TUI Airways resumes Sharm el Sheikh service from Feb 2020

TUI Airways in February 2020 plans to resume service to Sharm el Sheikh in Egypt, on board Boeing 737-800 aircraft. Initially the airline will operate service from Birmingham, London Gatwick and Manchester, followed by Bristol and Doncaster from May 2020.



Birmingham – Sharm el Sheikh eff 19FEB20 Service resumption since April 2017, 1 weekly 737-800 (2 weekly from 03MAY20. Schedule below from May 2020)

TOM522 BHX1425 – 2050SSH 73H 3

TOM522 BHX1435 – 2100SSH 73H 7



TOM503 SSH2150 – 0235+1BHX 73H 3

TOM523 SSH2200 – 0245+1BHX 73H 7



Bristol – Sharm el Sheikh eff 06MAY20 Service resumption since April 2017, 1 weekly 737-800

TOM786 BRS1500 – 2125SSH 73H 6

TOM787 SSH2225 – 0310+1BRS 73H 6



Doncaster/Sheffield – Sharm el Sheikh eff 03MAY20 Service resumption since January 2016, 1 weekly 737-800

TOM750 DSA1440 – 2105SSH 73H 7

TOM751 SSH2205 – 0255+1DSA 73H 7



London Gatwick – Sharm el Sheikh eff 16FEB20 Service resumption since April 2017, 2 weekly 737-800 (3 weekly from 03MAY20. Schedule below from May 2020)

TOM206 LGW1340 – 1955SSH 73H 7

TOM652 LGW1425 – 2040SSH 73H 3

TOM840 LGW1440 – 2055SSH 73H 4



TOM207 SSH2055 – 0125+1LGW 73H 7

TOM653 SSH2140 – 0210+1LGW 73H 3

TOM841 SSH2155 – 0225+1LGW 73H 4



Manchester – Sharm el Sheikh eff 16FEB20 Service resumption since April 2017, 2 weekly 737-800 (3 weekly from 03MAY20. Schedule below from May 2020)

TOM362 MAN1405 – 2040SSH 73H 3

TOM718 MAN1425 – 2100SSH 73H 4

TOM318 MAN1425 – 2100SSH 73H 7



TOM363 SSH2140 – 0230+1MAN 73H 3

TOM319 SSH2200 – 0250+1MAN 73H 7

TOM719 SSH2200 – 0250+1MAN 73H 4