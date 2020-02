JAL S20 Bangkok aircraft changes

Japan Airlines in summer 2020 season is adjusting operating aircraft for Bangkok, reflected in recent schedule update. Planned aircraft changes as follow.



Osaka Kansai – Bangkok eff 29MAR20 767-300ER replaces 787-8 (KIX departure from 30MAR20)

JL727 KIX0045 – 0440BKK 76W D

JL728 BKK0025 – 0745KIX 76W D

Tokyo Haneda – Bangkok 30MAR20 – 30JUN20 1 of 2 daily operated by 787-9, replacing 777-200ER

JL033 HND0040 – 0500BKK 789 D

JL031 HND1120 – 1540BKK 772 D



JL032 BKK0945 – 1800HND 789 D

JL034 BKK2155 – 0605+1HND 772 D



Tokyo Narita – Bangkok eff 29MAR20 767-300ER replaces 787-8

JL707 NRT1805 – 2300BKK 76W D

JL708 BKK0805 – 1610NRT 76W D



Previously reported, JAL is discontinuing Nagoya Chubu – Bangkok service from 29MAR20.