Air China Feb/Mar 2020 Asia service changes as of 14FEB20

Air China last week filed additional service changes for Asia region, for February and March 2020. Latest adjustment as of 14FEB20 as follows. Selected service cuts not covered last week is now included in this list.



Beijing Capital – Bangkok

10FEB20 – 28MAR20 Reduce from 2 to 1 daily

19FEB20 – 28MAR20 737-800 replaces A330-300 (Previous plan: A330-300 replaces 777-300ER)



Beijing Capital – Busan Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 22FEB20 2 weekly

23FEB20 – 01MAR20 3 weekly

06MAR20 – 28MAR20 2 weekly



Beijing Capital – Dalian – Fukuoka Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 15FEB20 3 weekly

18FEB20 – 03MAR20 2 weekly

05MAR20 – 28MAR20 3 weekly



Beijing Capital – Dalian – Hiroshima Reduce from 4 weekly to

10FEB20 – 14FEB20 2 weekly

15FEB20 – 29FEB20 Cancelled

01MAR20 – 22MAR20 1 weekly



Beijing Capital – Dalian – Sendai Reduce from 2 weekly to

08FEB20 – 15FEB20 1 weekly

16FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Beijing Capital – Delhi Reduce from 5 weekly to following (A330-200 replaces -300 from 12FEB20)

10FEB20 – 19FEB20 3 weekly

20FEB20 – 15MAR20 Cancelled

16MAR20 – 27MAR20 2 weekly



Beijing Capital – Hanoi 02FEB20 – 28MAR20 4 weekly service cancelled

Beijing Capital – Ho Chi Minh City 02FEB20 – 28MAR20 1 daily service cancelled

Beijing Capital – Islamabad – Karachi – Beijing Capital Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 16FEB20 4 weekly

17FEB20 – 02MAR20 3 weekly

06MAR20 – 27MAR20 2 weekly



Beijing Capital – Jakarta 10FEB20 – 28MAR20 4 weekly service cancelled

Beijing Capital – Kuala Lumpur Reduce from 4 weekly to

04FEB20 – 09FEB20 3 weekly

10FEB20 – 27FEB20 1 weekly

28FEB20 – 28MAR20 Cancelled (EXCEPT 12MAR20 / 14MAR20)



Beijing Capital – Manila 06FEB20 – 28MAR20 1 daily service cancelled

Beijing Capital – Mumbai 10FEB20 – 28MAR20 4 weekly service cancelled

Beijing Capital – Nagoya Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 16FEB20 4 weekly

17FEB20 – 28MAR20 2 weekly



Beijing Capital – Okinawa Reduce from 4 weekly to

10FEB20 – 15FEB20 1 weekly

16FEB20 – 03MAR20 Cancelled

04MAR20 – 28MAR20 2 weekly



Beijing Capital – Osaka Kansai Reduce from 19 weekly to

03FEB20 – 16FEB20 14 weekly

17FEB20 – 28MAR20 7 weekly (CA927/928 A321 replaces A330-300 17FEB20 – 28FEB20)



Beijing Capital – Phnom Penh Reduce from 7 weekly to (A320 replaces A321 10FEB20 – 29FEB20)

03FEB20 – 23FEB20 6 weekly

25FEB20 – 29FEB20 4 weekly



Beijing Capital – Phuket Reduce from 7 weekly to

11FEB20 – 27FEB20 3 weekly (737-800 replaces A330-300 from 18FEB20)

28FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Beijing Capital – Pyongyang 10FEB20 – 28MAR20 2 weekly service cancelled

Beijing Capital – Seoul Gimpo 10FEB20 – 28MAR20 1 daily service cancelled

Beijing Capital – Seoul Incheon 10FEB20 – 28MAR20 Reduce from 25 weekly to 14 weekly

Beijing Capital – Singapore 02FEB20 – 28MAR20 Reduce from 21 weekly to 7 weekly

Beijing Capital – Tokyo Haneda Reduce from 4 daily to

10FEB20 – 29FEB20 2 daily (CA421/422 A321 replaces A330)

01MAR20 – 28MAR20 3 daily (CA167/168, CA421/422 A321 replaces A330)



Beijing Capital – Tokyo Narita Reduce from 2 daily to

03FEB20 – 16FEB20 1 daily

17FEB20 – 29FEB20 cancelled

01MAR20 – 28MAR20 1 daily



Beijing Capital – Ulan Baatar 01FEB20 – 17MAR20 1 daily service cancelled (Service to resume as 2 weekly from 18MAR20)

Beijing Capital – Yangon Reduce from 5 weekly to

03FEB20 – 09FEB20 3 weekly

10FEB20 – 29FEB20 1 weekly

01MAR20 – 28MAR20 2 weekly



Beijing Daxing – Bangkok 02FEB20 – 28MAR20 1 daily service cancelled

Chengdu – Bangkok Reduce from 7 weekly to following. A320/321 replaces A330

03FEB20 – 09FEB20 4 weekly

10FEB20 – 16FEB20 2 weekly

17FEB20 – 27FEB20 1 weekly

28FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Chengdu – Colombo 10FEB20 – 28MAR20 4 weekly service cancelled

