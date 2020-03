Alitalia Short-Haul March 2020 Adjustment as of 06MAR20

Alitalia last week filed frequency adjustment for European service for the month of March 2020. Following frequency comparison is based on weekly frequencies filed in the OAG as of 23FEB20 vs 08MAR20, for the period of 01MAR20 – 28MAR20. As usual additional change remains highly possible.



The following changes is based on information as of 06MAR20 (OAG as of 08MAR20).



As additional development occured in the last 24-48 hours, further changes have been filed, including the cancellation of all service at Milan Malpensa, as well as international service at Milan Linate, from 09MAR20 to 03APR20. Additional domestic service is also reduced. Updated report will appear on Airlineroute by next week.



Total number of weekly flights comparison for European service (23FEB20 vs 08MAR20):

01MAR20 – 07MAR20 2996 > 2652

08MAR20 – 14MAR20 3013 > 1967

15MAR20 – 21MAR20 3019 > 1925

22MAR20 – 28MAR20 3003 > 1951



Milan Linate – Amsterdam

08MAR20 – 14MAR20 21 > 10

15MAR20 – 21MAR20 21 > 9

22MAR20 – 28MAR20 21 > 11



Milan Linate – Bari

01MAR20 – 07MAR20 41 > 28

08MAR20 – 14MAR20 42 > 20

15MAR20 – 21MAR20 41 > 20

22MAR20 – 28MAR20 42 > 20



Milan Linate – Brindisi

01MAR20 – 07MAR20 20 > 15

08MAR20 – 14MAR20 20 > 8

15MAR20 – 21MAR20 20 > 7

22MAR20 – 28MAR20 18 > 7



Milan Linate – Brussels

07MAR20 – 21MAR20 17 > 7

22MAR20 – 28MAR20 17 > 8



Milan Linate – Cagliari

08MAR20 – 14MAR20 35 > 25

15MAR20 – 21MAR20 35 > 27

22MAR20 – 28MAR20 35 > 28



Milan Linate – Catania

01MAR20 – 07MAR20 49 > 36

08MAR20 – 14MAR20 48 > 28

15MAR20 – 21MAR20 50 > 29

22MAR20 – 28MAR20 50 > 27



Milan Linate – Cologne

08MAR20 – 21MAR20 7 > 5

22MAR20 – 28MAR20 7 > 4



Milan Linate – Dusseldorf

08MAR20 – 14MAR20 12 > 6

15MAR20 – 21MAR20 12 > 7

22MAR20 – 28MAR20 12 > 9



Milan Linate – Frankfurt

08MAR20 – 21MAR20 18 > 8

22MAR20 – 28MAR20 18 > 12



Milan Linate – Geneva

08MAR20 – 14MAR20 12 > 2

15MAR20 – 21MAR20 12 > 3

22MAR20 – 28MAR20 12 > 4



Milan Linate – Lamezia Terme

01MAR20 – 07MAR20 13 > 8

08MAR20 – 28MAR20 13 > 7



Milan Linate – London City

08MAR20 – 14MAR20 35 > 16

15MAR20 – 21MAR20 34 > 16

22MAR20 – 28MAR20 33 > 18



Milan Linate – Luxembourg

08MAR20 – 14MAR20 11 > 1

15MAR20 – 21MAR20 11 > 0 (cancelled)

22MAR20 – 28MAR20 12 > 0 (cancelled)



Milan Linate – Madrid

08MAR20 – 14MAR20 10 > 1

15MAR20 – 21MAR20 11 > 0 (cancelled)

22MAR20 – 28MAR20 12 > 0 (cancelled)



Milan Linate – Naples

01MAR20 – 07MAR20 47 > 38

08MAR20 – 14MAR20 48 > 27

15MAR20 – 21MAR20 45 > 25

22MAR20 – 28MAR20 42 > 24



Milan Linate – Palermo

01MAR20 – 07MAR20 25 > 21

08MAR20 – 14MAR20 27 > 21

15MAR20 – 21MAR20 26 > 20

22MAR20 – 28MAR20 23 > 18



Milan Linate – Paris CDG

08MAR20 – 14MAR20 27 > 10

15MAR20 – 21MAR20 26 > 9

22MAR20 – 28MAR20 27 > 12



Milan Linate – Paris Orly

01MAR20 – 07MAR20 18 > 17

08MAR20 – 14MAR20 18 > 7

15MAR20 – 21MAR20 18 > 7

22MAR20 – 28MAR20 17 > 10



Milan Linate – Perugia 08MAR20 – 28MAR20 7 > 4

Milan Linate – Pescara

01MAR20 – 07MAR20 11 > 10

08MAR20 – 14MAR20 11 > 6

15MAR20 – 28MAR20 11 > 7



Milan Linate – Reggio di Calabria 01MAR20 – 07MAR20 7 > 3

Milan Linate – Rome

01MAR20 – 07MAR20 115 > 99 (From Rome: 116 > 100)

08MAR20 – 14MAR20 117 > 73 (From Rome: 117 > 72)

15MAR20 – 28MAR20 121 > 74



Milan Linate – Stuttgart

08MAR20 – 14MAR20 7 > 5

15MAR20 – 28MAR20 7 > 4



Milan Linate – Trapani 01MAR20 – 07MAR20 7 > 2

Milan Linate – Trieste

01MAR20 – 07MAR20 10 > 2

08MAR20 – 14MAR20 9 > 0 (cancelled)

15MAR20 – 21MAR20 10 > 0 (cancelled)

22MAR20 – 28MAR20 9 > 0 (cancelled)



