Ryanair cancels Italy service 11MAR20 – 08APR20

Ryanair on Tuesday (10MAR20) announced cancellation of all service to Italy, for the period of 11MAR20 – 08APR20. Initially all domestic flights within Italy is cancelled from 11MAR20, followed by international service to/from Italy from 13MAR20.



The following is a list of routes being affected by the cancellation, with operational frequencies for the week of 15MAR20 (frequency in parenthesis represents week of 29MAR20, launch of summer schedule), based on OAG schedules updated for the week of 23FEB20, therefore this does not reflect previously announced frequency changes announced by the airline.



All units listed below is weekly basis.



Alghero – Bologna 5 (7 from 29MAR20)

Alghero – Bratislava 2 (2)

Alghero – Brussels South Charleroi (2)

Alghero – Frankfurt Hahn (2)

Alghero – Girona 3 (3)

Alghero – London Stansted (3)

Alghero – Marseille (1)

Alghero – Memmingen (2)

Alghero – Milan Bergamo 5 (7)

Alghero – Pisa 3 (5)

Ancona – Brussels South Chaleroi 2 (3)

Ancona – London Stansted 4 (7)

Ancona – Weeze (2)

Bari – Berlin Schoenefeld 3 (3)

Bari – Bordeaux 2 (2)

Bari – Brussels South Charleroi 3 (5)

Bari – Budapest 2 (3)

Bari – Cagliari 2 (3)

Bari – Cuneo 3 (3)

Bari – Dublin 2 (3)

Bari – Dusseldorf 2 (2)

Bari – Frankfurt Hahn 3 (3)

Bari – Genoa 2 (4)

Bari – Karlsruhe/Baden-Baden 2 (2)

Bari – Krakow 2 (4)

Bari – Liverpool (2)

Bari – London Stansted 7 (7)

Bari – Maastricht (2)

Bari – Madrid 2 (3)

Bari – Malta 2 (4)

Bari – Milan Malpensa 9 (7)

Bari – Paris Beauvais 6 (7)

Bari – Pisa 11 (7)

Bari – Prague 2 (2)

Bari – Rome Fiumcino 13 (14)

Bari – Seville 2 (2)

Bari – Trieste 2 (3)

Bari – Turin 9 (9)

Bari – Valencia 3 (3)

Bari – Venice Treviso 11 (7)

Bologna – Alicante 2 (2)

Bologna – Amman 2 (2)

Bologna – Athens 4 (4)

Bologna – Barcelona 10 (12)

Bologna – Bari 9 (10)

Bologna – Berlin Schoenefeld 7 (7)

Bologna – Bordeaux 2 (2)

Bologna – Bratislava 2 (2)

Bologna – Brindisi 9 (11)

Bologna – Bristol (2)

Bologna – Brussels South Charleroi 10 (9)

Bologna – Cagliari 7 (7)

Bologna – Catania 14 (14)

Bologna – Cologne 4 (5)

Bologna – Copenhagen 3 (3)

Bologna – Crotone 3 (3)

Bologna – Dublin 2 (4)

Bologna – Eindhoven 4 (4)

Bologna – Fuerteventura 1 (1)

Bologna – Gran Canaria (1)

Bologna – Ibiza (8)

Bologna – Katowice 2 (2)

Bologna – Kaunas 2 (2)

Bologna – Kefallinia (2)

Bologna – Krakow 3 (3)

Bologna – Kutaisi 2 (2)

Bologna – Lamezia Terme 7 (11)

Bologna – Lanzarote 1 (2)

Bologna – Lisbon 4 (4)

Bologna – London Luton 7 (7)

Bologna – London Stansted 13 (16)

Bologna – Madrid 10 (10)

Bologna – Malaga 2 (2)

Bologna – Malta 3 (5)

Bologna – Manchester 2 (4)

Bologna – Marseille 3 (3)

Bologna – Palermo 17 (14)

Bologna – Palma Mallorca (4)

Bologna – Paris Beauvais 7 (5)

Bologna – Podgorica 2 (2)

Bologna – Porto 2 (2)

Bologna – Prague 4 (5)

Bologna – Porto 2 (2)

Bologna – Prague 4 (5)

Bologna – Santander 2 (2)

Bologna – Seville 3 (4)

Bologna – Tel Aviv 2 (2)

Bologna – Tenerife South 3 (2)

Bologna – Thessaloniki 2 (2)

Bologna – Trapani 7 (7)

