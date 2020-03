easyJet cancels Italy service 10MAR20 – 03APR20

easyJet since Tuesday (10MAR20) has cancelled all service for Italy, scheduled between 10MAR20 and 03APR20.



The following is a list of routes being affected by the cancellation, with operational frequencies for the week of 15MAR20 (frequency in parenthesis represents week of 29MAR20, launch of summer schedule), based on OAG schedules updated for the week of 23FEB20, therefore this does not reflect previously announced frequency changes announced by the airline.



All units listed below is weekly basis.



Alghero – London Luton 2 (2)

Alghero – Milan Malpensa (1)

Alghero – Venice (1)

Ancona – London Gatwick 2 (2)

Bari – Berlin Tegel (1)

Bari – London Gatwick 2 (4)

Bari – Manchester (2)

Bari – Milan Malpensa 14 (14)

Bari – Venice 6 (7)

Bologna – London Gatwick (7)

Brindisi – Basel 2 (3)

Brindisi – Berlin Tegel (1)

Brindisi – Geneva 4 (7)

Brindisi – Milan Malpensa 7 (16)

Brindisi – Naples (3)

Brindisi – Venice (4)

Cagliari – Basel (4)

Cagliari – Berlin Tegel (2)

Cagliari – Geneva (3)

Cagliari – London Stansted 2 (7)

Cagliari – Venice 4

Catania – Amsterdam (1)

Catania – Basel 3 (6)

Catania – Berlin Tegel 3 (5)

Catania – Bordeaux 2 (2)

Catania – Bristol 2 (2)

Catania – Edinburgh (2)

Catania – Geneva 3 (4)

Catania – London Gatwick 4 (8)

Catania – London Luton 4 (4)

Catania – Lyon 2 (3)

Catania – Manchester 2 (1)

Catania – Nantes 2 (2)

Catania – Paris CG 4 (8)

Catania – Toulouse (1)

Catania – Venice 14 (14)

Lamezia Terme – Basel (2)

Milan Linate – Amsterdam 7 (6)

Milan Linate – London Gatwick 19 (21)

Milan Linate – Paris CDG 13 (12)

Milan Linate – Paris Orly 7 (7)

Milan Malpensa – Alghero (1)

Milan Malpensa – Amsterdam 27 (27)

Milan Malpensa – Athens (4)

Milan Malpensa – Barcelona 24 (25)

Milan Malpensa – Berlin Schoenefeld 11 (14)

Milan Malpensa – Berlin Tegel 7 (7)

Milan Malpensa – Bilbao (1)

Milan Malpensa – Bordeaux 2 (5)

Milan Malpensa – Bristol 3 (4)

Milan Malpensa – Cagliari 4 (5)

Milan Malpensa – Catania 33 (34)

Milan Malpensa – Copenhagen 12 (12)

Milan Malpensa – Edinburgh 11 (!1)

Milan Malpensa – Faro 2 (2)

Milan Malpensa – Fuerteventura 2 (2)

Milan Malpensa – Granada 3 (2)

Milan Malpensa – Ibiza (2)

Milan Malpensa – Irakleion (1)

Milan Malpensa – Lamezia Terme 20 (20)

Milan Malpensa – Lanzarote 3 (2)

Milan Malpensa – Larnaca 2 (2)

Milan Malpensa – Lisbon 9 (7)

Milan Malpensa – London Gatwick 36 (41)

Milan Malpensa – London Luton 11 (12)

Milan Malpensa – Luxembourg 5 (6)

Milan Malpensa – Madrid 11 (11)

Milan Malpensa – Mahon (1)

Milan Malpensa – Malaga 8 (12)

Milan Malpensa – Manchester 7 (7)

Milan Malpensa – Munich 11 (12)

Milan Malpensa – Nantes 5 (6)

Milan Malpensa – Naples 25 (27)

Milan Malpensa – Olbia 5 (9)

Milan Malpensa – Palermo 21 (21)

