OAG as of 11OCT20. Additional changes remain likely.

Adana – Beirut 2 weekly
Adana – Ercan eff 16NOV20 4 weekly
Ankara – Baku 2 weekly
Ankara – Berlin 1 weekly
Ankara – Cologne 2 weekly
Ankara – Dusseldorf 2 weekly
Ankara – Ercan eff 16NOV20 4 weekly
Ankara – Frankfurt 2 weekly
Ankara – Paris CDG 2 weekly
Ankara – Vienna 1 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Amsterdam 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Baghdad 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Baku 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Berlin 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Brussels 4 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Cologne 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Dubai 10 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Dusseldorf 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Erbil 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Ercan 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Frankfurt 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Kuwait City 8 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – London Stansted 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Munich 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Paris CDG 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Stuttgart 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Tbilisi 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Tehran Imam Khomeini 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Tel Aviv 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Vienna 7 weekly
Izmir – Ercan eff 16NOV20 4 weekly


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Data & Analysis Manager - Airlineroute, Routesonline

Jim is responsible for the content on our sister blog, Airlineroute, which offers an indispensable guide to flight schedule updates. Launched in 2007, the site became part of the Routesonline content offering in 2010 and continues to provide breaking news on new routes and schedule changes to the network development community.