Bologna – Valencia 10 (9)

Bologna – Warsaw Modlin 4 (3)

Bologna – Wroclaw 2 (2)

Brindisi – Berlin Tegel 2 (2)

Brindisi – Bologna 9 (11)

Brindisi – Brussels South Charleroi 2 (3)

Brindisi – Eindhoven 2 (2)

Brindisi – Frankfurt 2 (3)

Brindisi – Katowice 2 (2)

Brindisi – London Stansted 3 (7)

Brindisi – Malta (2)

Brindisi – Manchester (2)

Brindisi – Memmingen (2)

Brindisi – Milan Bergamo 17 (24)

Brindisi – Milan Malpensa 7 (7)

Brindisi – Paris Beauvais 2 (2)

Brindisi – Pisa 5 (8)

Brindisi – Rome Fiumcino 7 (7)

Brindisi – Turin 5 (5)

Brindisi – Venice Treviso 6 (6)

Brindisi – Verona 2 (2)

Cagliari – Brussels South Charleroi 2 (3)

Cagliari – Budapest 2 (2)

Cagliari – Catania 3 (4)

Cagliari – Cuneo 4 (3)

Cagliari – Dusseldorf Weeze (2)

Cagliari – Frankfurt Hahn 2 (2)

Cagliari – Karlsruhe/Baden-Baden 2 (2)

Cagliari – Krakow 2 (2)

Cagliari – London Stansted 5 (5)

Cagliari – Madrid 2 (2)

Cagliari – Parma 2 (3)

Cagliari – Pisa 10 (12)

Cagliari – Rome Ciampino 8 (9)

Cagliari – Seville 2 (2)

Cagliari – Trieste (1)

Cagliari – Valencia 2 (2)

Cagliari – Venice Treviso 5 (5)

Cagliari – Verona 3 (4)

Cagliari – Warsaw Modlin (2)

Cagliari – Wroclaw (1)

Catania – Athens 2 (2)

Catania – Berlin Schoenefeld 3 (6)

Catania – Brussels 2 (2)

Catania – Budapest 2 (2)

Catania – Eindhoven 3 (3)

Catania – Frankfurt 3 (4)

Catania – Katowice 2 (2)

Catania – Krakow 2 (2)

Catania – Madrid 2 (2)

Catania – Malta 7 (9)

Catania – Marrakech 2 (2)

Catania – Marseille 2 (2)

Catania – Milan Malpensa 24 (23)

Catania – Perugia 3 (3)

Catania – Pisa 14 (14)

Catania – Rome Fiumcino 21 (42)

Catania – Seville 2 (2)

Catania – Trieste 3 (3)

Catania – Turin 7 (7)

Catania – Venice Treviso 11 (11)

Comiso – Brussels South Charleroi 2 (2)

Comiso – Frankfurt Hahn 2 (2)

Comiso – London Stansted (2)

Comiso – Milan Malpensa 5 (5)

Comiso – Pisa 2 (4)

Comiso – Rome Fiumcino (3)

Genoa – London Stansted 3 (7)

Lamezia Terme – Berlin Tegel (2)

Lamezia Terme – Brussels South Charleroi 2 (2)

Lamezia Terme – Frankfurt Hahn 2 (2)

Lamezia Terme – Karlsruhe/Baden-Baden (2)

Lamezia Terme – Krakow 2 (2)

Lamezia Terme – London Stansted 2 ($)

Lamezia Terme – Malta 2 (3)

Lamezia Terme – Pisa 7 (7)

Lamezia Terme – Venice Treviso 7 (7)

Milan Bergamo – Agadir 2 (2)

Milan Bergamo – Alicante 3 (5)

Milan Bergamo – Amman 3 (3)

Milan Bergamo – Aqaba 2

Milan Bergamo – Athens 7 (8)

Milan Bergamo – Barcelona 25 (21)

Milan Bergamo – Bari 23 (26)

Milan Bergamo – Belfast International 1 (2)

Milan Bergamo – Berlin Schoenefeld 14 (14)

Milan Bergamo – Billund (3)

Milan Bergamo – Bordeaux 5 (5)

Milan Bergamo – Bratislava 4 (4)

Milan Bergamo – Bremen 2 (2)

Milan Bergamo – Bristol 3 (3)

Milan Bergamo – Brno 2 (2)

Milan Bergamo – Brussels South Charleroi 14 (!4)

Milan Bergamo – Bucharest 7 (6)

