Iberia Nov 2020 International operations as of 18OCT20

Iberia during the month of November 2020 schedules following International routes, based on schedule listing as of 18OCT20. Additional changes remain highly possible.



Madrid – Amsterdam 3 weekly A320

Madrid – Berlin 4 weekly A320 (Iberia Express)

Madrid – Bogota 3 weekly A350

Madrid – Bologna 7 weekly CRJ1000

Madrid – Bordeaux 3 weekly CRJ1000

Madrid – Brussels 7 weekly A320

Madrid – Buenos Aires Ezeiza 4 weekly A350

Madrid – Caracas eff 17NOV20 3 weekly A330

Madrid – Dakar 4 weekly A321/330

Madrid – Dublin 3 weekly A320

Madrid – Dusseldorf 3 weekly A319

Madrid – Frankfurt 5 weekly CRJ1000

Madrid – Geneva 7 weekly A319/320

Madrid – Guatemala City – San Salvador – Madrid 3 weekly A330

Madrid – Hamburg 3 weekly A319

Madrid – Havana 2 weekly A330

Madrid – Lima 2 weekly A350 (3 weekly from 08NOV20)

Madrid – Lisbon 12 weekly A319/320 (13 week of 08NOV20, 19 week of 15NOV20, 20 week of 22NOV20)

Madrid – London Heathrow 15 weekly A320/321/330/350 (16 weekly from 15NOV20)

Madrid – Lyon 7 weekly CRJ1000

Madrid – Marrakech 2 weekly CRJ1000

Madrid – Miami 4 weekly A330

Madrid – Milan Malpensa 7 weekly A319/320

Madrid – Montevideo 3 weekly A330

Madrid – Munich 4 weekly A319

Madrid – Nantes eff 16NOV20 7 weekly CRJ1000

Madrid – New York JFK 4 weekly A330

Madrid – Nice eff 17NOV20 7 weekly CRJ1000

Madrid – Panama City 2 weekly A330

Madrid – Paris Orly 19 weekly A320/321 (20 weekly from 08NOV20, 21 from 15NOV20)

Madrid – Porto 7 weekly CRJ1000

Madrid – Quito 3 weekly A350

Madrid – Rome 7 weekly A319/320

Madrid – San Jose (Costa Rica) 3 weekly A330

Madrid – Santiago de Chile 5 weekly A350

Madrid – Santo Domingo 4 weekly A330 (5 weekly from 15NOV20)

Madrid – Sao Paulo Guarulhos 2 weekly A330

Madrid – Stockholm Arlanda 3 weekly A320

Madrid – Strasbourg 3 weekly CRJ200 (5 weekly from 22NOV20)

Madrid – Tokyo Narita eff 21NOV20 3 weekly A330

Madrid – Toulouse 7 weekly CRJ1000

Madrid – Venice 4 weekly A319/320

Madrid – Vienna 3 weekly A319

Madrid – Zurich 4 weekly A319