Anadolu Jet during the month of November 2020 plans to operate following International routes, based on schedule listing in the OAG as of 11OCT20. Additional changes remain likely.
Adana – Beirut 2 weekly
Adana – Ercan eff 16NOV20 4 weekly
Ankara – Baku 2 weekly
Ankara – Berlin 1 weekly
Ankara – Cologne 2 weekly
Ankara – Dusseldorf 2 weekly
Ankara – Ercan eff 16NOV20 4 weekly
Ankara – Frankfurt 2 weekly
Ankara – Paris CDG 2 weekly
Ankara – Vienna 1 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Amsterdam 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Baghdad 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Baku 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Berlin 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Brussels 4 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Cologne 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Dubai 10 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Dusseldorf 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Erbil 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Ercan 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Frankfurt 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Kuwait City 8 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – London Stansted 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Munich 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Paris CDG 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Stuttgart 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Tbilisi 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Tehran Imam Khomeini 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Tel Aviv 7 weekly
Istanbul Sabiha Gokcen – Vienna 7 weekly
Izmir – Ercan eff 16NOV20 4 weekly
Anadolu Jet Nov 2020 International operations as of 11OCT20
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Anadolu Jet during the month of November 2020 plans to operate following International routes, based on schedule listing in the OAG as of 11OCT20. Additional changes remain likely.