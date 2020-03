Avianca suspends International scheduled service 23MAR20 – 01MAY20

Avianca since yesterday cancelled its entire scheduled International passenger operation, announced by the airline last week. The suspension is in effect from 23MAR20 to 01MAY20. Based on 15MAR20’s OAG schedules listing, the airline for the week of 05APR20 operates 1669 weekly flights on International routes.



Cancelled routes as follow.



Barranquilla – Miami 7 weekly

Bogota – Aruba 10 weekly

Bogota – Asuncion 7 weekly

Bogota – Barcelona weekly

Bogota – Buenos Aires Ezeiza 14 weekly

Bogota – Cancun 14 weekly

Bogota – Curacao 7 weekly

Bogota – Cuzco 7 weekly

Bogota – Fort Lauderdale 7 weekly

Bogota – Guatemala City 7 weekly

Bogota – Guayaquil 24 weekly

Bogota – La Paz 7 weekly

Bogota – Lima 35 weekly

Bogota – London Heathrow 7 weekly

Bogota – Los Angeles 7 weekly

Bogota – Madrid 21 weekly

Bogota – Mexico City 21 weekly

Bogota – Miami 21 weekly

Bogota – Montevideo 7 weekly

Bogota – Munich 3 weekly

Bogota – New York JFK 21 weekly

Bogota – Orlando 7 weekly

Bogota – Panama City 21 weekly

Bogota – Punta Cana 14 weekly

Bogota – Quito 28 weekly

Bogota – Rio de Janeiro Galeao 10 weekly

Bogota – San Jose (Costa Rica) 21 weekly

Bogota – San Juan 7 weekly

Bogota – San Salvador 21 weekly

Bogota – Santa Cruz 7 weekly

Bogota – Santiago de Chile 21 weekly

Bogota – Santo Domingo 14 weekly

Bogota – Sao Paulo Guarulhos 20 weekly

Bogota – Washington Dulles 14 weekly

Cali – Miami 7 weekly

Guatemala City – Los Angeles 7 weekly

Guatemala City – San Jose (Costa Rica) 7 weekly

Guatemala City – San Salvador 21 weekly

Guatemala City – Tegucigalpa 3 weekly

Lima – Buenos Aires Ezeiza 7 weekly

Lima – Guayaquil 7 weekly

Lima – La Paz 7 weekly

Lima – Miami 7 weekly

Lima – Porto Alegre 4 weekly

Lima – Quito 7 weekly

Lima – Rio de Janeiro Galeao 3 weekly

Lima – San Jose (Costa Rica) 7 weekly

Lima – San Salvador 7 weekly

Lima – Santiago de Chile 6 weekly

Lima – Sao Paulo Guarulhos 7 weekly

Medellin – Madrid 3 weekly

Medellin – Miami 7 weekly

Medellin – New York JFK 4 weekly

San Jose (Costa Rica) – Panama City 7 weekly

San Jose (Costa Rica) – San Salvador 28 weekly

San Salvador – Belize City 7 weekly

San Salvador – Cancun 7 weekly

San Salvador – Dallas/Ft. Worth 7 weekly

San Salvador – Guatemala City 21 weekly

San Salvador – Guayaquil 7 weekly

San Salvador – Houston 7 weekly

San Salvador – Los Angeles 28 weekly

San Salvador – Mexico City 14 weekly

San Salvador – Miami 7 weekly

San Salvador – Newark 7 weekly

San Salvador – New York JFK 14 weekly

San Salvador – Panama City 7 weekly

San Salvador – Quito 7 weekly

San Salvador – Roatan 7 weekly

San Salvador – San Francisco 14 weekly

San Salvador – San Pedro Sula 21 weekly

San Salvador – Tegucigalpa 21 weekly

San Salvador – Toronto 7 weekly

San Salvador – Washington Dulles 21 weekly