Chengdu – Kathmandu Reduce from 7 weekly to

03FEB20 – 09FEB20 4 weekly

10FEB20 – 16FEB20 2 weekly

19FEB20 – 25MAR20 1 weekly



Chengdu – Osaka Kansai Reduce from 7 weekly to

03FEB20 – 09FEB20 4 weekly

10FEB20 – 16FEB20 2 weekly

17FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Chengdu – Phuket 03FEB20 – 28MAR20 1 daily service cancelled

Chengdu – Seoul Incheon Reduce from 5 weekly to

03FEB20 – 09FEB20 4 weekly

10FEB20 – 29FEB20 cancelled



Chengdu – Singapore 07FEB20 – 28MAR20 A330 continues to operate 1 daily. The airline previously planned to cancel this service 02FEB20 – 28MAR20

Chengdu – Tokyo Narita Reduce from 7 weekly to

03FEB20 – 09FEB20 4 weekly

10FEB20 – 15FEB20 2 weekly

16FEB20 – 28MAR20 Cancelled



Chongqing – Cam Ranh/Nha Trang 02FEB20 – 28MAR20 1 daily service cancelled

Chongqing – Okinawa 03FEB20 – 28MAR20 3 weekly service cancelled

Chongqing – Seoul Incheon Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 16FEB20 2 weekly

17FEB20 – 28MAR20 cancelled (EXCEPT 01MAR20)



Chongqing – Tokyo Narita Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 15FEB20 2 weekly

16FEB20 – 15MAR20 Cancelled

16MAR20 – 28MAR30 3 weekly



Hailar – Chita 30JAN20 – 28MAR20 2 weekly cancelled

Hangzhou – Bangkok Reduce from 10 weekly to

03FEB20 – 09FEB20 4 weekly

10FEB20 – 16FEB20 2 weekly

17FEB20 – 28MAR20 cancelled



Hangzhou – Cam Ranh/Nha Trang 02FEB20 – 28MAR20 3 weekly service cancelled

Hangzhou – Osaka Kansai Reduce from 7 weekly to

08FEB20 – 15FEB20 3 weekly

16FEB20 – 18MAR20 Cancelled

19MAR20 – 28MAR20 3 weekly



Hangzhou – Phuket 03FEB20 – 28MAR20 1 daily service cancelled

Hangzhou – Seoul Incehon Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 15MAR20 Cancelled (EXCEPT 15FEB20 / 01MAR20)

16MAR20 – 27MAR20 2 weekly



Hangzhou – Tokyo Narita Reduce from 4 weekly to

03FEB20 – 09FEB20 3 weekly

10FEB20 – 16FEB20 2 weekly

17FEB20 – 17MAR20 Cancelled

18MAR20 – 29MAR20 2 weekly



Hohhet – Ulan Baatar 01FEB20 – 28MAR20 2 weekly service cancelled

Shanghai Pu Dong – Bangkok 03FEB20 – 28MAR20 1 daily service cancelled

Shanghai Pu Dong – Fukuoka Reduce from 7 weekly to following, A320 replaces A321

10FEB20 – 16FEB20 6 weekly

17FEB20 – 24FEB20 2 weekly

29FEB20 – 28MAR20 3 weekly



Shanghai Pu Dong – Nagoya Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 17FEB20 6 weekly

18FEB20 – 28MAR20 Cancelled (EXCEPT 27FEB20)



Shanghai Pu Dong – Sendai 10FEB20 – 28MAR20 2 weekly service cancelled (EXCEPT 08MAR20 / 22MAR20)

Shanghai Pu Dong – Osaka Kansai Reduce from 3 daily to

10FEB20 – 16FEB20 2 daily

17FEB20 – 28MAR20 1 daily (CA921/922 A321 replaces A330/350 11FEB20 – 29FEB20)

Shanghai Pu Dong – Tokyo Narita 10FEB20 – 28MAR20 Reduce from 4 daily to 2 daily (A321 replaces A330)

Tianjin – Dalian – Osaka Kansai Reduce from 7 weekly to

10FEB20 – 15FEB20 4 weekly

16FEB20 – 02MAR20 Cancelled

03MAR20 – 14MAR20 3 weekly



Tianjin – Dalian – Tokyo Narita Reduce from 4 weekly to

15FEB20 – 01MAR20 Cancelled

02MAR20 – 16MAR20 2 weekly



Tianjin – Seoul Incheon Reduce from 14 weekly to

11FEB20 – 15MAR20 Cancelled (EXCEPT 01MAR20 / 02MAR20)

16MAR20 – 27MAR20 4 weekly



Wenzhou – Bangkok 03FEB20 – 28MAR20 4 weekly service cancelled

Wenzhou – Seoul Incheon 08FEB20 – 28MAR20 3 weekly service cancelled (EXCEPT 01MAR20)