Milan Bergamo – Budapest 12 (13)

Milan Bergamo – Cagliari 16 (21)

Milan Bergamo – Catania 18 (20)

Milan Bergamo – Chania (2)

Milan Bergamo – Cologne 14 (13)

Milan Bergamo – Copenhagen 9 (13)

Milan Bergamo – Crotone 4 (7)

Milan Bergamo – Dublin 14 (14)

Milan Bergamo – East Midlands 3 (#)

Milan Bergamo – Edinburgh 9 (9)

Milan Bergamo – Eilat 2 (2)

Milan Bergamo – Eindhoven 7 (7)

Milan Bergamo – Faro (2)

Milan Bergamo – Fes 2 (2)

Milan Bergamo – Frankfurt 7 (7)

Milan Bergamo – Fuerteventura 3 (4)

Milan Bergamo – Gdansk 2 (3)

Milan Bergamo – Gothenburg 2 (2)

Milan Bergamo – Gran Canaria 3 (2)

Milan Bergamo – Hamburg 4 (7)

Milan Bergamo – Ibiza (7)

Milan Bergamo – Katowice 2 (3)

Milan Bergamo – Krakow 7 (7)

Milan Bergamo – Lamezia Terme 18 (22)

Milan Bergamo – Lanzarote 3 (3)

Milan Bergamo – Lappeenranta 2 (2)

Milan Bergamo – Lisbon 14 (12)

Milan Bergamo – London Southend 3 (3)

Milan Bergamo – London Stansted 32 (31)

Milan Bergamo – Lourdes (2)

Milan Bergamo – Luxembourg 4 (3)

Milan Bergamo – Madrid 17 (16)

Milan Bergamo – Malaga 5 (6)

Milan Bergamo – Malta 6 (7)

Milan Bergamo – Manchester 10 (10)

Milan Bergamo – Marrakech 6 (6)

Milan Bergamo – Marseille 4 (4)

Milan Bergamo – Naples 28 (28)

Milan Bergamo – Nis 2 (2)

Milan Bergamo – Nuremberg 5 (5)

Milan Bergamo – Palermo 19 (24)

Milan Bergamo – Palma Mallorca 2 (5)

Milan Bergamo – Paphos (2)

Milan Bergamo – Paris Beauvais 7 (7)

Milan Bergamo – Pescara 11 (11)

Milan Bergamo – Porto 10 (9)

Milan Bergamo – Poznan 2 (2)

Milan Bergamo – Prague 12 (12)

Milan Bergamo – Riga 5 (5)

Milan Bergamo – Sandefjord 2 (3)

Milan Bergamo – Santander 2 (2)

Milan Bergamo – Santiago de Compostela (3)

Milan Bergamo – Seville 6 (7)

Milan Bergamo – Sofia 9 (6)

Milan Bergamo – Stockholm Skavsta 6 (2)

Milan Bergamo – Tallinn 3 (3)

Milan Bergamo – Tangier 2 (2)

Milan Bergamo – Tbilisi 4 (4)

Milan Bergamo – Tel Aviv 4 (4)

Milan Bergamo – Tenerife South (4)

Milan Bergamo – Thessaloniki 4 (4)

Milan Bergamo – Timisoara 5 (5)

Milan Bergamo – Trapani (4)

Milan Bergamo – Valencia 14 (12)

Milan Bergamo – Vilnius 5 (5)

Milan Bergamo – Vitoria 2 (2)

Milan Bergamo – Warsaw Modlin 3 (3)

Milan Bergamo – Wroclaw 2 (2)

Milan Bergamo – Yerevan 2 (1)

Milan Bergamo – Zaragoza 3 (4)

Milan Malpensa – Alghero (4)

Milan Malpensa – Alicante 3 (3)

Milan Malpensa – Almeria (2)

Milan Malpensa – Berlin Tegel 7 (4)

Milan Malpensa – Brussels 12 (7)

Milan Malpensa – Bucharest 7 (4)

Milan Malpensa – Dublin 7 (7)

Milan Malpensa – Gran Canaria 1 (1)

Milan Malpensa – Kaunas 2 (3)

Milan Malpensa – Lamezia Terme 14 (!4)

Milan Malpensa – Liverpool (3)

Milan Malpensa – London Stansted 19 (17)

Milan Malpensa – Madrid 7 (7)

Milan Malpensa – Malaga 2 (2)

Milan Malpensa – Manchester 5 (5)