Rome – Athens

08MAR20 – 14MAR20 21 > 15

15MAR20 – 21MAR20 21 > 14

22MAR20 – 28MAR20 21 > 13



Rome – Barcelona

08MAR20 – 14MAR20 20 > 15

15MAR20 – 21MAR20 20 > 14

22MAR20 – 28MAR20 20 > 16



Rome – Bari

01MAR20 – 07MAR20 39 > 31

08MAR20 – 14MAR20 39 > 23

15MAR20 – 28MAR20 39 > 22



Rome – Belgrade

08MAR20 – 14MAR20 7 > 1

15MAR20 – 28MAR20 7 > 0 (cancelled)



Rome – Berlin Tegel 08MAR20 – 14MAR20 7 > 4

Rome – Bologna

08MAR20 – 14MAR20 28 > 24

15MAR20 – 28MAR20 28 > 22



Rome – Brindisi

01MAR20 – 08MAR20 28 > 23

08MAR20 – 28MAR20 28 > 20



Rome – Brussels

08MAR20 – 14MAR20 13 > 8

15MAR20 – 28MAR20 14 > 7



Rome – Budapest

08MAR20 – 14MAR20 7 > 6

22MAR20 – 28MAR20 7 > 6



Rome – Cagliari

08MAR20 – 14MAR20 49 > 44

15MAR20 – 21MAR20 49 > 48



Rome – Catania

01MAR20 – 07MAR20 58 > 45

08MAR20 – 28MAR20 58 > 40



Rome – Florence

08MAR20 – 14MAR20 25 > 22

15MAR20 – 28MAR20 25 > 21



Rome – Frankfurt

08MAR20 – 14MAR20 12 > 10

15MAR20 – 28MAR20 12 > 7



Rome – Geneva 08MAR20 – 28MAR20 18 > 13

Rome – Genoa

01MAR20 – 07MAR20 36 > 35

08MAR20 – 14MAR20 36 > 27

15MAR20 – 28MAR20 36 > 26



Rome – Kyiv Zhulyany 22MAR20 – 28MAR20 4 > 3

Rome – Lamezia Terme

01MAR20 – 08MAR20 28 > 23

08MAR20 – 28MAR20 28 > 21



Rome – Madrid

08MAR20 – 14MAR20 20 > 15

15MAR20 – 21MAR20 20 > 12

22MAR20 – 28MAR20 20 > 14



Rome – Malaga 08MAR20 – 14MAR20 7 > 6

Rome – Malta

08MAR20 – 21MAR20 7 > 6

22MAR20 – 28MAR20 7 > 5



Rome – Marseille

08MAR20 – 14MAR20 13 > 11

15MAR20 – 21MAR2 13 > 10

22MAR20 – 28MAR20 13 > 12



Rome – Milan Bergamo

01MAR20 – 07MAR20 21 > 6

08MAR20 – 28MAR20 21 > 0 (cancelled)



Rome – Milan Malpensa

01MAR20 – 07MAR20 28 > 23

08MAR20 – 28MAR20 28 > 21

Rome – Moscow Shremetyevo

08MAR20 – 14MAR20 8 > 7

15MAR20 – 28MAR20 8 > 5



Rome – Munich

08MAR20 – 14MAR20 13 > 11

15MAR20 – 21MAR20 13 > 10

22MAR20 – 28MAR20 13 > 11



Rome – Naples

08MAR20 – 14MAR20 27 > 23

15MAR20 – 28MAR20 27 > 21



Rome – Nice

01MAR20 – 07MAR20 19 > 18

08MAR20 – 14MAR20 19 > 15

15MAR20 – 21MAR20 19 > 13

22MAR20 – 28MAR20 19 > 11



Rome – Palermo

01MAR20 – 07MAR20 40 > 36

08MAR20 – 21MAR20 40 > 35

22MAR20 – 27MAR20 41 > 35



Rome – Paris CDG

08MAR20 – 14MAR20 21 > 15

15MAR20 – 28MAR20 21 > 14



Rome – Podgorica

08MAR20 – 14MAR20 2 > 0 (cancelled)

15MAR20 – 28MAR20 3 > 0 (cancelled)



Rome – Prague 08MAR20 – 21MAR20 7 > 6

Rome – Sofia

08MAR20 – 14MAR20 3 > 2

15MAR20 – 21MAR20 4 > 2

22MAR20 – 28MAR20 4 > 1



Rome – Tirana

01MAR20 – 07MAR20 20 > 15

08MAR20 – 14MAR20 20 > 10

15MAR20 – 21MAR20 20 > 8

22MAR20 – 28MAR20 20 > 7



Rome – Toulouse

08MAR20 – 14MAR20 6 > 3

15MAR20 – 21MAR20 6 > 2

22MAR20 – 28MAR20 5 > 3



Rome – Trieste

01MAR20 – 08MAR20 28 > 23

08MAR20 – 14MAR20 28 > 16

15MAR20 – 28MAR20 28 > 14



Rome – Turin

01MAR20 – 07MAR20 37 > 30

08MAR20 – 14MAR20 37 > 24

15MAR20 – 28MAR20 37 > 23



Rome – Valencia 22MAR20 – 28MAR20 7 > 6

Rome – Venice

01MAR20 – 07MAR20 35 > 30

08MAR20 – 14MAR20 35 > 24

15MAR20 – 21MAR20 345 > 23

22MAR20 – 28MAR20 34 > 23



Rome – Verona

01MAR20 – 07MAR20 24 > 21

08MAR20 – 28MAR20 24 > 16



Rome – Warsaw

08MAR20 – 21MAR20 7 > 4

22MAR20 – 28MAR20 7 > 5



Rome – Zurich

15MAR20 – 21MAR20 13 > 12

22MAR20 – 28MAR20 13 > 11