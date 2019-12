Air China S20 747-8I International service changes as of 05DEC19

Air China in recent schedule update filed Boeing 747-8I service changes for summer 2020 season, from 29MAR20 to 24OCT20. Planned changes as follows.



Beijing Capital – Frankfurt eff 29MAR20 CA931/932 747-8I service increases from 4 to 7 weekly

CA965 PEK0230 – 0650FRA 773 D

CA931 PEK1400 – 1815FRA 747 D



CA966 FRA1355 – 0515+1PEK 773 D

CA932 FRA2015 – 1125+1PEK 747 D



Beijing Capital – San Francisco eff 29MAR20 CA985/986 747-8I service reduces from 7 to 4 weekly

CA785 PEK0010 – 2025-1SFO 773 357

CA985 PEK1540 – 1220SFO 747 x246

CA985 PEK1540 – 1220SFO 773 246



CA786 SFO130 – 0425+1PEK 773 357

CA986 SFO1450 – 1755+1PEK 747 x246

CA986 SFO1450 – 1755+1PEK 773 246



The Star Alliance carrier continues to display 1 daily 747-8I service on Beijing Capital – New York JFK route, on/after 29MAR20.