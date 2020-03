TAP Air Portugal March 2020 Europe service changes as of 06MAR20

TAP Air Portugal last week filed frequency adjustment for European service for the month of March 2020. Following frequency comparison is based on weekly frequencies filed in the OAG as of 23FEB20 vs 08MAR20, for the period of 01MAR20 – 28MAR20. As usual additional change remains highly possible.



As situation continues to develop, some of the frequency changes listed below may have been further revised in the last 24 hours.



Total number of weekly flights comparison for Lisbon (23FEB20 vs 08MAR20) departure to Europe:

01MAR20 – 07MAR20 850 > 850

08MAR20 – 14MAR20 856 > 832

15MAR20 – 21MAR20 864 > 823

22MAR20 – 28MAR20 870 > 827



Total number of weekly flights comparison for Porto (23FEB20 vs 08MAR20) departure to Europe:

01MAR20 – 07MAR20 202 > 202

08MAR20 – 14MAR20 208 > 192

15MAR20 – 21MAR20 210 > 188

22MAR20 – 28MAR20 216 > 195



Lisbon – Alicante

08MAR20 – 14MAR20 14 > 12

15MAR20 – 21MAR20 14 > 13

22MAR20 – 28MAR20 14 > 11



Lisbon – Barcelona

15MAR20 – 21MAR20 42 > 40

22MAR20 – 28MAR20 41 > 37



Lisbon – Bilbao

08MAR20 – 14MAR20 19 > 17

22MAR20 – 28MAR20 20 > 19



Lisbon – Bologna15MAR20 – 22MAR20 6 > 5

Lisbon – Bordeaux 15MAR20 – 28MAR20 5 > 4

Lisbon – Brussels

15MAR20 – 21MAR20 20 > 19

22MAR20 – 28MAR20 21 > 19



Lisbon – Copenhagen 15MAR20 – 21MAR20 13 > 12

Lisbon – Florence

08MAR20 – 14MAR20 8 > 6

15MAR20 – 28MAR20 9 > 8



Lisbon – Funchal

08MAR20 – 14MAR20 49 > 48

15MAR20 – 21MAR20 49 > 44

22MAR20 – 28MAR20 49 > 48



Lisbon – Geneva 15MAR20 – 28MAR20 21 > 19

Lisbon – Gran Canaria 15MAR20 – 28MAR20 7 > 6

Lisbon – Luxembourg 15MAR20 – 21MAR20 7 > 6

Lisbon – Madrid

08MAR20 – 14MAR20 42 > 40

15MAR20 – 21MAR20 42 > 38

22MAR20 – 28MAR20 42 > 37



Lisbon – Malaga

08MAR20 – 14MAR20 19 > 17

15MAR20 – 21MAR20 20 > 19

22MAR20 – 28MAR20 20 > 18



Lisbon – Milan Malpensa

08MAR20 – 14MAR20 20 > 18

15MAR20 – 28MAR20 20 > 19



Lisbon – Naples

08MAR20 – 14MAR20 6 > 4

15MAR20 – 21MAR20 5 > 3



Lisbon – Ponta Delgada

15MAR20 – 21MAR20 19 > 18

22MAR20 – 28MAR20 20 > 19

Lisbon – Porto

08MAR20 – 14MAR20 88 > 85

15MAR20 – 21MAR20 87 > 79

22MAR20 – 28MAR20 87 > 82



Lisbon – Rome

08MAR20 – 14MAR20 28 > 26

15MAR20 – 21MAR20 27 > 26

22MAR20 – 28MAR20 28 > 23



Lisbon – Toulouse15MAR20 – 21MAR20 10 > 9

Lisbon – Valencia 22MAR20 – 28MAR20 21 > 19

Lisbon – Zurich 08MAR20 – 28MAR20 21 > 20

Porto – Amsterdam 22MAR20 – 28MAR20 7 > 6

Porto – Brussels 08MAR20 – 28MAR20 6 > 5

Porto – Geneva

15MAR20 – 21MAR20 11 > 10

22MAR20 – 28MAR20 12 > 10



Porto – Madrid 08MAR20 – 28MAR20 20 > 17

Porto – Milan Malpensa

08MAR20 – 14MAR20 7 > 2

15MAR20 – 21MAR20 8 > 3

22MAR20 – 28MAR20 7 > 3



Porto – Ponta Delgada

08MAR20 – 14MAR20 5 > 4

22MAR20 – 28MAR20 6 > 5



Porto – Zurich

08MAR20 – 14MAR20 10 > 8

15MAR20 – 21MAR20 10 > 8

22MAR20 – 28MAR20 11 > 9