Milan Malpensa – Palma Mallorca 2 (5)

Milan Malpensa – Paris CDG 42 (47)

Milan Malpensa – Stockholm Arlanda 4 (5)

Milan Malpensa – Stuttgart 3 (4)

Milan Malpensa – Tenerife South 4 (5)

Milan Malpensa – Thira (1)

Milan Malpensa – Toulouse 2 (2)

Naples – Amsterdam 7 (8)

Naples – Athens 2 (2)

Naples – Barcelona 6 (7)

Naples – Basel 5 (7)

Naples – Berlin Schoenefeld 9 (7)

Naples – Berlin Tegel (5)

Naples – Bristol (2)

Naples – Cagliari (3)

Naples – Catania 9 (13)

Naples – Edinburgh 2 (3)

Naples – Geneva 5 (7)

Naples – Granada 2 (2)

Naples – Ibiza (1)

Naples – Liverpool 2 (2)

Naples – London Gatwick 9 (!4)

Naples – London Luton 7 (8)

Naples – London Stansted 6 (!4)

Naples – Lyon 3 (3)

Naples – Malta (1)

Naples – Nice 4 (6)

Naples – Olbia (2)

Naples – Palermo 7 (6)

Naples – Paris Orly 16 (19)

Naples – Tenerife South (3)

Naples – Turin 7 (7)

Naples – Venice 22 (25)

Naples – Vienna 6 (7)

Naples – Zurich 3 (3)

Olbia – Amsterdam (1)

Olbia – Basel (3)

Olbia – Berlin Schoenefeld (6)

Olbia – Geneva (6)

Olbia – London Gatwick (2)

Olbia – Paris Orly (1)

Olbia – Venice (3)

Palermo – Geneva (2)

Palermo – London Gatwick 3 (3)

Palermo – London Luton (3)

Pisa – Berlin Schoenefeld (3)

Pisa – Bristol 2 (5)

Pisa – London Gatwick 11 (12)

Pisa – London Luton 3 (4)

Pisa – Manchester 2 (3)

Pisa – Paris Orly 9 (9)

Rome Fiumcino – Amsterdam 4 (7)

Rome Fiumcino – Basel 7 (7)

Rome Fiumcino – Berlin Tegel 14 (13)

Rome Fiumcino – Bristol 7 (7)

Rome Fiumcino – Geneva 12 (12)

Rome Fiumcino – London Gatwick 22 (27)

Rome Fiumcino – London Luton 7 (7)

Rome Fiumcino – Lyon 11 (10)

Rome Fiumcino – Nantes 3 (3)

Rome Fiumcino – Nice 7 (10)

Rome Fiumcino – Paris Orly 19 (19)

Rome Fiumcino – Toulouse 5 (5)

Turin – Berlin Schoenefeld 2 (3)

Turin – Bristol 1 (1)

Turin – London Gatwick 8 (1)

Turin – London Luton 1 (2)

Turin – Manchester 1

Turin – Naples 7 (7)

Venice – Amsterdam 7 (7)

Venice – Basel 4 (7)

Venice – Bordeaux 4 (3)

Venice – Brindisi (2)

Venice – Bristol 7 (7)

Venice – Copenhagen 2 (2)

Venice – Edinburgh 5 (5)

Venice – Geneva 5 (6)

Venice – Hamburg 4 (4)

Venice – Lanzarote 2

Venice – Liverpool 2 (3)

Venice – London Gatwick 25 (27)

Venice – London Luton 7 (7)

Venice – Lyon 7 (6)

Venice – Manchester 6 (4)

Venice – Nice 3 (5)

Venice – Paris CDG 17 (16)

Venice – Paris Orly 18 (20)

Venice – Seville 4 (2)

Venice – Toulouse 2 (2)

Verona – Amsterdam (1)

Verona – Edinburgh 2 (2)

Verona – London Gatwick 5 (11)

Verona – London Luton (2)

Verona – Manchester 2 (2)