Milan Malpensa – Palermo 13 (14)

Milan Malpensa – Palma Mallorca (3)

Milan Malpensa – Porto 4 (4)

Milan Malpensa – Seville 3 (3)

Milan Malpensa – Valencia 7 (7)

Naples – Barcelona 6 (7)

Naples – Berlin Tegel 5 (4)

Naples – Bordeaux 2 (2)

Naples – Bremen (2)

Naples – Brussels South Charleroi 4 (7)

Naples – Budapest 3 (3)

Naples – Copenhagen 2 (3)

Naples – Dublin 2 (7)

Naples – Eindhoven 2 (2)

Naples – Frankfurt Hahn 2 (2)

Naples – Kaunas (2)

Naples – Krakow 2 (2)

Naples – Lisbon 2 (3)

Naples – London Stansted 10 (9)

Naples – Madrid 4 (4)

Naples – Malaga 2 (2)

Naples – Malta 2 (4)

Naples – Manchester 2 (4)

Naples – Marrakech 2 (2)

Naples – Marseille 2 (3)

Naples – Nantes 2 (2)

Naples – Nuremberg 2 (2)

Naples – Seville 2 (2)

Naples – Stockholm Skavsta (2)

Naples – Thessaloniki (2)

Naples – Toulouse 2 (2)

Naples – Valencia 3 (3)

Naples – Venice Treviso 14 (14)

Naples – Warsaw Modlin 2 (2)

Naples – Wroclaw 2 (2)

Perugia – Brussels South Charleroi (2)

Perugia – London Stansted 4 (6)

Perugia – Malta 2 (2)

Pescara – Brussels South Charleroi 3 (4)

Pescara – Bucharest 2 (2)

Pescara – Dusseldorf Weeze (2)

Pescara – Frankfurt Hahn 2 (4)

Pescara – Krakow (2)

Pescara – London Stansted 5 (5)

Pescara – Malta 2 (2)

Pescara – Prague (2)

Pescara – Warsaw Modlin (2)

Pisa – Berlin Schoenefeld 3 (3)

Pisa – Billund (2)

Pisa – Brussels 3 (2)

Pisa – Brussels South Charleroi 7 (11)

Pisa – Bucharest 2 (2)

Pisa – Budapest 2 (3)

Pisa – Dublin 2 (4)

Pisa – Dusseldorf Weeze (2)

Pisa – East Midlands (2)

Pisa – Edinburgh (3)

Pisa – Eindhoven 4 (9)

Pisa – Fes (2)

Pisa – Frankfurt (4)

Pisa – Fuerteventura 2 (1)

Pisa – Gdansk (2)

Pisa – Girona 6 (6)

Pisa – Gothenburg (3)

Pisa – Gran Canaria 1 (1)

Pisa – Ibiza (2)

Pisa – Krakow 2 (2)

Pisa – Lamezia Terme 7 (7)

Pisa – Leeds/Bradford (2)

Pisa – Lisbon 3 (3)

Pisa – London Stansted 14 (21)

Pisa – Madrid 5 (7)

Pisa – Malta 2 (4)

Pisa – Manchester (2)

Pisa – Marrakech 3 (2)

Pisa – Paris Beauvais 4 (5)

Pisa – Prague 3 (3)

Pisa – Seville 4 (3)

Pisa – Stockholm Skavsta (2)

Pisa – Tenerife South 2 (1)

Pisa – Trapai (7)

Pisa – Valencia 4 (6)

Pisa – Warsaw Modlin (2)

Rimini – Budapest (2)

Rimini – Kaunas (1)

Rimini – Krakow (1)

Rimini – London Stansted (2)

Rimini – Warsaw Modlin (2)

Rome Ciampino – Aqaba 2 (2)

Rome Ciampino – Athens 14 (11)

Rome Ciampino – Berlin Schoenefeld 14 (14)

Rome Ciampino – Billund (3)

Rome Ciampino – Bordeaux 2 (4)

Rome Ciampino – Bratislava 3 (3)

Rome Ciampino – Brussels South Charleroi 13 (9)

Rome Ciampino – Bucharest 12 (12)

Rome Ciampino – Budapest 10 (9)

Rome Ciampino – Cagliari 8 (9)

Rome Ciampino – Cologne 7 (7)

Rome Ciampino – Copenhagen 6 (7)

Rome Ciampino – Dublin 15 (14)

Rome Ciampino – Dusseldorf Weeze (3)

