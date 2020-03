S7 Airlines March - May 2020 Planned cancellations as of 17MAR20

S7 Airlines between March and May 2020 is cancelling various service, as it stated on its website, also reflected in the GDS. As of 1015GMT 17MAR20, following scheduled service is cancelled.



Cancelled from 13MAR20 to 31MAY20 (certain routes operates on seasonal basis):

Moscow Domodedovo – Alicante

Moscow Domodedovo – Barcelona

Moscow Domodedovo – Bari

Moscow Domodedovo – Berlin Tegel

Moscow Domodedovo – Cagliari

Moscow Domodedovo – Catania

Moscow Domodedovo – Dusseldorf

Moscow Domodedovo – Genoa

Moscow Domodedovo – Milan Malpensa

Moscow Domodedovo – Munich

Moscow Domodedovo – Naples

Moscow Domodedovo – Nice

Moscow Domodedovo – Olbia

Moscow Domodedovo – Palma Mallorca

Moscow Domodedovo – Paris Orly

Moscow Domodedovo – Pisa

Moscow Domodedovo – Rome

Moscow Domodedovo – Tenerife South

Moscow Domodedovo – Turin

Moscow Domodedovo – Verona

Novosibirsk – Frankfurt

Novosibirsk – Munich

St. Petersburg – Alicante

St. Petersburg – Barcelona

St. Petersburg – Verona



Cancelled from 16MAR20, until further notice (GDS inventory shows reservation closed until late-May at the earliest):

Moscow Domodedovo – Pavlodar

Moscow Domodedovo – Taraz

Moscow Domodedovo – Uralsk

Moscow Domodedovo – Ust-Kamenogorsk

Novosibirsk – Almaty

Novosibirsk – Karaganda

Novosibirsk – Nur-Sultan

Novosibirsk – Shymkent

Novosibirsk – Ust-Kamenogorsk



Cancelled from 16MAR20 to 30APR20:

Moscow Domodedovo – Samarkand

Moscow Domodedovo – Tashkent

Novosibirsk – Bukhara

Novosibirsk – Fergana

Novosibirsk – Namangan

Novosibirsk – Tashkent



Cancelled from 16MAR20 to 31MAY20 (certain routes operates on seasonal basis):

Moscow Domodedovo – Bourgas

Moscow Domodedovo – Innsbruck

Moscow Domodedovo – Irakleion

Moscow Domodedovo – Larnaca

Moscow Domodedovo – Paphos

Moscow Domodedovo – Pula

Moscow Domodedovo – Rhodes

Moscow Domodedovo – Salzburg

Moscow Domodedovo – Varna

Novosibirsk – Almaty

Novosibirsk – Larnaca

Novosibirsk – Prague

St. Petersburg – Innsbruck

St. Petersburg – Salzburg