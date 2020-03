Luxair suspends scheduled service 24MAR20 – 19APR20

Luxair yesterday provided update on its operation, which sees the airline and its tour operation suspending operations. Luxair will cancel all service from 24MAR20 to 19APR20, while LuxairTours cancels service from 23MAR20 to 30APR20).

The following is a list of routes scheduled for the week of 26APR20, based on 15MAR20 OAG schedules.

Luxembourg – Agadir 1 weekly

Luxembourg – Ajaccio 1 weekly

Luxembourg – Almeria 1 weekly

Luxembourg – Antalya 3 weekly

Luxembourg – Barcelona 9 weekly

Luxembourg – Bari 2 weekly

Luxembourg – Bastia 1 weekly

Luxembourg – Berlin Tegel 12 weekly

Luxembourg – Boa Vista – Ilha do Sal – Luxembourg 1 weekly

Luxembourg – Brindisi 1 weekly

Luxembourg – Calvi 1 weekly

Luxembourg – Catania 1 weekly

Luxembourg – Corfu 1 weekly

Luxembourg – Copenhagen 18 weekly

Luxembourg – Djerba 4 weekly

Luxembourg – Dublin 4 weekly

Luxembourg – Dubrovnik 1 weekly

Luxembourg – Enfidha 2 weekly

Luxembourg – Faro 4 weekly

Luxembourg – Figari 1 weekly

Luxembourg – Florence 2 weekly

Luxembourg – Fuerteventura 2 weekly

Luxembourg – Funchal 1 weekly

Luxembourg – Geneva 16 weekly

Luxembourg – Gran Canaria 2 weekly

Luxembourg – Hurghada 2 weekly

Luxembourg – Irakleion 1 weekly

Luxembourg – Jerez de la Frontera 2 weekly

Luxembourg – Lanzarote 2 weekly

Luxembourg – Lisbon 5 weekly

Luxembourg – London City 40 weekly

Luxembourg – Madrid 6 weekly

Luxembourg – Malaga 5 weekly

Luxembourg – Malta 1 weekly

Luxembourg – Marrakech 2 weekly

Luxembourg – Marsa Alam 1 weekly

Luxembourg – Milan Malpensa 21 weekly

Luxembourg – Montpellier 2 weekly

Luxembourg – Munich 19 weekly

Luxembourg – Nantes 2 weekly

Luxembourg – Naples 1 weekly

Luxembourg – Nice 8 weekly

Luxembourg – Palma Mallorca 11 weekly

Luxembourg – Paris CDG 28 weekly

Luxembourg – Porto 7 weekly

Luxembourg – Prague 4 weekly

Luxembourg – Rhodes 1 weekly

Luxembourg – Rome 7 weekly

Luxembourg – Saarbruecken 11 weekly

Luxembourg – Tenerife South 2 weekly

Luxembourg – Tenerife South – Gran Canaria – Luxembourg 1 weekly

Luxembourg – Varna 1 weekly

Luxembourg – Venice 5 weekly

Luxembourg – Vienna 25 weekly

Saarbruecken – Hamburg 11 weekly



The airline earlier this month already cancelled service to Italy until 03APR20, including Florence, Milan Malpensa, Rome and Venice. The cancellation has been extended to 19APR20, due to overall network suspension.