Rome Ciampino – East Midlands (2)

Rome Ciampino – Edinburgh 5 (5)

Rome Ciampino – Eindhoven 4 (7)

Rome Ciampino – Frankfurt Hahn 7 (5)

Rome Ciampino – Glasgow Prestwick (2)

Rome Ciampino – Gothenburg (2)

Rome Ciampino – Karlsruhe/Baden-Baden 2 (3)

Rome Ciampino – Krakow 7 (7)

Rome Ciampino – Lisbon 14 (14)

Rome Ciampino – London Stansted 35 (35)

Rome Ciampino – Lourdes (2)

Rome Ciampino – Madrid 21 (21)

Rome Ciampino – Manchester 7 (10)

Rome Ciampino – Marrakech 4 (3)

Rome Ciampino – Marseille 7 (7)

Rome Ciampino – Nuremberg 7

Rome Ciampino – Palma Mallorca 3 (2)

Rome Ciampino – Paphos (2)

Rome Ciampino – Paris Beauvais 12 (12)

Rome Ciampino – Porto 3 (3)

Rome Ciampino – Poznan (2)

Rome Ciampino – Prague 7 (7)

Rome Ciampino – Rabat 2 (2)

Rome Ciampino – Santander 4 (4)

Rome Ciampino – Seville 8 (8)

Rome Ciampino – Sofia 4 (7)

Rome Ciampino – Thessaloniki 5 (4)

Rome Ciampino – Valencia 7 (8)

Rome Ciampino – Vilnius 3 (2)

Rome Ciampino – Warsaw Modlin 8 (10)

Rome Ciampino – Wroclaw 2 (2)

Rome Ciampino – Yerevan 2 (2)

Rome Fiumcino – Alicante 3 (3)

Rome Fiumcino – Barcelona 21 (28)

Rome Fiumcino – Brussels 12 (11)

Rome Fiumcino – Ibiza (4)

Rome Fiumcino – Malaga 6 (4)

Rome Fiumcino – Malta 7 (7)

Rome Fiumcino – Marseille (7)

Rome Fiumcino – Palermo 28 (34)

Rome Fiumcino – Seville (7)

Rome Fiumcino – Tel Aviv 7 (4)

Trapani – Karlsruhe/Baden-Baden (2)

Trapani – Malta (2)

Trapani – Pisa (7)

Trapani – Prague (2)

Trieste – London Stansted 3 (4)

Trieste – Malta 2 (2)

Trieste – Valencia 2 (2)

Turin – Barcelona 5 (7)

Turin – Bristol 1

Turin – Brussels South Charleroi 3 (3)

Turin – Dublin 1

Turin – Ibiza (2)

Turin – London Stansted 8 (7)

Turin – Malta 2 (2)

Turin – Valencia 2 (2)

Venice – Barcelona 9 (10)

Venice – Bristol 5 (5)

Venice – London Stansted 19 (19)

Venice Treviso – Berlin Schoenefeld 7 (7)

Venice Treviso – Bordeaux 3 (3)

Venice Treviso – Brussels South Charleroi 10 (10)

Venice Treviso – Budapest 4 (3)

Venice Treviso – Cologne 2 (2)

Venice Treviso – Dublin 4 (4)

Venice Treviso – East Midlands 2 (2)

Venice Treviso – Edinburgh 2 (3)

Venice Treviso – Eindhoven 3 (3)

Venice Treviso – Fes 2 (2)

Venice Treviso – Frankfurt Hahn (2)

Venice Treviso – Ibiza (2)

Venice Treviso – Krakow 2 (2)

Venice Treviso – London Southend 3 (4)

Venice Treviso – Malaga 2 (2)

Venice Treviso – Mala 4 (4)

Venice Treviso – Manchester 3 (3)

Venice Treviso – Marrakech 2 (2)

Venice Treviso – Palermo 12 (12)

Venice Treviso – Paris Beauvais 7 (7)

Venice Treviso – Porto 2 (2)

Venice Treviso – Prague 4 (4)

Venice Treviso – Seville 3 (3)

Venice Treviso – Sofia 2 (2)

Venice Treviso – Valencia 3 (3)

Venice Treviso – Vilnius 2 (2)

Venice Treviso – Warsaw Modlin (2)

Verona – Birmingham 1 (2)

Verona – Brussels South Charleroi (3)

Verona – Dublin (2)

Verona – London Stansted 3 (5)