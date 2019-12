Etihad outlines Air Arabia Abu Dhabi network in S20

Etihad Airways in 22DEC19’s OAG schedules listing filed preliminary listing for Air Arabia Abu Dhabi, under EY-coded flight number with Air Arabia A320 aircraft. Proposed network from 29MAR20, based on listing, as follows.



Abu Dhabi – Almaty eff 31MAR20 3 weekly A320 (Etihad last served until October 2016)

EY1370 AUH2150 – 0415+1ALA 320 246

EY1371 ALA0505 – 0750AUH 320 357



Abu Dhabi – Dhaka eff 29MAR20 1 daily A320 (Etihad last served until September 2018)

EY1360 AUH0915 – 1615DAC 320 D

EY1361 DAC1655 – 2015AUH 320 D



Abu Dhabi – Faisalabad eff 29MAR20 1 daily A320

EY1356 AUH2300 – 0310+1LYP 320 D

EY1357 LYP0350 – 0605AUH 320 D



Abu Dhabi – Jaipur eff 29MAR20 1 daily A320 (Etihad last served until February 2018)

EY1350 AUH0015 – 0505JAI 320 D

EY1351 JAI0545 – 0745AUH 320 D



Abu Dhabi – Kyiv Borispil eff 30MAR20 3 weekly A320

EY1368 AUH1010 – 1455KBP 320 135

EY1369 KBP1545 – 2210AUH 320 135



Abu Dhabi – Multan eff 29MAR20 1 daily A320

EY1362 AUH0750 – 1140MUX 320 D

EY1363 MUX1220 – 1420AUH 320 D



Abu Dhabi – Peshawar eff 29MAR20 1 daily A320 (Etihad last served until December 2014)

EY1364 AUH0200 – 0600PEW 320 D

EY1365 PEW0640 – 0900AUH 320 D



Abu Dhabi – Taif eff 29MAR20 4 weekly A320

EY1358 AUH1520 – 1705TIF 320 x246

EY1359 TIF1745 – 2125AUH 320 x246



Abu Dhabi – Tbilisi eff 29MAR20 1 daily A320

EY1352 AUH1030 – 1400TBS 320 D

EY1353 TBS1450 – 1805AUH 320 D



Abu Dhabi – Yanbu eff 31MAR20 3 weekly A320

EY1366 AUH1520 – 1715YNB 320 246

EY1367 YNB1755 – 2145AUH 320 246



Abu Dhabi – Yerevan eff 29MAR20 4 weekly A320 (Etihad last served until August 2015)

EY1354 AUH1200 – 1529EVN 320 x135

EY1355 EVN1610 – 1920AUH 320 x135



All routes and schedules listed above may see additional changes in the next few weeks, including actual launch date.