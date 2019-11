Asiana Airlines W19 Da Nang service changes

Asiana Airlines in winter 2019/20 season is maintaining frequency increase on Seoul Incheon – Da Nang route. The Star Alliance carrier since 01SEP19 added 2nd daily service, which will be maintained on/after 27OCT19.



In addition, OZ755/756 service will be operated by a mix of 747-400 and A330-300, instead of 747-400 only in winter 2018/19 season.



OZ7573 ICN0850 – 1200DAD 321 16

OZ757 ICN1040 – 1340DAD 321 24

OZ757 ICN1115 – 1400DAD 321 357

OZ755 ICN1845 – 2150DAD 333 x356

OZ755 ICN1845 – 2150DAD 744 356



OZ7583 DAD1500 – 2145ICN 321 16

OZ7583 DAD1500 – 2145ICN 321 x16

OZ756 DAD2320 – 0540+1ICN 333 x356

OZ756 DAD2320 – 0540+1ICN 744 356